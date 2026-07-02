Energie intensă: Mercur retrograd, Luna Nouă în Rac și sezonul Leului tulbură horoscopul lunii iulie 2026

Vestea bună este că, după această perioadă de provocări, lucrurile încep să se așeze. Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, marchează un nou început, iar intrarea Soarelui în Leu, pe 22 iulie, împreună cu revenirea lui Mercur la mers direct, aduc mai multă claritate, energie și oportunități. Finalul lunii este dominat de Luna Plină în Vărsător (29 iulie), care pune accent pe echilibrul dintre dorințele personale și relațiile cu cei din jur.

Berbec

Sfârșitul lunii aduce introspecție, odată cu retrogradarea lui Saturn și Neptun în semnul vostru. Veți analiza dacă obiectivele pe care le urmăriți sunt cu adevărat ale voastre sau doar răspund așteptărilor celor din jur.

Din 9 iulie, Venus în Fecioară vă ajută să adoptați un stil de viață mai sănătos, iar Luna Nouă din 14 iulie este momentul ideal pentru schimbări în viața personală. Spre finalul lunii, o prietenie importantă se poate transforma radical.

Taur

Iulie este luna în care încetați să mai ignorați problemele și începeți să faceți schimbările pe care le amânați de mult.

Venus în Fecioară, din 9 iulie, vă oferă mai multă disciplină și echilibru. După 23 iulie, când Mercur revine la mers direct, blocajele profesionale încep să dispară, iar rezultatele muncii voastre devin vizibile.

Gemeni

Mercur retrograd vă influențează mai puternic decât pe celelalte zodii, așa că răbdarea va fi esențială în primele trei săptămâni ale lunii.

Este o perioadă potrivită pentru a vă reorganiza planurile și pentru a evita deciziile luate în grabă. După 23 iulie, comunicarea devine mult mai ușoară, iar proiectele capătă un ritm favorabil.

Rac

Este luna voastră și, în ciuda lui Mercur retrograd, aveți parte de multe motive de bucurie.

Luna Nouă din 14 iulie, în semnul vostru, reprezintă unul dintre cele mai importante momente astrologice ale anului pentru voi și vă oferă șansa unui nou început. După 22 iulie, atenția se mută asupra banilor și a stabilității financiare.

Leu

Prima parte a lunii este dedicată reflecției și planurilor de viitor.

Totul se schimbă odată cu intrarea în sezonul vostru, pe 22 iulie. A doua zi, Mercur își reia mersul direct, iar încrederea revine în forță. Finalul lunii poate aduce una dintre cele mai norocoase perioade din întregul an.

Fecioară

Deși Mercur este retrograd, Venus intră în semnul vostru pe 9 iulie și vă transformă în centrul atenției.

Veți avea mai multă încredere în voi, iar oamenii vor observa schimbarea. În plan profesional, eforturile depuse în ultimele luni vor începe să fie răsplătite.

Balanță

În iulie deveniți mult mai atenți la oamenii din jur și nu mai acceptați promisiuni fără acoperire.

Luna Nouă din 14 iulie poate aduce o oportunitate profesională importantă. După 22 iulie, viața socială devine tot mai activă.

Scorpion

Iulie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru echilibrul vostru emoțional.

Veți înțelege ce trebuie schimbat pentru a vă recăpăta liniștea, iar relațiile autentice se vor consolida. După 23 iulie, și situația profesională începe să se clarifice.

Săgetător

Pe 7 iulie aflați adevărul despre o situație care v-a pus pe gânduri.

Venus favorizează câștigurile financiare începând cu 9 iulie, iar după Luna Nouă din 14 iulie apar oportunități importante de creștere materială.

Capricorn

Luna aceasta vă concentrați pe confortul de acasă și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

În jurul datei de 14 iulie, o relație importantă, fie sentimentală, fie profesională, primește un nou început. Spre finalul lunii sunt favorizate veștile bune legate de bani.

Vărsător

Primele săptămâni ale lunii vă pun răbdarea la încercare, însă totul capătă sens spre final.

Luna Plină din semnul vostru, pe 29 iulie, vă ajută să conștientizați cât de mult ați evoluat în ultimele luni și vă oferă încredere pentru viitor.

Pești

Retrogradarea lui Neptun, planeta voastră guvernatoare, vă ajută să înțelegeți ce meritați cu adevărat.

Venus aduce mai multă sinceritate în relații după 9 iulie, iar Luna Nouă din Rac favorizează un nou început sentimental. Pentru mulți Pești, luna iulie poate marca începutul unei relații mai stabile și mai mature.