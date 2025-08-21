Cele mai atente și devotate zodii în dragoste: cine te face să te simți răsfățat și iubit

Capricorn – partenerul care îți ia grijile de pe umeri

Capricornii iubesc prin fapte. Fie că îți cară bagajele, îți deschid ușa sau se asigură că nu-ți lipsește nimic, acești nativi sunt intenționați și grijulii. Pentru ei, relația este o responsabilitate și un angajament, motiv pentru care se implică total. Poți conta pe ei că vor fi mereu atenți, corecți și plini de considerație.

Fecioara – atenția la detalii și iubirea prin gesturi mici

Nativii din Fecioară sunt parteneri exemplari. Se remarcă prin grijă și atenția la detalii: îți vor cumpăra florile preferate, vor face rezervări pentru voi și se vor ocupa de tine când ești bolnav. Cu devotamentul lor aparte, reușesc să te facă mereu să te simți apreciat și iubit.

Berbec – capabil să mute munții pentru dragoste

Deși par puternici și independenți, Berbecii sunt, de fapt, sensibili atunci când iubesc. Dragostea îi motivează să facă lucruri neașteptate: gătesc, fac curățenie, se apropie de familia ta și îți arată că sunt dispuși să facă totul pentru tine. Pentru ei, iubirea este forța care îi determină să mute munții din loc.

Leu – romanticul generos care te tratează ca pe o regină

Leii iubesc să-și răsfețe partenerul. Gesturile lor sunt grandioase: cadouri, cine romantice și surprize de neuitat. Cu un Leu lângă tine, nu va trebui să depui efort – el se va ocupa să te facă să te simți apreciată și specială. Sunt generoși, atenți și plini de viață, oferindu-și dragostea cu toată inima.

Taur – partenerul stabil și protector

Pentru Tauri, dragostea este serioasă și stabilă. Ei știu că relațiile reușesc doar prin implicare și efort. De aceea, sunt parteneri de nădejde: îți vor deschide portiera, îți vor găti cea mai bună supă atunci când ești bolnav și îți vor face viața mai ușoară. Investesc timp, energie și resurse pentru a-ți arăta devotamentul lor.

Săgetător – cuceritorul care adoră să răsfețe

Când un Săgetător iubește, nu există „prea mult”. Le place să-și răsfețe partenerul cu flori, cine la restaurante elegante sau escapade de weekend. Sunt generoși, aventuroși și pun suflet în fiecare moment petrecut împreună. Cu un Săgetător, dragostea se trăiește intens și plină de surprize, potrivit Collective World.