Horoscop săptămânal, 16 - 22 februarie 2026. O poveste nouă va începe pentru toate zodiile

La fiecare șase luni vom avea de obicei o eclipsă solară, și o altă eclipsă lunară la două săptămâni distanță. În astrologie, numim aceste capitole ale anului „Sezonul eclipselor” deoarece constituie o lună de experiențe care pot aduce schimbări importante în vață.

Eclipsele ne maximizează încrederea în ceea ce nu știm. Și, din moment ce eclipsele sunt încadrate prin karma, soartă, destin, gândește-te la modul în care abordezi ceea ce nu știi cu adaptabilitate, nu cu aroganță. Eclipsele te vor elibera de certitudine, control și de mica ta agendă. Așa că rămâi adaptabil.

Apoi, sezonul Peștilor începe pe 19 februarie până pe 20 martie. Peștii sunt marele final al zodiacului. Luna care încheie anul astrologic și ne ajută să ne bazăm pe spiritualitate, astfel încât să putem încheia ceea ce trebuie să se termine bine. Ia în considerare încheierea temelor anului trecut cu creativitatea, practica spirituală și/sau alte abordări vindecătoare care îți consolidează capacitatea de a trage concluzii pline de compasiune în viața ta. Știm că există emoții și experiențe care nu se termină niciodată cu adevărat. Ceea ce nu poate fi exprimat în cuvinte poate fi exprimat în inimă/artă.

Apoi, pe 20 februarie are loc unul dintre cele mai semnificative tranzite astrologice din ultimii 36 de ani, numit conjuncția Saturn-Neptun, deoarece, pentru prima dată din 1989, planeta formei stricte, Saturn, și lipsa de formă spirituală, Neptun, se întâlnesc. Această aliniere a coincis cu evenimente care au schimbat lumea, cum ar fi căderea Zidului Berlinului, simbolizând prăbușirea sistemelor politice care au definit realitatea globală timp de decenii. Ciclurile anterioare spun o poveste similară. Conjuncția Saturn-Neptun în Balanță din 1952-1953 a corespuns cu restructurarea alianțelor, acordurilor legale și diplomației postbelice care au definit ordinea relațională modernă dintre națiuni. Și, cu 36 de ani înainte, în timpul ciclului din 1917, monarhiile care domniseră timp de secole s-au prăbușit, inclusiv Imperiul Rus, transformând permanent modul în care erau organizate puterea, autoritatea și contractele sociale.

Întrucât această conjuncție este în Berbec, nu există nicio îndoială că ne desprindem de trecut, atât structural datorită lui Saturn, cât și spiritual datorită lui Neptun. Omenirea se află într-un punct de cotitură, astrologic vorbind, care nu a mai fost văzut de mii de ani. Și avem nevoie de o masă critică de oameni dedicați să nu repete trecutul în prezent. Așadar, reînnoiește-ți angajamentul față de ceea ce trebuie făcut pentru a te adapta acestui moment cu umilință, speranță și curaj, astfel încât să putem face din această săptămână și din lunile următoare unele pe care nu le vom uita niciodată, notează them.us.

Berbec

Săptămâna începe cu Marte energizându-ți ambițiile. Așteaptă-te la o creștere a nivelului de energie și la un impuls către obiective personale. Oportunități de a-ți demonstra talentele ar putea apărea la mijlocul săptămânii. Nu ezita să ocupi un loc central, dar amintește-ți să echilibrezi acțiunile impulsive cu strategii bine gândite.

Relațiile capătă căldură în jurul datei de 19, deoarece Venus menține interacțiunile armonioase. Folosește această perioadă pentru a rezolva orice neînțelegeri din trecut și a consolida legăturile.

Din punct de vedere financiar, fii precaut în privința cheltuielilor neașteptate care pot apărea.

Până la sfârșitul săptămânii, Luna în semnul tău pe 21 pune accentul pe îngrijirea de sine. Prioritizează-ți sănătatea; o retragere în natură ar putea fi benefică.

O întâlnire întâmplătoare ar putea stârni o inspirație neașteptată. Rămâi deschis la noi oportunități de învățare, acestea pot aduce o creștere neașteptată. Astrele te sfătuiesc să-ți canalizezi energia arzătoare în activități constructive care asigură o productivitate optimă. Reflectă asupra realizărilor trecute și ai încredere în abilitățile tale.

Taur

Stabilitatea este aliatul tău în această săptămână, deoarece Venus este în trigon cu Pluto, evidențiind experiențe transformatoare în relații și probleme financiare. Conectează-te profund cu ceilalți; onestitatea va fi cel mai bun instrument al tău.

Între 17 și 19, s-ar putea să te trezești retrăind deciziile financiare din trecut. Acesta este un moment ideal pentru a concepe o strategie financiară mai clară. Soarele care intră în Pești pe 18 îți stimulează creativitatea și capacitatea de a-ți exprima ideile. Proiectele comune vor înflori dacă ai încredere în instinctele tale.

Armonia în viața de familie crește în jurul datei de 20; simpla prezență poate rezolva mai multe probleme nerezolvate.

Spre weekend, o evoluție surprinzătoare în ceea ce privește cariera te poate determina să iei decizii cruciale. Rămâi ferm și cu picioarele pe pământ și lasă-te ghidat de înțelepciunea ta interioară.

Sănătatea personală ar putea avea nevoie de atenție, în special în ceea ce privește nutriția și somnul. Urmează-ți înclinația naturală pentru pragmatism în demersuri, asigurând fundații solide în tot ceea ce întreprinzi.

Gemeni

Fii pregătit pentru o săptămână stimulantă din punct de vedere mental, în timp ce Mercur îți guvernează harta, încurajând curiozitatea intelectuală. Vei observa un simț sporit al comunicării și abilităților de negociere între 16 și 18. Folosește această oportunitate pentru a rezolva neînțelegeri și a încuraja munca în echipă.

Influența perspicace a lui Neptun în jurul datei de 19 inspiră inițiative creative - este timpul să te cufunzi în acel proiect pasional. Cu toate acestea, fii atent la momentele de visare duse la exagerare, deoarece acestea îți pot afecta eficiența rutină.

Serenadele romantice ar putea cânta o melodie blândă la mijlocul săptămânii, îmbogățind relațiile vechi și noi cu căldură și înțelegere. Data de 20 oferă oportunități de a te deda la activități spontane, aducând bucurie și râsete.

Cu toate acestea, energia Lunii spre weekend sugerează relaxarea prin practici introspective precum meditația.

Observă sensibilitățile financiare, deoarece Marte încurajează cheltuielile; asigură-te că evaluezi beneficiile pe termen lung. Lasă această săptămână să te motiveze să îmbrățișezi schimbarea și să extinzi limitele dincolo de zona ta de confort.

Rac

Intuiția ta emoțională îți deschide calea în această săptămână, oferind perspective profunde atât în ​​domeniul personal, cât și în cel profesional. La începutul zilei, în jurul zilei de 17, s-ar putea să-ți fie ușor să citești emoțiile oamenilor, o abilitate vitală pentru navigarea în relații.

Atingerea blândă a lui Venus în jurul zilei de 18 îți luminează compasiunea. Folosește această energie pentru a cultiva legături și a-ți exprima aprecierea față de cei apropiați.

Din punct de vedere profesional, fii pregătit pentru oportunități neașteptate de a inova și colabora; eforturile de echipă ar putea aduce câștiguri substanțiale.

La mijlocul săptămânii, tranziția Lunii recomandă concentrarea pe responsabilitățile legate de casă și asigurarea unui mediu domestic confortabil. Finanțele par stabile, dar abordările prudente sunt înțelepte în ceea ce privește investițiile.

Sănătatea te îndeamnă spre mai multe rutine de îngrijire personală, concentrându-te în special pe practicile de bunăstare mintală.

Până pe 22, reflecțiile asupra deciziilor trecute aduc noi perspective care ghidează căile viitoare. Pe măsură ce Soarele se instalează în Pești, angajează-te în exprimarea artistică pentru a canaliza emoțiile în mod eficient, lărgindu-ți orizonturile.

Leu

Săptămâna aceasta vei descoperi că spiritul tău regal prosperă sub influența Soarelui care intră în Pești, aducând creativitatea la cote maxime. Energiile dinamice din jurul tău promit progrese în domeniul artistic, în special între 17 și 19. Fă pași îndrăzneți în exprimarea viziunii tale; este probabil ca recunoașterea să urmeze.

În jurul datei de 20, prieteniile îți întăresc încrederea și participă la aventuri vesele care stârnesc spontaneitate. Marte sugerează aventură, poate o scurtă călătorie care îți va reîntineri entuziasmul.

Perspectivele financiare sunt promițătoare; cu toate acestea, fii precaut în privința extravaganței, bugetarea pe termen lung este înțeleaptă.

Aventurile romantice se desfășoară amiabil; menține canalele de comunicare deschise pentru a evita neînțelegeri potențiale.

Weekendul aduce o perioadă liniștită pentru introspecție. Folosește respirații adânci și perioade de liniște pentru creștere personală și recunoașterea recunoștinței. Energia ta atinge apogeul spre data de 22, așa că planifică activități care îți utilizează priceperea. Îmbrățișează desfășurarea magică a acestei săptămâni, alimentând expansiunea personală cu curaj.

Fecioară

Această săptămână favorizează o abordare metodică, în timp ce Mercur îți organizează gândurile, încurajând rutine productive. La începutul săptămânii, o situație îți necesită abilitățile analitice. Capacitatea ta de a descompune probleme complexe este evidențiată - perfect pentru proiectele de lucru care necesită atenție.

Pe data de 18, eforturile de colaborare înfloresc, așa că implică-te activ cu echipa ta. Venus, adăugând frumusețe în jurul tău, sporește atractivitatea interacțiunilor tale sociale.

Din data de 19, ia în considerare îngrijirea finanțelor personale; reevaluează obiceiurile de cheltuieli, un plan de economii ar putea servi bine pe termen lung.

Din punct de vedere al sănătății, ia în considerare încorporarea de tratamente holistice în rutina ta pentru echilibru.

Armonia emoțională se dezvoltă prin deschidere față de cei dragi.O conversație sinceră ar putea rezolva problemele persistente până pe 20. Activitățile creative se aliniază sub privirea lui Neptun, oferind o modalitate de exprimare personală, ducând la inovații surprinzătoare.

Spre 22, planifică o escapadă relaxantă pentru a-ți împrospăta mintea și a-ți întineri spiritul. Echilibrează disciplina cu bucuria, îmbrățișând energia liniștită a fiecărei zile.

Balanță

Echilibrul este esențial în această săptămână, deoarece influențele cosmice îți îmbunătățesc abilitățile sociale și introspective. La începutul săptămânii, în special în jurul datei de 17, Venus îți sporește farmecul. Această perioadă este propice pentru a stabili noi conexiuni și a consolida legăturile existente.

Pe măsură ce influența lui Pluto apare în jurul mijlocului săptămânii, concentrarea începe să se schimbe intern, determinând o autoreflecție profundă. Îmbrățișează acest impuls de a înțelege motivele personale și de a stabili intenții aliniate.

Demersurile profesionale necesită atenție începând cu data de 18; colaborarea și creativitatea dau rezultate promițătoare.

Din punct de vedere financiar, asigură stabilitatea prin revizuirea strategiilor de bugetare și redefinirea obiectivelor.

Aspectele romantice curg lin; explorează visele comune cu partenerul tău pentru o legătură mai profundă.

Weekendul aduce energie sporită de întâlnirile sociale, cultivând bucurie și râsete. Fii atent la sănătate practicând echilibrul dintre răsfăț și disciplină în rutine. Această săptămână, rezervă-ți timp pentru meditație și concentrare a gândurilor, permițând clarității să ghideze calea pe care dorești să o urmezi.

Scorpion

Transformarea este tema săptămânii, energiile cerești punând accent pe reînnoirea emoțională și intelectuală. Pluto, guvernatorul tău, oferă putere, aliniindu-se cu Venus, sugerând schimbări profunde în relații. În această săptămână, concentrează-te pe aprofundarea conexiunilor prin recunoașterea emoțiilor subconștiente și comunicarea eficientă.

În jurul mijlocului săptămânii, așteaptă-te la perspective care să ducă la potențiale noi începuturi în strategiile financiare; investițiile cu înțelepciune pot pune în mișcare roțile viitorului.

Până pe 20, Marte îți energizează pașii ambițioși; pregătește-te să abordezi provocările profesionale cu fervoare. Inovația în carieră poate catapulta succesul.

Activitățile relaxante îți reface vitalitatea în weekend - profită de reîncărcare. Interacțiunile romantice sporesc sensibilitatea. Deschiderea îmbogățește legăturile, în special sub influențele mistice ale weekendului.

Echilibrul este crucial în menținerea sănătății; îmbrățișează activități care îți hrănesc corpul și mintea. Îmbrățișează potențialul transformator al acestei săptămâni cu curaj și curiozitate, stabilind cadrul pentru o evoluție personală durabilă și prosperitate.

Săgetător

Această săptămână aduce explorarea ideilor și tărâmurilor, cu perspective filozofice care îți ghidează călătoria. La începutul săptămânii, conversațiile dețin cheia creșterii, iar natura ta curioasă găsește încântare în descoperirea de noi perspective.

Alinierea lui Jupiter ajută la extinderea limitelor tale intelectuale începând cu data de 17, ceea ce o face un moment ideal pentru învățare sau predare.

Aspectele financiare atrag atenția în jurul datei de 19; planificarea prudentă deschide acum calea pentru succesul viitor.

Schimbarea se apropie de rutină, pe măsură ce evenimentele neașteptate îți reîmprospătează perspectiva până pe data de 20, sporind abilitățile de adaptabilitate. Relațiile strălucesc de aventură - planifică o ieșire spontană și aprofundează parteneriatele prin experiențe comune.

Energia weekendului favorizează reflecția asupra obiectivelor personale; activitățile introspective consolidează pacea mentală. Tranzițiile îți influențează cariera în mod avantajos, primind cu bucurie eforturile care urmează pasiunea adevărată. Îmbrățișează bucuria descoperirii, echilibrând optimismul și pregătirea, creând o punte între vise și realitate în această săptămână.

Capricorn

Săptămâna pune bazele pentru consolidarea eforturilor trecute care oferă stabilitate, permițând progres în activitățile legate de muncă. Profită de oportunitățile de a-ți perfecționa abilitățile și de a-ți stabili autoritatea la începutul săptămânii.

În jurul datei de 18, Venus, o armonioasă atmosferă, susține o comunicare perspicace; încurajarea muncii în echipă poate duce la câștiguri substanțiale.

Prudența financiară este ghidată de claritatea lui Mercur, ceea ce determină o revizuire a obiectivelor monetare. La mijlocul săptămânii, creșterea personală are prioritate, momentele de auto-perfecționare deschizând căi pentru reflecție și învățare.

Relațiile beneficiază de onestitate; abordarea subiectelor nerezolvate îmbunătățește conexiunile emoționale.

Weekendul invită la relaxare; îmbrățișează activități de agrement care hrănesc creativitatea și bunăstarea. Apar motivații legate de sănătate; ia în considerare o rutină îmbogățitoare care să-ți completeze obiectivele de viață.

Până pe 22, prezența lui Saturn încurajează planificarea structurată, asigurând stabilitatea viitoare. Îmbrățișează determinarea și disciplina pentru a menține echilibrul, luptând pentru progres, păstrând în același timp o perspectivă ancorată prin experiențe transformatoare.

Vărsător

Îmbrățișează-ți esența unică în această săptămână, deoarece Uranus oferă perspective și inovații extraordinare. Depășește limitele pe măsură ce ideile inventive se concretizează; Exprimați-le individual pentru cel mai mare impact în activitățile profesionale.

Ziua de 17 aduce implicare socială, consolidarea rețelelor și formarea de alianțe. Energiile romantice strălucesc sub strălucirea lui Venus, invitând afecțiune și dialog sincer care întărește legăturile.

Finanțele de la mijlocul săptămânii pot necesita rearanjări strategice; concentrați-vă pe resurse pentru alinieri cu aspirațiile pe termen lung.

Odată cu intrarea Soarelui în Pești pe 18, fluxurile intuitive anunță descoperiri creative, perfecte pentru preocupări artistice sau sarcini de rezolvare a problemelor. Sănătatea personală pune accentul pe atenția conștientă; adoptarea tehnicilor de relaxare vă atinge pacea interioară.

Îmbrățișați evenimentele spontane din weekend, deoarece acestea pot ghida oportunități oportune. Legăturile familiale se strâng, îmbogățind experiențele comune și unitatea. Împământați impulsurile excentrice cu pași practici pentru o creștere susținută, asigurând o progresie holistică în acțiunile și eforturile dvs. personale. Urmăriți fiecare zi cu încredere, menținând viziunea concentrată.

Pești

Odată cu intrarea Soarelui în zodia dvs. în această săptămână, abilitățile dvs. intuitive sunt îmbunătățite. Această perioadă marchează creșterea și reînnoirea, încurajându-vă să reflectați interior. La începutul săptămânii, Neptun sporește creativitatea; Îmbrățișează inspirațiile artistice care îți trec prin gânduri. Dedică-te unor proiecte sau hobby-uri care îți permit să-ți exprimi cele mai profunde dorințe și vise.

În jurul datei de 19, aliniază-te cu persoane cu aceleași idei pentru a împărtăși perspective și sprijin. Relațiile capătă profunzime prin reflecții calde - comunicarea deschisă consolidează legăturile, pe măsură ce energia lui Venus înfrumusețează interacțiunile.

Concentrarea financiară se concentrează pe gestionarea cu înțelepciune a cheltuielilor.

Deși carierele pot beneficia de noi perspective, rămâi adaptabil în metodele tale.

Până în weekend, evadează din rutină pentru contemplații spirituale, reaprinde pasiunile neglijate. Îndemnurile intuitive ghidează deciziile, în timp ce îmbrățișarea îngrijirii de sine restabilește vitalitatea.

Luna pe 21 sporește empatia, oferind alinare și pozitivitate celor din cercul tău. Lasă energiile acestei săptămâni să alimenteze încrederea în tine și în calea ta înainte, potrivit gosta.ua.

