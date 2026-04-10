Horoscop de weekend, 11–12 aprilie 2026: Berbecii sunt în centrul atenției, iar Gemenii primesc o veste bună

de Andreea Tiron    |    10 Apr 2026   •   15:00
Horoscop de weekend, 11–12 aprilie 2026: Balanțele află un adevăr, Săgetătorii au chef de distracție, iar Capricornii pun familia pe primul loc.

Weekendul 11–12 aprilie vine cu o energie puternică de schimbare și acțiune, după intrarea lui Marte în Berbec. Această influență aduce impuls, curaj și dorința de a face lucrurile diferit, dar și tendința de a acționa rapid, uneori fără prea multă analiză . În același timp, Luna oferă o perspectivă mai lucidă, ajutându-te să vezi imaginea de ansamblu și să iei decizii mai echilibrate .

♈ Berbec

Ești în centrul atenției și simți că ai din nou control asupra vieții tale. Weekendul aduce energie, inițiativă și dorința de a începe ceva nou. Ai grijă însă la impulsivitate – nu tot ce pare urgent este și important.

♉ Taur

Simți nevoia de liniște și reflecție. Este un weekend bun pentru a-ți asculta intuiția și pentru a face ordine în gânduri. Unele răspunsuri vin din interior, nu din exterior.

♊ Gemeni

Relațiile și prieteniile devin esențiale. Poți primi un sprijin neașteptat sau o veste bună. Este momentul perfect pentru socializare, dar și pentru planuri de viitor.

♋ Rac

Cariera și imaginea publică îți ocupă mintea. Simți nevoia să faci un pas înainte sau să te afirmi. Ai mai mult curaj decât de obicei – folosește-l inteligent.

♌ Leu

Ai chef de aventură și schimbare. Weekendul te împinge să ieși din rutină, fie printr-o experiență nouă, fie printr-o decizie importantă. Evită exagerările.

♍ Fecioară

Este un moment de introspecție și clarificări emoționale. Poți înțelege mai bine o situație din trecut sau o relație complicată. Ai șansa să închizi un capitol.

♎ Balanță

Relațiile sunt în prim-plan. Pot apărea discuții importante sau chiar tensiuni care duc, în final, la claritate. Adevărul iese la suprafață.

♏ Scorpion

Te concentrezi pe organizare, muncă și sănătate. Este un weekend bun pentru a-ți pune ordine în viață și pentru a lua decizii practice care îți vor aduce stabilitate.

♐ Săgetător

Creativitatea și dragostea sunt activate. Ai chef de distracție, flirt sau activități care îți aduc bucurie. Atenție însă la promisiuni făcute pe moment.

♑ Capricorn

Familia și viața personală devin prioritare. Poți rezolva o situație tensionată sau poți face schimbări în casă. Ai nevoie de stabilitate emoțională.

♒ Vărsător

Comunicarea este cheia acestui weekend. Discuțiile pot aduce claritate, dar și revelații importante. E momentul să spui ce simți.

♓ Pești

Te gândești mai mult la bani și la siguranța ta. Pot apărea oportunități financiare sau idei bune de organizare. Ai mai multă claritate decât în ultima perioadă.

