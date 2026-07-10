Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2026: Berbecii rezolvă o problema, iar Fecioarele sunt ambițioase

Astrologii spun că este un sfârșit de săptămână dedicat clarificărilor, deciziilor luate cu sufletul și schimbărilor de direcție.

Berbec

Weekendul îți oferă ocazia să rezolvi o problemă pe care ai tot amânat-o. În plan sentimental, sinceritatea va aduce liniștea pe care o cauți. Evită deciziile impulsive legate de bani.

Taur

Ai nevoie de confort și de oameni care îți inspiră încredere. O veste bună legată de bani sau o oportunitate profesională îți poate schimba planurile pentru următoarele săptămâni.

Gemeni

Luna îți dă curajul să faci primul pas către un proiect sau o relație importantă. Ai încredere în instinctul tău și nu lăsa părerile altora să te oprească din drumul ales.

Rac

Te apropii de un nou început important. Weekendul este ideal pentru a încheia capitole care nu îți mai aduc bucurie și pentru a-ți stabili intențiile înaintea Super Lunii Noi.

Leu

Un adevăr pe care l-ai evitat iese la lumină. Acceptarea lui îți oferă libertatea de a merge mai departe și de a face alegeri care te reprezintă cu adevărat.

Fecioară

Ambiția este punctul tău forte în acest weekend. Poți face un pas important în carieră sau într-un proiect personal, însă succesul vine doar dacă îți asculți și intuiția, nu doar logica.

Balanță

Apar șanse de afirmare și recunoaștere. O conversație sau o propunere neașteptată poate deschide un nou drum profesional. Nu respinge oportunitățile venite din trecut.

Scorpion

Nu toate ofertele sunt ceea ce par. Analizează cu atenție înainte de a lua o decizie importantă, mai ales în plan profesional sau financiar. Intuiția îți va spune ce merită cu adevărat.

Săgetător

Ai energie și dorință de schimbare, însă graba poate strica planurile. Fă pași mici și bine calculați, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

Capricorn

O situație pe care o considerai încheiată revine în atenția ta. Dialogul și răbdarea vor rezolva mai mult decât încăpățânarea. Spre finalul weekendului, primești o confirmare pe care o așteptai.

Vărsător

Nu lăsa îndoielile altora să îți influențeze deciziile. Ești pe drumul potrivit, chiar dacă rezultatele nu se văd încă. Perseverența îți va aduce câștiguri importante.

Pești

Creativitatea și intuiția sunt la cote maxime. În dragoste și în familie apar momente de apropiere, iar o veste bună sau o întâlnire neașteptată îți poate schimba complet starea de spirit. Pregătește-te pentru un nou început care prinde contur în zilele următoare.