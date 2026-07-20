Horoscopul dragostei, 20 – 26 iulie 2026: Mercur își încheie retrogradarea și dă undă verde iubirii

Comunicarea începe să se clarifice, însă astrele avertizează că nu toate tensiunile dispar peste noapte. Pentru unele zodii urmează împăcări, pentru altele decizii importante sau întâlniri neașteptate.

Ce influențe astrologice aduce această săptămână

Intrarea Soarelui în Leu mută atenția către iubire, pasiune și gesturile romantice. Este perioada în care oamenii își exprimă mai ușor sentimentele și capătă mai mult curaj în relații.

Pe 23 iulie, Mercur revine la mers direct, ceea ce înseamnă că multe neînțelegeri din ultimele săptămâni încep să se rezolve. Totuși, până pe 6 august pot apărea informații noi sau răsturnări de situație, așa că este bine să nu tragi concluzii pripite.

Pe 26 iulie, Saturn intră în retrogradare și ne invită să analizăm cu mai multă atenție relațiile importante din viața noastră. În aceeași zi, opoziția dintre Soare și Pluto poate aduce tensiuni, gelozii sau conflicte de orgoliu. Diplomația va fi cea mai bună alegere.

Berbec

Săptămâna începe într-un ritm mai lent, însă după 24 iulie lucrurile se schimbă în bine.

Este o perioadă excelentă pentru o ieșire romantică, pentru planuri de vacanță sau pentru discuții despre viitorul relației.

În weekend, încearcă să eviți conflictele generate de orgoliu. Dacă simți că o conversație devine tensionată, este mai bine să o amâni.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Taur

Venus îți favorizează sectorul iubirii și îți oferă una dintre cele mai bune perioade ale verii pentru relații.

Dacă ești singur, ai șanse mari să întâlnești pe cineva care îți atrage atenția.

În cuplu, comunicarea poate deveni puțin mai dificilă la mijlocul săptămânii, însă dacă alegi calmul în locul criticilor, totul se va rezolva rapid.

Compatibilitate în dragoste: excelentă.

Gemeni

Primele zile ale săptămânii pot aduce mici neînțelegeri sau discuții în contradictoriu.

Vineri schimbă complet atmosfera și poate deveni una dintre cele mai romantice zile ale săptămânii.

Este momentul potrivit pentru declarații de dragoste, împăcări sau întâlniri speciale.

Weekendul vine cu mult romantism și emoții frumoase.

Compatibilitate în dragoste: excelentă.

Rac

Intrarea Soarelui în Leu îți crește încrederea în tine, iar acest lucru se reflectă imediat și în viața sentimentală.

În următoarele săptămâni vei avea mai mult curaj să spui ceea ce simți și să faci primul pas.

Duminică evită discuțiile despre bani sau gelozie.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Leu

Începe sezonul tău, iar atenția se îndreaptă firesc spre tine.

Jupiter îți aduce șanse importante în dragoste, însă weekendul poate scoate la iveală adevăruri pe care nu le-ai observat până acum.

Nu transforma orice diferență de opinie într-o confruntare și încearcă să nu iei lucrurile personal.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Fecioară

Venus îți oferă un plus de farmec și încredere.

Te simți bine în pielea ta, iar acest lucru este remarcat și de cei din jur.

Vineri este cea mai favorabilă zi pentru întâlniri romantice, conversații importante și planuri de viitor.

Compatibilitate în dragoste: excelentă.

Balanță

Retrogradarea lui Saturn te determină să privești cu mai multă atenție relația în care te afli.

Dacă există probleme mai vechi, acum este momentul să le rezolvi.

Weekendul poate aduce dezvăluiri neașteptate sau tensiuni generate de orgolii.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Scorpion

Venus îți este aliat în această săptămână și favorizează întâlnirile romantice.

Dacă ești singur, poți cunoaște o persoană nouă sau te poți reconecta cu cineva din trecut.

Dacă ești într-o relație, evită să controlezi fiecare situație și lasă lucrurile să curgă firesc.

Compatibilitate în dragoste: excelentă.

Săgetător

Saturn te determină să privești relațiile cu mai multă maturitate.

Este posibil să rezolvi probleme care trenează de ceva vreme sau să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat.

Dacă există distanță între tine și persoana iubită, comunicarea sinceră poate face minuni.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Capricorn

Mercur își încheie retrogradarea chiar în sectorul relațiilor tale.

Unele neînțelegeri dispar, iar conversațiile devin mai constructive.

Weekendul poate aduce discuții sensibile despre bani sau intimitate, însă acestea pot fi depășite dacă există încredere reciprocă.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Vărsător

Relațiile sunt în centrul atenției în această săptămână.

Pot apărea mici tensiuni legate de control sau pot ieși la iveală informații pe care nu le cunoșteai.

Duminică este recomandat să eviți reacțiile impulsive și să alegi dialogul.

Compatibilitate în dragoste: bună.

Pești

Venus aduce armonie în viața sentimentală și creează o atmosferă caldă în cuplu.

La mijlocul săptămânii pot exista mici neînțelegeri, însă acestea vor trece repede.

Weekendul te poate face mai sensibil decât de obicei. Încearcă să nu interpretezi orice gest al partenerului ca pe un semn că relația are probleme.

Compatibilitate în dragoste: foarte bună.

Zodiile cele mai avantajate în iubire în această săptămână

Cele mai bune influențe astrale le au:

Taur; Gemeni; Fecioară; Scorpion.

Aceste zodii beneficiază de susținerea lui Venus și de revenirea lui Mercur la mers direct, ceea ce favorizează întâlnirile romantice, împăcările și comunicarea sinceră.

Sfatul astrologilor

Săptămâna 20-26 iulie este una dintre cele mai importante din această vară pentru relații. Intrarea Soarelui în Leu aduce mai multă pasiune și dorința de a iubi fără rețineri, însă weekendul cere prudență. Evită conflictele de orgoliu și nu lua decizii radicale la primul impuls. În multe cazuri, o conversație sinceră poate rezolva probleme care păreau imposibil de depășit.