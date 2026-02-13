Horoscop de weekend, 14–15 februarie 2026: Dragostea trece printr-un test karmic de Ziua Îndrăgostiților

După intrarea lui Saturn în Berbec, relațiile intră într-o nouă etapă karmică: ceea ce este solid se consolidează, iar ceea ce este instabil începe să se clatine. În plus, energia specifică Zilei Îndrăgostiților aduce momente pasionale, dar și clarificări importante.

Iată ce rezervă astrele fiecărei zodii:

♈ Berbec

Weekendul te pune în centrul atenției. Simți că începe o etapă nouă, mai serioasă, în viața ta sentimentală. Sâmbătă este perfectă pentru declarații sau gesturi curajoase, iar duminică te ajută să vezi clar ce vrei pe termen lung. Evită impulsivitatea în discuții sensibile.

♉ Taur

Ai nevoie de liniște și stabilitate. Ziua de sâmbătă poate aduce o revelație legată de o relație sau o situație pe care ai evitat-o. Duminică te reconectezi cu dorințele tale reale. Weekend bun pentru introspecție și planuri financiare în doi.

♊ Gemeni

Viața socială este animată, iar întâlnirile pot avea un aer neașteptat de romantic. Sâmbătă te bucuri de conversații profunde, iar duminică apar clarificări legate de viitorul unei relații. Fii atent la promisiuni — nu spune mai mult decât poți oferi.

♋ Rac

Dragostea și cariera pot interfera în acest weekend. Sâmbătă ești sensibil și dornic de apropiere, dar duminică te concentrezi pe responsabilități. Dacă ești într-o relație, discuțiile despre stabilitate sau viitor pot deveni serioase.

♌ Leu

Weekendul aduce pasiune și dorință de aventură. Ziua de 14 februarie poate fi memorabilă, mai ales dacă planifici ceva special. Duminică însă te provoacă să fii mai realist și să analizezi ce funcționează cu adevărat în viața ta sentimentală.

♍ Fecioară

Este un moment de transformare emoțională. Sâmbătă pot ieși la suprafață teme legate de încredere sau intimitate. Duminică te ajută să găsești echilibrul și să stabilești limite sănătoase. Ascultă-ți intuiția.

♎ Balanță

Relațiile sunt în prim-plan. Sâmbătă poate aduce romantism sau o declarație importantă, dar duminică vine cu lecții despre compromis și maturitate. Dacă ceva nu este echilibrat, acum devine evident.

♏ Scorpion

Te concentrezi pe detalii și pe gesturi care contează. Sâmbătă poate aduce o surpriză plăcută în dragoste, iar duminică este potrivită pentru a pune ordine în planurile tale. Evită gelozia sau reacțiile extreme.

♐ Săgetător

Un weekend plin de energie și flirt. Sâmbătă este perfectă pentru distracție și spontaneitate, însă duminică îți cere mai multă responsabilitate emoțională. Dacă simți că trebuie să alegi, alege maturitatea.

♑ Capricorn

Casa și familia devin prioritare. Weekendul poate aduce discuții despre stabilitate, mutare sau planuri de viitor. În dragoste, gesturile mici, dar sincere, fac diferența.

♒ Vărsător

Comunicarea este cheia succesului în acest weekend. Sâmbătă ai șansa să clarifici o situație sentimentală, iar duminică vine cu idei noi și planuri îndrăznețe. Fii atent la tonul folosit în discuții.

♓ Pești

Weekendul te ajută să înțelegi ce meriți cu adevărat. Sâmbătă este romantică și sensibilă, iar duminică te face să privești lucrurile mai pragmatic. Este momentul să alegi relațiile care îți oferă siguranță și echilibru.