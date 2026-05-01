Horoscop de tarot, mai 2026: Muncește pentru siguranță financiară dar nu lăsa banii să stea în calea prieteniei

Luna Plină din 1 mai te invită să eliberezi temerile și problemele secrete de care te agăți și care te împiedică să simți adevărata bucurie. Odată ce Soarele intră în Gemeni, îți poți îndrepta atenția către relații. Deși Gemenii nu guvernează parteneriatul, Venus se află în acest semn, așa că găsești o plăcere din ce în ce mai mare în conversații și în timpul petrecut cu ceilalți.

Cartea de tarot colectivă pentru toată lumea în luna mai este Regele Pentagramelor. Regele este un simbol masculin al puterii și autorității. Pentagramele sunt despre bani și câștiguri financiare.

Sfatul pentru luna mai, așadar, este să muncești din greu pentru siguranța ta financiară, dar nu lăsa banii să stea în calea prieteniei. Distrează-te și nu uita să rămâi conectat la ceea ce contează cel mai mult.

Berbec

Carte de tarot lunară pentru Berbec: Pagina de Cupe, inversată

Luna aceasta, două domenii ale vieții tale sunt evidențiate de Soare. Când este în Taur până pe 20 mai, te concentrezi pe bani. Apoi, după 21, atenția ta se îndreaptă către prietenii.

Deoarece Mercur și Marte sunt în semnul tău la începutul lunii mai, fii atent cu impulsivitatea inutilă. Berbecul, Pagina de Cupe, inversată, îți cere să oprești reacțiile emoționale impulsive și să reflectezi asupra a ceea ce simți cu adevărat față de ceea ce vrei să simți. Luna mai este despre a te reconecta cu tine însuți și a afla ce îți dorești la nivel uman.

Vei dori reasigurare și mai puțină noutate. Tânjești să te simți cu picioarele pe pământ atunci când iei decizii cu privire la viitorul tău. Emoțiile tale îți vor ghida calea, iar unele dintre ele te ajută să înveți că unele situații nu necesită niciun răspuns. Alege ce te susține în această lună, ceea ce te va ajuta să faci alegeri financiare înțelepte pe viitor.

Taur

Carte de tarot lunară pentru Taur: Nouă de Cupe, inversată

La mulți ani! Luna de la începutul lunii te invită să renunți la lucrurile care nu se mai potrivesc cu ideile tale despre dragoste și parteneriat. Nu vei trece neapărat printr-o despărțire, dar relațiile tale se pot îmbunătăți odată ce decizi că nu vei mai permite anumitor energii să intre în viața ta.

Aceasta este o veste excelentă pentru tine dacă lucrezi la asta în primele săptămâni ale lunii, până la Luna Nouă în zodia ta pe 16 și intrarea lui Marte în zodia ta pe 18. Deoarece te-ai îndepărtat de o mentalitate axată exclusiv pe muncă și te-ai concentrat puțin pe joacă. Nouă de Cupe, inversat, este despre nemulțumire, chiar și atunci când ai tot ce îți dorești material.

În perioada ta de tranziție, ai învățat că prieteniile aduc complicații unice în viața ta și că trebuie să-ți protejezi timpul, pacea și prioritățile pentru a nu fi copleșit de o viață aglomerată care produce rezultate, dar nu și plăcere.

Venus intră în Rac pe 19, casa ta a comunității, și se va alătura lui Jupiter, planeta norocului. Vei descoperi că mai există un aspect al vieții de abordat: un sentiment de gol pe care doar dragostea adevărată îl poate împlini.

Jupiter poate aduce un partener de căsătorie sau o logodnă, în special unei persoane care se ocupă de îngrijire. S-ar putea să descoperi că dorințele tale spirituale sunt amplificate, încurajându-te să ai încredere într-o putere superioară pentru a te ajuta să găsești ceea ce ai nevoie.

Aceasta este luna în care lucrezi la iubirea de sine și la viața ta romantică. Evaluează ce te face să te simți singur sau lipsit de lipsă; s-ar putea să ai nevoie de mai mult decât prieteni și un cerc social. Vei dori să ai o conexiune intimă cu cineva special.

Poți avea tot ce este material în lume și să fii înconjurat de prieteni care te apreciază. Cu toate acestea, fără cineva cu care să împărtășești fericirea sau fericirea din tine, o parte din tine va simți în continuare că lipsește ceva esențial.

Plantează semințe în zona în care dorești să crești. În iunie, vei aborda acest sentiment și vei lucra prin el.

Gemeni

Carte de tarot lunară pentru Gemeni: Șapte de spade

Luna mai este despre strategia emoțională și intelectuală. Începi luna cu Venus în semnul tău, deci ești inteligent emoțional acum. Mercur, guvernatorul tău, este în Taur, unde este exaltat.

Dacă ai probleme complicate de rezolvat, claritatea pe care o ai...

Există nevoie de ajutor. Mai ai un obstacol de depășit înainte de a vedea toate beneficiile lecțiilor de viață pe care le-ai învățat din ianuarie, cât timp Jupiter este în Rac. Acest obstacol implică egoul tău și, poate, banii.

Nu vrei să le spui toate planurile tale oamenilor care ți-ar putea sabota eforturile în prima săptămână a lunii din cauza Lunii Pline în Scorpion pe 1. În schimb, lasă lucrurile să se întâmple organic. Vei descoperi în mod natural cine sunt prietenii tăi și pe cine să păstrezi ca cunoștință. Așa că acționează discret și concentrează-te pe ceea ce faci și cum te afectează.

În jurul datei de 14 mai, s-ar putea să te simți trecut cu vederea de alții din cauza lui Mercur cazimi la Soare. Menține cursul. În jurul datei de 28 mai, vei reintra în lumina reflectoarelor. Fii perspicace acum că știi ce și exersează înțelepciunea.

Rac

Carte de tarot lunară pentru Rac: Regina Spadelor

Regina Spadelor insinuează o înaltă pricepere intelectuală din partea ta și îți place să explorezi ceea ce gândești și simți despre viața ta de anul trecut. Cu Jupiter în semnul tău pentru ultima sa lună completă, ești dornic să crești și să-ți extinzi visele.

Dar mai întâi, trebuie să știi ce vrei să faci în timpul liber. Luna mai este despre stabilirea limitelor, odihnă și fermitate în ceea ce privește spațiul tău. Există un motiv pentru care simbolul tău este un crab, Rac. Ai o piele exterioară groasă care doare atunci când oamenii sunt duri cu tine, totuși te ascunzi în interiorul acelei carapace, astfel încât lumea să nu știe ce simți. Acest lucru se termină (dacă lucrezi la asta) înainte de sfârșitul lunii mai.

1 mai este o zi importantă. În preajma Lunii Pline în Scorpion, decizi că vrei să-ți creezi o viață în care să te simți bine. Evaluezi ceea ce se întâmplă în viața ta. Înveți că este mai bine să nu ai prieteni sau să ai mai puțini oameni în jur decât persoane toxice care creează dramă atunci când nu este nevoie.

Acest aer de încredere ridicată ajută la atragerea de noi lecții în jurul datei de 16 mai, coincidând cu Luna Nouă în Taur. Este un moment bun să-ți umpli timpul liber cu hobby-uri, cursuri și activități care implică să fii în preajma unor oameni eclectici și pasionați de artă.

De asemenea, s-ar putea să întâmpini o oarecare confuzie cu privire la ce să faci în continuare în jurul datei de 21 mai. Aici înveți să te diversifici și să încerci lucruri care îți sunt complet străine. Poți face planuri de călătorie sau poți pleca într-o aventură solo după ce Soarele intră în Gemeni.

Aceasta poate fi o lună mai complicată decât media la scară emoțională, dar te va ajuta să te simți mai în siguranță și mai protejat în lumea care contează cel mai mult pentru tine - cea interioară.

Leu

Carte de tarot lunară pentru Leu: Cavalerul Pentagramelor

Cartea ta de tarot din mai, Cavalerul Pentagramelor, este despre răbdare și progres. Sârguința ta este răsplătită luna aceasta. Progresul poate părea lent, mai ales dacă ai un calendar specific stabilit. Dar pui bazele viselor tale și vrei ca acestea să fie construite pe un teren solid, chiar dacă asta înseamnă să muncești mai mult.

Soarele, care este planeta care guvernează semnul tău, pune accentul pe carieră și învățare pe tot parcursul lunii. Alege un domeniu al vieții tale pe care să te concentrezi, dar nu te teme să ai multe interese și să le testezi pe fiecare. A fi disciplinat dă roade, dar progresul nu va fi ușor, așa că trebuie să știi când să fii flexibil.

Răbdarea îți poate testa hotărârea și vor exista momente când vei dori să renunți. Este o idee bună să ai memento-uri care să te ajute să rămâi fidel ție însuți atunci când răbdarea ta este pusă la încercare.

Fecioară

Carte de tarot lunară pentru Fecioară: Turnul, inversat

Turnul inversat este despre realizări lente și corecții de curs discrete, mai degrabă decât despre sentimentul că lucrurile sunt deplasate. În luna mai, previi defecțiunile înainte ca acestea să se întâmple, mai degrabă decât să răspunzi la situații care scapă de sub control.

Mercur își petrece primele două săptămâni în Taur, sectorul tău de carieră, așa că este un moment excelent pentru călătorii. Când se mută în Gemeni, poți începe negocieri, conversații cu colegii sau poți crea un plan pentru viitorul tău.

Îți recapeți controlul asupra timpului, Fecioară, iar în timpul lunii cazimi cu Mercur, la mijlocul lunii, se manifestă o descoperire mentală clară. Vedeți ce trebuie să se schimbe și ce are nevoie de structură. Ascultarea inimii tale și a celorlalți îți economisește multă energie în această lună.

Balanță

Carte de tarot lunară pentru Balanță: Împăratul

Trebuie să-ți asumi responsabilități mai mari și vei dori să-ți controlezi mediul înconjurător.

Deoarece Venus începe luna în Gemeni, sectorul tău de călătorie, vei fi ocupat să mergi în locuri diverse și nu vei avea timp să faci lucruri acasă. După 19, când guvernatorul tău intră în Rac, dorința ta de siguranță crește, mai ales la locul de muncă, și vei experimenta o stare de spirit negativă dacă nu ai ceea ce îți dorești profesional.

Cel mai bun lucru de făcut la începutul lunii mai este să-ți stabilești limite financiare. Notează ce vei cheltui sau la ce vei refuza, astfel încât viața ta să se simtă în ordine din punct de vedere economic. Pentru a evita automulțumirea sau lipsa de motivație în timp ce Jupiter este în Rac, dezvoltă-ți abilitățile de lider și recunoaște complicațiile și oportunitățile de dezvoltare personală.

Scorpion

Carte de tarot lunară pentru Scorpion: Pagina Pentagramelor, inversată

Luna Plină răsare în zodia ta pe 1 mai, permițându-ți să eliberezi părți vechi din tine care nu mai sunt necesare și au fost depășite. Pagina Pentagramelor, inversată, este despre gestionarea greșită a timpului cauzată de amânare. Este timpul să-ți reevaluezi planurile și să începi să construiești viața pe care vrei să o trăiești.

Luna aceasta, te vei simți pregătit să depășești o provocare din viața ta care creează anxietate, datorită conjuncției lui Marte cu Chiron în Berbec. Marte în Berbec îți alimentează dorința de a te îmbunătăți și, din moment ce Mercur va intra în casa ta de învățare după data de 17, ești pregătit să pui în practică orice sugestii care au sens pentru viitorul tău financiar.

Fă o mini-evaluare financiară luna aceasta, de la cheltuieli la obiceiuri de economisire. Rafinează-ți obiectivele și acceptă feedback de la ceilalți.

Săgetător

Carte de tarot lunară pentru Săgetător: Împăratul, inversat

Planeta ta guvernatoare, Jupiter, intră în grade critice în Rac, ceea ce înseamnă că experimentezi schimbări în ceea ce privește resursele și modul în care acestea sunt partajate cu ceilalți. Împăratul, inversat, evidențiază problemele de control care duc la o gândire rigidă și caută modalități de a aduce echilibru și colaborare.

Cu Luna Plină în Scorpion care are loc pe 1 în sectorul inamicilor tăi ascunși, gândește-te la ceea ce ai ignorat în detrimentul tău. Descoperi lucruri la care să lucrezi care aduc echilibru și vindecare.

Luna mai te invită să reevaluezi ceea ce poți controla și ceea ce poți delega altora. Regulile care par excesiv de restrictive se dezvăluie și sunt deschise schimbării. Vezi ce nu mai servește scopului tău și navighezi ajustările cu claritate.

Până la mijlocul lunii mai, descoperi modalități de a-ți reseta mentalitatea și de a vedea cum rezultatele cresc prin agilitate. Puterea vine din adaptabilitate și gândire flexibilă. Pe măsură ce înveți să renunți, îți recapeți puterea eficientă și productivă asupra vieții tale.

Capricorn

Carte de tarot lunară pentru Capricorn: Cavalerul de Săbii, inversată

Aceasta este luna în care înveți să adopți un stil de viață mai sănătos. Când Mercur intră în Gemeni după data de 16, aștepți cu nerăbdare alegeri mai bune care îți vor avea un impact direct asupra sănătății în moduri pozitive.

Cartea de tarot a lunii mai, Cavalerul de Săbii, inversată, este despre autocontrol, în special când vine vorba de comunicare. Încetinește ritmul și gândește-te înainte de a vorbi, Capricornule. Ai grijă la ceea ce spui, deoarece este mult mai greu să reconstruiești încrederea sau siguranța emoțională după ce vorbești cu furie sau neglijență.

Venus intră în Rac, casa parteneriatului tău, oferindu-ți șansa de a aprofunda relațiile. Încearcă să fii constructiv atunci când oferi feedback în această lună. Cartea ta de tarot simbolizează gândirea deliberată, iar atunci când ești atent și atent la nevoile celorlalți în comunicare, îți consolidează relațiile și construiește încredere.

Până la sfârșitul lunii, când Venus în Rac se află în cuadratură cu planeta ta guvernatoare, Saturn în Berbec, îți dorești o mai mare maturitate și dezvoltare personală. Vei realiza cât de benefice sunt tăcerea și reflecția liniștită în îmbunătățirea relațiilor tale și în dezvoltarea acestei abilități în timpul retrogradării lui Saturn, care începe în iulie.

Vărsător

Carte de tarot lunară pentru Vărsător: Nouă de Pentagrame, inversat

Ești guvernat atât de Saturn, cât și de Uranus. Două planete se conectează cu Uranus în mai: Mercur și apoi Soarele. Acest lucru te învață un nou mod de a vedea lumea și îți oferă motive să reflectezi asupra valorilor tale.

Nouă de Pentagrame, atunci când este inversat, se concentrează pe stima de sine, dependență și sentimentul de neliniște că ești în urmă. Odată ce Soarele intră în Gemeni pe 21, vrei să redescoperi bucuria și să o găsești cel mai bine prin hobby-uri și joacă. În mai, începe să alegi noi rutine care să susțină creșterea și auto-îmbunătățirea. Acest demers nu trebuie să fie rigid sau plictisitor; de fapt, te poți distra mult în timp ce încerci lucruri care te fac să te simți din nou ca un copil.

Învață noi instrumente pentru rezolvarea problemelor legate de bani, restricții de timp și probleme personale. Dezvolți o mentalitate îmbunătățită care te ajută să te concentrezi pe activități care îți consolidează încrederea, mai degrabă decât pe ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Pești

Carte de tarot lunară pentru Pești: Asul Baghetelor

Nu există planete în semnul tău toată luna, cu excepția momentului în care Luna ajunge pe 10 sau 11. Primești o explozie de energie când se întâmplă acest lucru. Te simți mai mult tu însuți și vrei să faci lucrurile în felul tău.

Când Luna se conectează cu Nodul Nord, apoi cu Soarta Norocului, un eveniment brusc declanșează o realizare. Ești gata să te iei în serios și să sari în acțiune. Asul Baghetelor este despre energie rapidă, cu nevoia de o nouă schimbare. Această creativitate nou descoperită se manifestă în romantism sau într-un proiect pasional.

Așteptarea momentului perfect ți se pare mai puțin relevantă luna aceasta. Câștigi încredere din puterea pură a emoțiilor tale, iar dorința ta de a te bucura de viață la maximum este suficientă pentru a crea impuls, potrivit yourtango.com.

