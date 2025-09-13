Horoscop săptămânal, 15 – 21 Septembrie 2025: O nouă iubire pentru Berbeci și o schimbare uriașă pentru Fecioare

La începutul săptămânii, Jupiter și Luna se aliniază în același semn, amplificând norocul și claritatea. Pe 17 septembrie, Luna trece în Leu, dându-ne curaj să ne asumăm obiectivele și să ne exprimăm creativ. Pe 18 septembrie, Mercur intră în Balanță, accentuând comunicarea și relațiile, iar pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară, aducând mai multă atenție la detalii în dragoste și finanțe. Totul culminează cu Luna Nouă și eclipsa solară în Fecioară pe 21 septembrie – moment ideal pentru a rescrie capitolele importante din viața noastră.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Săptămâna aceasta te ajută să îți restructurezi rutina și să îți stabilești limite mai sănătoase. Luna în Rac scoate la suprafață amintiri din trecut, dar îți dă și resursele să vindeci răni vechi. Pe 17 septembrie, Luna în Leu îți aduce ocazia de a găsi bucurie în micile plăceri și chiar șansa unei noi iubiri. Eclipsa din Fecioară te încurajează să îți reorganizezi programul pentru mai multă odihnă și eficiență.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Energia colaborării îți deschide săptămâna și te motivează să preiei roluri de lider. Miercuri, Luna în Leu te îndeamnă să rezolvi chestiuni de familie și să ajuți pe cei apropiați. Vineri, Luna în Fecioară îți aduce optimism și inspirație – perfect pentru a demara un proiect creativ. Eclipsa te ajută să-ți exprimi autenticitatea și să câștigi încredere în forțele proprii.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

La începutul săptămânii, îți reevaluezi valorile și ce înseamnă pentru tine siguranța personală. Jupiter te ajută să te apreciezi mai mult. Miercuri, Luna în Leu îți aduce încredere și idei noi, iar eclipsa de la finalul săptămânii te împinge să faci schimbări legate de casă, familie sau mutări importante. Este o perioadă excelentă pentru a planifica un proiect personal.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Luna în semnul tău te ajută să ierți și să faci pace cu tine și cu ceilalți. Eclipsa în Fecioară de duminică te încurajează să îți lărgești cercul social și să te conectezi mai mult cu prietenii. Este un moment excelent pentru a începe un nou capitol în relații.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Jupiter și Luna în Rac te învață să ai grijă de tine și să te odihnești fără vinovăție. Când Luna intră în Leu miercuri, vei simți o energie explozivă și dorința de a te afirma. Weekendul aduce eclipsa în Fecioară, perfectă pentru a aplica lecțiile din ultima perioadă și a avea mai multă încredere în planurile tale.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Săptămâna ta, Fecioară! Ești în centrul atenției, iar eclipsa în semnul tău aduce transformare și noi începuturi. Este momentul să te oprești din autocritică și să devii propriul tău susținător. Acceptă sprijinul celor dragi și folosește energia Lunii Noi pentru a începe o etapă complet nouă în viața ta.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Primele zile ale săptămânii te mobilizează să muncești și să îți pui ordine în planuri. Miercuri, Luna în Leu îți aduce energie socială – este un moment bun pentru a te conecta cu prietenii și a învăța din experiențele lor. Eclipsa din Fecioară te îndeamnă să te concentrezi pe tine și pe nevoile tale înainte de a-i pune pe alții pe primul loc.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Săptămâna începe cu o energie vindecătoare, iar Jupiter îți oferă încredere să revii pe drumul tău. Miercuri, Luna în Leu te ambiționează să îți atingi obiectivele profesionale. Eclipsa de duminică aduce claritate în prietenii și relații, arătându-ți cine merită să rămână în viața ta.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Eclipsele îți activează cariera și îți aduc oportunități profesionale. Începutul săptămânii poate fi emoționant, dar te ajută să eliberezi tensiuni. Luna în Leu îți dă curaj să visezi din nou și să explorezi noi direcții, inclusiv călătorii sau studii. Weekendul aduce un restart profesional.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Luna în casa relațiilor aduce claritate și echilibru în dragoste. Miercuri, energia Lunii în Leu te ajută să te conectezi cu oameni importanți și să iei decizii inspirate. Eclipsa din Fecioară îți deschide noi perspective și te încurajează să înveți din experiențele trecute pentru a construi un viitor mai bun.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Săptămâna te învață să îți organizezi viața și să îți gestionezi mai bine responsabilitățile. Luna în Leu aduce sprijin din partea partenerilor sau colegilor. Eclipsa din Fecioară te ajută să revizuiești planurile pe termen lung și să vezi cât de mult ai evoluat în ultimul an.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Dragostea și relațiile apropiate sunt în prim-plan. Luna și Jupiter îți aduc o nouă perspectivă asupra iubirii. Miercuri și joi, Luna în Leu îți oferă ocazia să îți analizezi viața de zi cu zi și să pui ordine în haos. Eclipsa de duminică îți cere să stabilești limite sănătoase în relații și să investești în propria creștere personală.