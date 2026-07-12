Horoscop financiar: Zodiile cu lipici la bani între 13 și 19 iulie 2026

Potrivit astrologilor, Super Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, deschide un nou capitol în plan material, iar aspectele favorabile dintre Jupiter, Uranus, Marte și Saturn îi încurajează pe unii nativi să își asume riscuri calculate pentru a construi prosperitate pe termen lung.

Dacă te gândești la o investiție, un nou loc de muncă sau o afacere, perioada aceasta poate reprezenta începutul unei schimbări importante.

Gemeni

Recunoștința îți aduce oportunități financiare

Super Luna Nouă din 14 iulie te ajută să conștientizezi cât de multe ai construit deja. Stabilitatea financiară nu vine doar din contul bancar, ci și din oamenii și relațiile care te susțin.

Astrologii spun că tocmai această stare de recunoștință îți va deschide uși noi. Pot apărea oportunități profesionale pe care le-ai mai avut în trecut sau proiecte abandonate care merită reluate.

Mercur retrograd în Rac favorizează întoarcerea la idei mai vechi, care acum pot deveni profitabile.

Rac

Intuiția poate deveni cheia succesului

Racii sunt, de obicei, prudenți atunci când vine vorba despre bani. În această săptămână însă, Universul îi îndeamnă să iasă din zona de confort.

Pe 17 iulie, armonia dintre Jupiter în Leu și Uranus în Gemeni favorizează investițiile inspirate și proiectele curajoase. Nu este vorba despre riscuri necalculate, ci despre încrederea în propriile instincte și în ideile care pot aduce succes pe termen lung.

Pe lângă câștiguri financiare, această perioadă poate aduce și recunoaștere profesională.

Pești

Investițiile făcute acum pot aduce câștiguri pe termen lung

Pentru Pești, săptămâna se încheie într-o notă extrem de favorabilă. Pe 19 iulie, aspectul dintre Marte și Saturn creează condițiile ideale pentru investiții și decizii financiare importante.

Astrologii recomandă să acorzi o atenție deosebită domeniului imobiliar. Fie că este vorba despre cumpărarea unei locuințe, renovarea celei existente sau o investiție în proprietăți, această perioadă poate pune bazele unei averi solide.

Totodată, este important să gestionezi cu atenție documentele și responsabilitățile financiare. Eforturile depuse în ultimele luni încep să dea roade, iar deciziile luate acum pot avea efecte benefice pentru mulți ani de acum înainte.