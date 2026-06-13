Topul aeroporturilor din Europa în 2026. Care este cel mai bun și ce aeroport celebru a ajuns printre cele mai slabe

Clasamentul care surprinde Europa: cele mai bune și cele mai proaste aeroporturi din 2026

Clasamentul AirHelp 2026 scoate la iveală surprize majore în transportul aerian european. Un aeroport aflat la nord de Cercul Polar Arctic a fost desemnat cel mai bun din Europa, în timp ce unele dintre cele mai cunoscute hub-uri aeriene de pe continent au ajuns la coada clasamentului.

Compania specializată în drepturile pasagerilor aerieni, AirHelp, a publicat ediția 2026 a clasamentului global al aeroporturilor, analizând performanțele a 279 de aeroporturi din 76 de țări. Studiul ia în calcul punctualitatea zborurilor, experiența pasagerilor și nivelul facilităților disponibile în aeroporturi, potrivit Euronews.

Rezultatele arată că aeroporturile mai mici și mai eficiente reușesc să depășească numeroase centre aeriene importante, demonstrând că dimensiunea nu garantează automat o experiență mai bună pentru călători.

Cum a fost realizat clasamentul AirHelp

Pentru realizarea clasamentului, AirHelp a analizat zborurile operate între 1 mai 2025 și 30 aprilie 2026. Punctualitatea a avut cea mai mare pondere în calculul scorului final, reprezentând 60% din evaluare.

Restul punctajului a fost împărțit între experiența pasagerilor și calitatea facilităților și a confortului oferit de aeroporturi, fiecare categorie având o pondere de 20%.

Datele privind experiența pasagerilor provin din aproape 14.300 de evaluări unice realizate de călători din 68 de țări. Aceștia au fost invitați să evalueze aspecte precum profesionalismul personalului, timpii de așteptare, accesibilitatea, curățenia, semnalizarea, informațiile oferite călătorilor, precum și oferta de restaurante și magazine.

Aeroportul din Norvegia care domină Europa

Marele câștigător al clasamentului european din acest an este Bodø Airport, situat la nord de Cercul Polar Arctic.

Aeroportul norvegian ocupă locul 9 la nivel mondial și este cel mai bine clasat din Europa. Acesta a obținut un scor de 8,7 la capitolul punctualitate, ceea ce înseamnă că aproximativ 87% dintre zborurile analizate au ajuns la timp, în limita celor 15 minute acceptate de metodologie.

În plus, aeroportul a primit 7,6 puncte pentru experiența pasagerilor și 7,0 puncte pentru facilități și confort, performanțe care i-au asigurat poziția de lider european.

Pe locul al doilea în Europa se află Billund Airport, cunoscut și pentru apropierea de celebrul parc tematic Legoland Billund Resort.

Aeroportul danez a intrat la limită în top 10 mondial, beneficiind de un scor de 8,1 pentru punctualitate. În schimb, a impresionat la capitolul experiență a pasagerilor, unde a primit 8,7 puncte, și la facilități, unde a obținut 7,7 puncte.

Spania, Norvegia și Turcia completează topul european

Pe următoarele poziții se regăsesc câteva dintre cele mai apreciate aeroporturi regionale ale continentului.

Bilbao Airport ocupă locul 21 la nivel mondial și este al treilea cel mai bine clasat aeroport european. Acesta a obținut 8,4 puncte pentru punctualitate, 8,0 pentru experiența pasagerilor și 7,0 pentru facilități.

Foarte aproape se află Bergen Flesland Airport, care continuă tradiția performanțelor solide ale aeroporturilor nordice.

Top 5 european este completat de Istanbul Airport, unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene internaționale, clasat pe locul 29 la nivel global.

Rezultatele arată că aeroporturile din nordul Europei continuă să exceleze prin eficiență operațională și servicii apreciate de călători.

Aeroporturile care au dezamăgit cel mai mult în 2026

La polul opus se află mai multe aeroporturi extrem de populare în rândul turiștilor europeni.

Cel mai slab clasat aeroport european din studiu este Lisbon Humberto Delgado Airport, care a ajuns pe locul 274 din cele 279 de aeroporturi analizate.

Aeroportul portughez a fost afectat în principal de problemele legate de punctualitate, obținând doar 6,3 puncte la acest capitol. Experiența pasagerilor a fost evaluată cu 7,3 puncte, iar facilitățile și confortul au primit 6,8 puncte.

Foarte aproape de coada clasamentului se află și Rhodes Diagoras Airport, care ocupă poziția 271 la nivel mondial. Și în acest caz, punctualitatea redusă a reprezentat principalul motiv al rezultatului modest.

Destinații turistice populare, printre cele mai criticate

Clasamentul AirHelp scoate în evidență și alte surprize importante pentru turiștii europeni.

Manchester Airport a fost clasat pe locul 269, în timp ce Heraklion International Airport a ocupat poziția 268.

De asemenea, Nice Côte d'Azur Airport, una dintre principalele porți de acces către Riviera Franceză, s-a situat pe locul 267, un rezultat care poate surprinde mulți călători obișnuiți să asocieze această destinație cu servicii premium.

Concluzia raportului este clară: experiența aeroportuară nu depinde neapărat de dimensiunea sau notorietatea unui aeroport. În 2026, cele mai bune rezultate au fost obținute de aeroporturi care au reușit să combine eficiența operațională cu servicii apreciate de pasageri, în timp ce unele dintre cele mai cunoscute aeroporturi turistice ale Europei au fost penalizate de întârzieri și de nivelul mai redus al satisfacției călătorilor.