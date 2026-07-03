Horoscop săptămânal, 6-12 iulie 2026: Venus și Mercur schimbă regulile jocului. Mari decizii!

Mercur retrograd continuă să influențeze comunicarea și planurile de viitor, Neptun își începe mersul retrograd, favorizând introspecția și reevaluarea obiectivelor, iar Venus intră în Fecioară pe 9 iulie, aducând mai mult realism în dragoste și în gestionarea banilor. Finalul săptămânii este marcat de un sextil armonios între Venus și Uranus, care poate aduce surprize plăcute în relații și în plan financiar.

Berbec

Ai energie și inițiativă, însă ai tendința să îți încarci programul peste măsură. Primele zile ale săptămânii sunt favorabile proiectelor profesionale, însă spre weekend simți nevoia de odihnă și de timp petrecut alături de cei dragi.

În dragoste: evită reacțiile impulsive și ascultă mai mult.

Taur

După o perioadă agitată, începi să găsești stabilitatea pe care o căutai. Apar soluții pentru probleme financiare, iar Venus îți aduce inspirație și creativitate în a doua parte a săptămânii.

În dragoste: gesturile mici vor conta mai mult decât declarațiile spectaculoase.

Gemeni

Mercur retrograd te obligă să revizuiești planuri mai vechi și să renunți la ceea ce nu mai funcționează. Este o perioadă excelentă pentru reorganizare și pentru a încheia proiecte începute în trecut.

În dragoste: cineva din trecut ar putea reapărea.

Rac

Primele zile pot fi mai solicitante la serviciu, însă pe măsură ce săptămâna avansează îți recapeți echilibrul. Intuiția este aliatul tău cel mai puternic și te ajută să iei deciziile potrivite.

În dragoste: ai nevoie de liniște și de sinceritate.

Leu

Jupiter continuă să îți ofere încredere și dorința de afirmare, însă Saturn îți amintește că succesul vine doar prin disciplină. Spre weekend, apar oportunități financiare sau profesionale interesante.

În dragoste: nu lăsa orgoliul să strice o relație.

Fecioară

Este una dintre cele mai bune săptămâni pentru tine. Intrarea lui Venus în semnul tău îți aduce farmec, încredere și șanse noi atât în iubire, cât și în carieră. Vei atrage atenția fără prea mult efort.

În dragoste: începe o perioadă favorabilă relațiilor și împăcărilor.

Balanță

Ai nevoie de mai mult timp pentru tine și pentru a încheia capitole care nu îți mai aduc liniște. Este o săptămână bună pentru introspecție și pentru planuri pe termen lung.

În dragoste: nu forța lucrurile; răspunsurile vin la momentul potrivit.

Scorpion

Săptămâna aduce claritate în relațiile cu prietenii și colegii. Înțelegi cine îți este cu adevărat alături și cine doar profită de energia ta.

În dragoste: o surpriză spre finalul săptămânii îți poate schimba complet starea de spirit.

Săgetător

Ai tendința să reacționezi prea repede în discuții importante. Evită conflictele și acordă-ți timp înainte de a lua decizii majore. Cariera poate intra într-o etapă favorabilă după 9 iulie.

În dragoste: diplomația îți aduce mai multe beneficii decât impulsivitatea.

Capricorn

Te concentrezi pe viitor și pe obiective profesionale. Ai ocazia să faci ordine în planurile tale și să renunți la proiectele care nu mai au potențial.

În dragoste: stabilitatea emoțională devine prioritatea numărul unu.

Vărsător

Creativitatea este la cote maxime, iar ideile noi pot atrage sprijinul unor persoane influente. Totuși, Mercur retrograd îți cere să verifici de două ori toate documentele și informațiile importante.

În dragoste: spontaneitatea poate aduce o întâlnire memorabilă.

Pești

Săptămâna începe cu ceva haos, însă lucrurile se așază treptat. Venus îți îndreaptă atenția către relații și îți arată ce trebuie schimbat pentru a construi ceva durabil.

În dragoste: sinceritatea și răbdarea vor face diferența.

Energia săptămânii

Perioada 6-12 iulie 2026 favorizează reorganizarea, reluarea proiectelor începute în trecut și reevaluarea relațiilor importante. Mercur retrograd recomandă prudență în comunicare și în semnarea documentelor, în timp ce intrarea lui Venus în Fecioară încurajează deciziile practice în iubire și în plan financiar. Finalul săptămânii aduce surprize plăcute și oportunități neașteptate datorită aspectului armonios dintre Venus și Uranus.