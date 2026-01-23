Horoscop săptămânal, 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Alungă frica și mergi înainte cu credință și iubire

Pe 30 ianuarie, Uranus se va mișca direct în Taur, după o retrogradare care a început pe 1 septembrie 2024, încheind integrarea în jurul temelor guvernate de Taur, cum ar fi siguranța și securitatea financiară.

Conjuncția Venus-Neptun de sâmbătă este o oportunitate puternică pentru vindecare prin iertare, scuze, responsabilitate și mersul mai departe cu credință și iubire, mai degrabă decât cu frică și îndreptățire personală.

Berbec

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Un nou capitol începe în prietenie și comunitate

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Mișcarea înainte revine în finanțe și stima de sine

Conjuncția Venus-Neptun în Pești: Încheierea se găsește prin lucrul cu durerea și o practică spirituală

Ieși în stradă! Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie îți luminează zona de prietenie, cerând intenții despre cum punctele tale forte pot servi colectivul și cum colectivul îți poate amplifica punctele forte. Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie, inspirând noi modalități de a construi stabilitate financiară prin alinierea cu valorile tale. Conjuncția Venus-Neptun în Pești pe 1 februarie susține vindecarea prin iertare: Jelește ceea ce a fost, renunță la poveștile vechi și deschide-ți inima către prezent.

Taur

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Obiectivele de carieră primesc un nou început îndrăzneț

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Reinventarea se simte aliniată cu sinele tău autentic

Conjuncția Venus-Neptun în Pești: Prieteniile și visele se îmbină frumos

Ai mai multă putere decât crezi. Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie îți aprinde zona de carieră, îndemnându-te să-ți stabilești intenții îndrăznețe pentru libertate și creștere profesională. Uranus direct în Taur pe 30 ianuarie te ajută să te apleci spre reinventare, renunțând la rigiditate pentru a explora noi oportunități. Conjuncția Venus-Neptun în Pești pe 1 februarie îmbunătățește conexiunea cu prietenii tăi și visele pe termen lung. Lasă-ți cercul de încredere să te inspire în timp ce îți imaginezi un viitor în care autenticitatea și colaborarea deschid calea.

Gemeni

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Extinde-ți orizonturile prin învățare și călătorii

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Descoperirile subconștiente inspiră încheierea

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: Visează măreț în cariera ta printr-o practică creativă

Te-ai gândit la posibilitatea mai multor posibilități? Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie încurajează intenții îndrăznețe de creștere prin învățare, călătorii sau explorare spirituală. Uranus direct în Taur pe 30 ianuarie aduce claritate temerilor subconștiente, împuternicindu-te să mergi mai departe cu mai multă încredere. Uniunea visătoare dintre Venus și Neptun în Pești pe 1 februarie îți energizează zona carierei, inspirându-te să-ți aliniezi ambițiile cu creativitatea și cele mai înalte idealuri ale tale.

Rac

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Reimaginează-ți încrederea și intimitatea

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Comunitatea inspiră posibilități noi

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: Împărtășește cu curaj ceea ce ai pe inimă

Lasă-ți carapacea în urmă săptămâna aceasta.Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie încurajează o reflecție mai profundă asupra încrederii și vulnerabilității. Ce pași poți face pentru a construi conexiuni mai puternice? Uranus care se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie declanșează creșterea cercurilor tale sociale, inspirând colaborarea cu persoane cu aceleași idei. Până la 1 februarie, Venus și Neptun se întâlnesc în zona ta de credință, invitându-te să te vindeci prin credință și să-ți împărtășești visele cu curaj și compasiune.

Leu

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Noi începuturi în parteneriate și relații

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Claritate în carieră și sosirea unor descoperiri

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: Vindecare profundă în împărtășire

Totul se rezumă la iubire.Luna Nouă în Vărsător din 29 ianuarie te invită să reflectezi asupra echilibrului dintre a oferi și a primi în relațiile tale. Ce vrei să oferi și să primești în iubire? Uranus direct în Taur pe 30 ianuarie aduce claritate carierei tale, dezvăluind oportunități de leadership și creștere. Conjuncția dintre Venus și Neptun în Pești pe 1 februarie te invită să ai încredere în vulnerabilitate și să-ți deschizi inima către o intimitate mai profundă.

Fecioară

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Resetați-vă rutinele și obiceiurile

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Noi perspective apar prin educație și călătorii

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: O relație înflorește cu iubire, compasiune și empatie

Pași mici, impact mare.Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie vă energizează zona de wellness, inspirând schimbări mici și sustenabile în rutinele voastre. Uranus direct în Taur pe 30 ianuarie aduce descoperiri în perspectiva voastră, încurajându-vă să explorați cu optimism și curiozitate. Până la 1 februarie, uniunea dintre Venus și Neptun în Pești vă binecuvântează zona relației, adâncind iubirea și conexiunea prin compasiune și înțelegere.

Balanță

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Creativitatea și conexiunea primesc un nou început

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Transformarea emoțională devine eliberatoare

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: Vindecarea obiceiurilor și rutinelor voastre zilnice

Nu doar criticaă, creează. Luna Nouă în Vărsător din 29 ianuarie invită intenții îndrăznețe de auto-exprimare și conectare. Uranus în directă prezență în Taur din 30 ianuarie te ajută să eliberezi barierele emoționale, permițând intimitate și plăcere. Conjuncția Venus-Neptun în Pești din 1 februarie inspiră vindecare în viața ta de zi cu zi, amintindu-ți de puterea frumuseții și a sensului din rutinele tale.

Scorpion

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Stabilește intenții pentru casă și fundații emoționale

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Relațiile găsesc o nouă claritate și progres

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: Creativitatea și romantismul se simt inspirate

Ce înseamnă casa pentru tine? Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie cere intenții legate de crearea securității emoționale și a unei fundații de susținere. Uranus direct în Taur pe 30 ianuarie schimbă dinamica blocată în relațiile tale, oferind progres acolo unde odată exista un blocaj. Venus și Neptun se întâlnesc în Pești pe 1 februarie, aducând magie creativității și romantismului tău, inspirându-te să conduci cu dragoste și imaginație.

Săgetător

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Comunicarea și învățarea primesc un nou început

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Progresul revine în rutinele de bine și de muncă

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: Vindecarea relației tale cu casa și familia

Care este adevărul tău, Săgetătorule? Luna Nouă în Vărsător din 29 ianuarie te invită să-ți împărtășești ideile cu claritate și curaj, favorizând o conexiune mai puternică. Uranus în Taur din 30 ianuarie te ajută să creezi obiceiuri mai sănătoase și să progresezi în viața de zi cu zi. Conjuncția dintre Venus și Neptun în Pești din 1 februarie aduce vindecare emoțională în casa și familia ta, ajutându-te să-ți aprofundezi sentimentul de apartenență.

Capricorn

Lună nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: O nouă Capitolul financiar începe

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Autodezvăluirea curajoasă îți transformă creativitatea

Conjuncția Venus-Neptun în Pești: Conexiunea crește prin comunicare

Îți trăiești valorile Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie evidențiază zona ta financiară, încurajându-te să-ți stabilești obiective aliniate cu valoarea ta. Uranus în direct în Taur pe 30 ianuarie inspiră curaj creativ și autenticitate în exprimarea de sine. Uniunea dintre Venus și Neptun în Pești pe 1 februarie susține conversații sincere care construiesc empatie și încredere.

Vărsător

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Declară-ți urările de ziua ta!

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Descoperiri în casă și inteligența emoțională

Conjuncția Venus-Neptun în Pești: Vindecare financiară și stimă de sine

La mulți ani! Luna Nouă în semnul tău pe 29 ianuarie îți cere să-ți stabilești intenții pentru anul care urmează și să-ți imaginezi persoana care vei deveni. Uranus în direct în Taur pe 30 ianuarie susține progrese în viața de familie și în fundamentele emoționale, ajutându-te să te simți mai înrădăcinat. Venus și Neptun în Pești pe 1 februarie îți vor vindeca relația cu bani și stimă de sine, amintindu-ți că valoarea ta este intrinsecă.

Pești

Lună Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie: Odihna și reflecția pregătesc scena pentru reînnoire

Uranus se mișcă direct în Taur pe 30 ianuarie: Descoperirile în comunicare te fac să te simți eliberat

Conjuncție Venus-Neptun în Pești: O renaștere frumoasă pentru iubire și creativitate

Ce ești gata să eliberezi? Luna Nouă în Vărsător pe 29 ianuarie îți luminează subconștientul, încurajând intențiile de vindecare spirituală și emoțională. Uranus direct în Taur pe 30 ianuarie inspiră o comunicare inovatoare și structurată. Până la 1 februarie, Venus și Neptun se întâlnesc în semnul tău, binecuvântându-te cu o renaștere creativă și emoțională. Lasă-ți inima să-ți conducă calea, potrivit them.us.