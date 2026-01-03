Horoscop Tarot ianuarie 2026: ce carte îți schimbă destinul în prima lună a anului

Pe 2 ianuarie, Luna intră în Rac și se pregătește pentru Luna Plină din 3 ianuarie, invitându-ne să eliberăm ceea ce nu mai este necesar pentru evoluția noastră.

Cartea colectivă a lunii este Judecata, simbol al începuturilor autentice care apar după conștientizare. Ianuarie nu este despre schimbări impulsive, ci despre pași calculați care construiesc rezultate durabile. Este momentul să recunoști cine ești acum și să renunți la cine ai fost. Acțiunile din această lună redesenează viitorul.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea lunii: Nebunul

Ianuarie te invită să pășești într-un teritoriu nou fără să ai toate răspunsurile. Viața îți cere curaj și încredere în proces. Un risc mic asumat acum poate deschide ușa oportunității pe care o așteptai. Instinctele tale sunt mai ascuțite decât crezi — ezitarea este singurul obstacol.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea lunii: Asul de Bâte

Anul începe cu energie de aventură și inspirație. O idee, o relație sau un obiectiv personal prinde din nou viață. Urmează ceea ce te stimulează creativ, nu ceea ce pare doar „sigur”. Motivația crește pe măsură ce acționezi din curiozitate.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea lunii: Asul de Cupe

Ianuarie aduce o reînnoire emoțională. Vulnerabilitatea devine cheia unui nou început. Definește ce îți dorești cu adevărat, chiar dacă nu ai încă toate răspunsurile. Sinceritatea te conduce cu bine prin teritorii necunoscute.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea lunii: Asul de Monede

Un început promițător legat de bani, sănătate sau stabilitate. Pașii mici și constanți au impact pe termen lung. Nu subestima schimbările simple — consecvența este superputerea ta în această lună.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea lunii: Asul de Săbii

Claritatea este tema ta principală. Spui adevărul, iei decizii ferme și eliberezi confuzia. O conversație directă aduce ușurare, nu conflict. Când mintea este limpede, încrederea urmează natural.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea lunii: Judecata

O trezire interioară. Îți dai seama că nu mai ești persoana de altădată. Ianuarie deschide o etapă de iertare și eliberare. Nu mai repari trecutul — construiești viitorul.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea lunii: Moartea

Transformare profundă. Ceva și-a încheiat ciclul și agățarea de trecut îți consumă energia. Renunțarea creează spațiu pentru ceva mult mai aliniat cu cine devii acum.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea lunii: Steaua

Speranța revine după epuizare sau dezamăgire. Îți reconstruiești încrederea în tine și în ceilalți. Concentrează-te pe vindecare, nu pe reacții grăbite.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea lunii: Lumea

Un capitol se încheie definitiv, oferindu-ți claritate și încredere pentru un nou început. Recunoaște ce ai depășit și fă loc pentru ceea ce urmează. Închiderea aduce putere.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea lunii: Șase de Săbii

O schimbare de perspectivă aduce liniște. Alegi terenul calm după tensiune mentală. Ianuarie este despre a șterge tabla și a merge înainte, spre viața pe care vrei să o creezi.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea lunii: Pajul de Bâte

Experimentare și curaj. Învață din mers, testează, explorează. Creșterea este mai rapidă când pui accent pe învățare, nu pe perfecțiune.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea lunii: Pajul de Monede

Inspirație și disciplină. Începe mic, dar consecvent, cu un obicei sau un obiectiv. Ce investești acum are potențial să devină solid în timp.