Moartea prințesei Bajrakitiyabha zguduie Thailanda. Cine va moșteni acum tronul regelui Vajiralongkorn?

Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei a murit după peste trei ani în comă. Dispariția sa reaprinde întrebările despre succesiunea la tron

Familia regală a Thailandei este în doliu după moartea prințesei Bajrakitiyabha, una dintre cele mai respectate și influente figuri ale monarhiei. Casa Regală a anunțat că prințesa a decedat la vârsta de 47 de ani, după ce a petrecut mai bine de trei ani în comă, în urma unui colaps suferit în decembrie 2022.

Potrivit comunicatului oficial al Palatului Regal, prințesa s-a stins din viață joi seara, la ora locală 19:48, în cadrul Spitalului Chulalongkorn din Bangkok. Medicii au precizat că aceasta a beneficiat de cele mai avansate și intensive îngrijiri medicale disponibile, însă starea sa de sănătate s-a deteriorat progresiv.

Bajrakitiyabha intrase în comă după ce s-a prăbușit în timpul unei sesiuni de antrenament cu câinii săi. Medicii au stabilit ulterior că incidentul a fost provocat de o aritmie cardiacă severă, asociată cu o infecție cu micoplasmă la nivelul inimii.

O carieră impresionantă în drept și diplomație

Născută pe 7 decembrie 1978, Bajrakitiyabha era fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn și a primei sale soții, prințesa Soamsawali. Considerată una dintre cele mai bine pregătite membre ale familiei regale, aceasta și-a construit o reputație solidă atât în domeniul juridic, cât și în diplomație.

A studiat dreptul și a obținut două diplome postuniversitare la Universitatea Cornell din Statele Unite. După finalizarea studiilor, a activat pentru scurt timp în cadrul misiunii diplomatice a Thailandei la Organizația Națiunilor Unite din New York, înainte de a reveni în țară pentru a lucra în cadrul birourilor Procurorului General.

Între 2012 și 2014 a ocupat funcția de ambasador al Thailandei în Austria. În această perioadă a colaborat îndeaproape cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), implicându-se activ în proiecte privind reforma sistemului penitenciar.

Susținătoare a reformei justiției și a drepturilor femeilor

Prințesa a devenit cunoscută pentru eforturile sale de a îmbunătăți condițiile din sistemul penitenciar thailandez, în special pentru femeile vulnerabile care ajungeau în detenție. Thailanda se numără printre țările cu cel mai mare număr de femei încarcerate din lume, iar Bajrakitiyabha a atras în repetate rânduri atenția asupra problemelor din sistemul de justiție penală.

După revenirea în Thailanda, ea a fost numită Ambasador al Statului de Drept pentru Asia de Sud-Est în cadrul UNODC și a continuat să promoveze schimbări legislative și judiciare. Printre cauzele susținute de aceasta s-au numărat reducerea pedepselor disproporționate aplicate pentru infracțiuni minore legate de droguri și protejarea drepturilor persoanelor aflate în detenție.

În paralel, prințesa era cunoscută și pentru pasiunea sa pentru sport și un stil de viață activ, participând frecvent la curse de alergare pe distanțe lungi.

Moartea sa lasă un mare semn de întrebare asupra viitorului monarhiei

În ultimii ani, Bajrakitiyabha a fost văzută de mulți observatori și susținători ai monarhiei drept una dintre cele mai capabile figuri ale familiei regale. În 2021, regele Vajiralongkorn i-a acordat funcția de șef al corpului său privat de gardă și gradul militar de general, un semn clar al încrederii pe care o avea în fiica sa.

Moartea sa readuce în atenție problema succesiunii la tronul Thailandei. Regele Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, nu a desemnat încă oficial un moștenitor.

Deși tradiția thailandeză favorizează succesiunea masculină, o modificare constituțională adoptată în 1974 permite și unei femei să urce pe tron. Regele are cinci fii, însă patru dintre aceștia au fost îndepărtați din familia regală în 1996 și trăiesc de atunci în Statele Unite alături de mama lor.

Prințul Dipangkorn, fiul regelui din cea de-a treia căsătorie, este considerat în prezent succesorul cel mai probabil. Cu toate acestea, în spațiul public au existat de-a lungul timpului întrebări privind capacitatea sa de a îndeplini rolul de monarh într-o țară în care instituția regală continuă să exercite o influență majoră.