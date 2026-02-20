Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare

Mercur intră în retrogradare pentru prima dată anul acesta în Pești, pe 25 februarie până pe 20 martie. Când ne îndepărtăm puțin, acest Mercur retrograd poate părea miraculos.

Din 2011, misticul Neptun a tranzitat Peștii, până pe 26 ianuarie 2026, apoi Nodul Sud a inspirat capitularea în zonele guvernate de Pești din hărțile noastre, între 2015-2017.

Expansivul Jupiter a vizitat Peștii, între 2021-2022, a disciplinat Saturn, din 2023 până pe 16 februarie a acestui an, și Nodul Nord din ianuarie 2025 până în iulie a acestui an.

Neptun se află în apele Peștilor o dată la 165 de ani, Nodul Sud o dată la 18 ani, Jupiter o dată la 12 ani, Saturn la fiecare 29 de ani, iar Nodul Nord la fiecare 18 ani.

Așadar, avem o mulțime de transformări inspirate de Pești de integrat, iar Mercur retrogradează în Pești la fiecare 7 ani, astfel încât puteți vedea cum această retrogradare a lui Mercur în acest semn, care a pregătit scena pentru o mulțime de schimbări colective și individuale, pare puțin predestinată și, sperăm, utilă.

Deși Peștii par dificil de explicat sau de descris deoarece guvernează marile mistere, ar fi bine să revedeți cine ați devenit, pe măsură ce ați experimentat un moment istoric fără precedent, combinat cu altul din 2011 încoace, pe parcursul acestei retrogradări a lui Mercur. Gândiți-vă la modul în care relația cu artele și spiritualitatea v-a ajutat să contextualizați necunoscutul. Cu ce ​​instrumente lucrați și ce practici folosiți atunci când trebuie să renunțați la control și să vă bazați pe credință? Acestea, și multe altele, și/sau niciuna dintre cele de mai sus deoarece este aproape imposibil de prezis, Peștii ar putea fi temele prin care veți înota în această retrogradare.

O cuadratură între Marte în Vărsător și Uranus în Taur, pe 27 februarie, vă ajută să vă țineți de un plan și/sau să renunțați la unul. Taurului îi place să păstreze, iar Vărsătorului îi place să progreseze. Așadar, gândiți-vă cum să menții atât statornicul, cât și spontanul.

Apoi, Mercur face o conjuncție cu Venus în Pești, pe 28 februarie, ceea ce aduce un element de compasiune Pești oamenilor din trecutul nostru. Încercați să vă păstrați inima deschisă și limitele intacte atunci când vă gândiți cum să vă reimaginați, să vă reconectați cu cineva cu care ați putea avea o treabă neterminată, notează them.us.

Berbec

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: La ce povești trebuie să renunți?

Cuadratură Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi statornic și spontan cu prietenii tăi.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Asta a fost atunci, dar asta este acum.

Renunță! Mercur intră în retrograd în sectorul tău de închidere guvernat de Pești, pe 25 februarie până în prima zi a sezonului Berbec pe 20 martie, oferindu-ți o perioadă de oportunitate vindecătoare pentru a elibera credințele limitative și comportamentele care te țin blocat în trecut.

Un paradox dificil apare în careul Marte-Uranus pe 27 februarie, unde s-ar putea să fie nevoie să păstrezi un plan, dar să fii deschis să progresezi ceva cu prietenii tăi. Încearcă să echilibrezi ambele, dacă este posibil.

Apoi, o conjuncție vindecătoare Mercur-Venus pe 28 februarie te inspiră să te vezi pe tine și pe ceilalți așa cum sunt acum și nu mai sunt cine erau odată. Fii prezent cu oamenii din jurul tău.

Taur

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce prietenii se dezvoltă?

Careul Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi înrădăcinat în valorile tale în timp ce te adaptezi public.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea schimbă totul.

Ține-ți mintea deschisă. Mercur intră în retrogradare în zona ta comunitară guvernată de Pești între 25 februarie și 20 martie, ajutându-te să reflectezi asupra modului în care prieteniile, rețelele și colaborările tale te-au modelat. Unele conexiuni se pot adânci, în timp ce altele își îndeplinesc scopul. Onorează-le pe amândouă cu claritate și grație.

Un careu tensionat Marte-Uranus pe 27 februarie îți cere să rămâi ancorat în valorile tale, în timp ce răspunzi la schimbări neașteptate din viața ta profesională. Flexibilitatea întărește credibilitatea.

Apoi, o conjuncție plină de compasiune Mercur-Venus pe 28 februarie îți înmoaie perspectiva, ajutându-te să abordezi oamenii cu mai multă iertare și maturitate emoțională.

Gemeni

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce poveste profesională are nevoie de revizuire?

Pătrat Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi constant în timp ce îți extinzi perspectiva.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea întărește leadershipul.

Încetinește ritmul pentru a merge mai departe. Mercur intră în retrograd în sectorul tău de carieră guvernat de Pești din 25 februarie până în 20 martie, ajutându-te să-ți reconsideri direcția, reputația și obiectivele pe termen lung. Acum câștigi claritate cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat succesul pentru tine.

Un careu Marte-Uranus încărcat pe 27 februarie te împinge să echilibrezi convingerea cu deschiderea, pe măsură ce ideile sau oportunitățile noi îți provoacă viziunea asupra lumii. A rămâne curios îți întărește autoritatea.

Apoi, o conjuncție blândă Mercur-Venus pe 28 februarie te ajută să comunici cu empatie și inteligență emoțională, consolidând încrederea și credibilitatea cu oamenii care contează cel mai mult.

Rac

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce convingeri sunt gata să evolueze?

Careu Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi cu picioarele pe pământ în timp ce navighezi prin imprevizibilitatea emoțională.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea îți adâncește încrederea.

Îți actualizezi viziunea asupra lumii. Mercur retrograd în casa a noua guvernată de Pești, din 25 februarie până în 20 martie, te invită să reconsideri convingerile, planurile și perspectivele care ți-au oferit cândva certitudine. Rafinezi ce înseamnă adevărul pentru tine acum.

Un careu Marte-Uranus neliniștit pe 27 februarie activează dinamica emoțională și socială care necesită flexibilitate alături de discernământ. Înveți când să rămâi stabil și când să te adaptezi.

Apoi, o conjuncție blândă Mercur-Venus pe 28 februarie te ajută să vorbești cu căldură, înțelegere și grație, consolidând încrederea în tine însuți și consolidându-ți încrederea în calea care urmează.

Leu

Mercur Retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce adevăruri emoționale trebuie recunoscute?

Caradura Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi deschis, respectându-ți în același timp prioritățile.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Intimitatea crește prin asumarea riscurilor.

Îți adâncești onestitatea emoțională. Mercur retrograd în zona ta de intimitate guvernată de Pești, din 25 februarie până în 20 martie, te invită să revezi încrederea, vulnerabilitatea și poveștile pe care le porți despre apropiere. Recunoști ce se simte aliniat și ce nu mai reflectă cine ai devenit.

Un careu tensionat Marte-Uranus pe 27 februarie activează tensiunea dintre direcția publică și nevoile private, cerându-ți să mergi mai departe cu claritate, respectându-ți limitele.

Apoi, o conjuncție vindecătoare Mercur-Venus pe 28 februarie susține un dialog semnificativ care întărește legăturile emoționale și te ajută să experimentezi intimitatea cu o mai mare încredere pentru a-ți asuma riscuri.

Fecioară

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce povești de relații trebuie revizuite?

Pătratură Marte-Uranus pe 27 februarie: Echilibrează-ți perspectiva cu acțiunea practică.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea transformă conexiunea.

Relațiile dezvăluie ceva important. Mercur retrograd în zona ta de parteneriat guvernată de Pești, din 25 februarie până în 20 martie, te invită să reconsideri acordurile, așteptările și narațiunile emoționale pe care le-ai purtat. Îți vezi oamenii și pe tine însuți cu o claritate mai mare.

Un careu dinamic Marte-Uranus pe 27 februarie îți cere să menții atât convingerea, cât și curiozitatea, ajutându-te să rămâi cu picioarele pe pământ, rămânând în același timp deschis către o nouă înțelegere.

Apoi, o conjuncție restauratoare Mercur-Venus pe 28 februarie creează spațiu pentru un dialog semnificativ, ajutându-te să te reconectezi cu ceilalți prin empatie, iertare și o dorință reînnoită de a te înțelege reciproc mai profund.

Balanță

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce tipare necesită o înțelegere mai blândă?

Pătrat Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi flexibil cu riscurile creative.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea îți întărește încrederea.

Onorează-ți sensibilitatea. Mercur retrograd în sectorul tău de bunăstare guvernat de Pești, din 25 februarie până în 20 martie, te invită să revizuiești obiceiurile zilnice, răspunsurile emoționale și dialogul interior cu o empatie mai mare. Înveți cum gândurile tale îți modelează vitalitatea.

O cuadratură Marte-Uranus activatoare pe 27 februarie îți cere să rămâi adaptabil cu exprimare creativă și plăcere, ajutându-te să rămâi deschis la inspirație neașteptată.

Apoi, o conjuncție vindecătoare Mercur-Venus pe 28 februarie te ajută să vorbești cu tine însuți cu mai multă bunătate, întărindu-ți încrederea pe măsură ce lumile tale interioare și exterioare încep să se alinieze cu o claritate mai mare.

Scorpion

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce riscuri merită reconsiderate?

Pătratură Marte-Uranus pe 27 februarie: Rămâi cu picioarele pe pământ și adaptabil acasă.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Lasă iubirea să evolueze.

Ai încredere în curajul tău emoțional. Mercur retrograd în sectorul tău de creativitate și romantism guvernat de Pești, din 25 februarie până pe 20 martie, aduce reflecții asupra vulnerabilității, dorinței și auto-exprimării. Vezi ce te ajută să rămâi deschis și ce te ajută să te simți protejat.

O cuadratură Marte-Uranus destabilizatoare pe 27 februarie îți cere să rămâi flexibil cu dinamica casei și a familiei, ajutându-te să te adaptezi fără a te abandona.

Apoi, o conjuncție restauratoare Mercur-Venus pe 28 februarie te ajută să te reconectezi cu bucuria, afecțiunea și inspirația. Dragostea se adâncește atunci când nu-ți mai este atât de frică de bucurie, de plăcere, pentru că aștepți să se termine celălalt spectacol. Pur și simplu fii cu ea acum.

Săgetător

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce adevăruri emoționale merită reflecție?

Careu Marte-Uranus pe 27 februarie: Echilibrează planificarea cu spontaneitatea.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea vindecă trecutul.

Încetinește suficient cât să te auzi pe tine însuți. Mercur retrograd în casa ta guvernată de Pești și sectorul fundamentului emoțional din 25 februarie până pe 20 martie te invită să revezi experiențele formative și narațiunile emoționale care îți modelează sentimentul de apartenență. Acum clarifici ce înseamnă cu adevărat stabilitatea.

Un careu dinamic Marte-Uranus pe 27 februarie îți activează rutinele zilnice și conversațiile, cerându-ți să rămâi receptiv pe măsură ce apar informații noi.

Apoi, o conjuncție tandră Mercur-Venus pe 28 februarie te ajută să te apropii de tine și de ceilalți cu compasiune. Înțelegerea emoțională restabilește un sentiment de pace interioară și de mișcare înainte.

Capricorn

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce conversații merită revizuite?

Pătrat Marte-Uranus pe 27 februarie: Echilibrează consecvența cu adaptabilitatea.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea remodelează conexiunea.

Alege-ți cuvintele cu intenție. Mercur retrograd în sectorul tău de comunicare guvernat de Pești, din 25 februarie până în 20 martie, te invită să revezi conversațiile, acordurile și presupunerile care ți-au modelat deciziile recente. Îți rafinezi modul în care exprimi ceea ce vrei cu adevărat să spui.

Un pătrat Marte-Uranus destabilizator pe 27 februarie îți energizează creativitatea și autoexprimarea, ajutându-te să rămâi flexibil, rămânând în același timp ancorat în valorile tale.

Apoi, o conjuncție vindecătoare Mercur-Venus pe 28 februarie susține dialogul semnificativ și onestitatea emoțională. Vorbirea cu compasiune permite relațiilor să evolueze și aduce claritate pe calea ta înainte.

Vărsător

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Ce valori merită reconsiderate?

Pătrat Marte-Uranus pe 27 februarie: Echilibrează viziunea pe termen lung cu nevoile prezente.

Conjuncție Mercur-Venus pe 28 februarie: Compasiunea întărește încrederea în sine.

Reevaluează ceea ce contează cu adevărat. Mercur retrograd în sectorul tău de valori guvernat de Pești, din 25 februarie până în 20 martie, te invită să reflectezi asupra modului în care prioritățile, finanțele și stima de sine au evoluat în ultimii ani. Îți clarifici ce se aliniază cu cine ai devenit.

Careul Marte-Uranus din 27 februarie energizează atât lumea ta emoțională interioară, cât și obiectivele tale orientate spre viitor, ajutându-te să-ți onorezi stabilitatea, rămânând în același timp deschis la schimbările necesare.

Apoi, conjuncția Mercur-Venus din 28 februarie restabilește încrederea prin autocompasiune. Când valorile și comportamentul tău se aliniază, mergi mai departe cu mai multă claritate și convingere.

Pești

Mercur retrograd în Pești pe 25 februarie: Cine devii?

Caradul Marte-Uranus pe 27 februarie: Echilibrează adevărul privat cu acțiunea publică.

Conjuncția Mercur-Venus pe 28 februarie: Lasă compasiunea să-ți ghideze înțelegerea de sine.

Întoarce-te la tine. Mercur retrograd în semnul tău din 25 februarie până în 20 martie marchează o profundă revizuire a identității. Reflectă asupra modului în care te-ai schimbat din 2011 și asupra a cine devii acum. Aceasta este o oportunitate rară de a integra ani de creștere spirituală și emoțională într-o conștientizare de sine conștientă.

Careul Marte-Uranus din 27 februarie îți activează atât viața interioară, cât și sectorul comunicării, ajutându-te să onorezi ceea ce simți în privat, în timp ce exprimi ceea ce contează public.

Apoi, conjuncția Mercur-Venus din 28 februarie restabilește blândețea față de tine însuți. Acceptarea de sine devine fundamentul următorului tău capitol.

