Horoscop de weekend, 30-31 mai 2026. Luna Albastră aduce schimbări majore pentru zodii

Berbec

Weekendul acesta te ajută să închizi un capitol care te consuma de ceva timp. Sâmbătă poți avea o discuție tensionată, dar necesară, iar duminică vei simți că ai recăpătat controlul asupra vieții tale. În plan sentimental, apar clarificări importante. Financiar, evită cheltuielile impulsive.

Taur

Ai nevoie de liniște și de oameni sinceri în jurul tău. Astrele îți favorizează relațiile și comunicarea cu persoanele apropiate. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate schimba starea complet. Finalul de weekend vine cu o veste bună legată de bani sau de un proiect personal.

Gemeni

Mercur intră în semnul tău și îți aduce energie, carismă și chef de viață. Ești în centrul atenției, iar conversațiile purtate în aceste zile pot deschide uși importante. În dragoste, cineva începe să te privească diferit. Duminică este perfectă pentru ieșiri, călătorii scurte și planuri spontane.

Rac

Emoțiile sunt foarte intense pentru tine în acest weekend. Sâmbătă ai tendința să te retragi și să analizezi tot ce simți, însă duminică aduce mai mult optimism și dorința de a merge mai departe. Ai grijă la oboseală și încearcă să te odihnești mai mult.

Leu

Weekendul îți aduce chef de socializare și multă energie pozitivă. Prietenii și familia joacă un rol important în aceste zile, iar o invitație neașteptată îți poate schimba programul. În plan amoros, reapare pasiunea, iar cineva îți face o surpriză frumoasă.

Fecioară

Ai multe gânduri legate de viitor și de schimbările pe care vrei să le faci. Astrele te ajută să vezi mai clar ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Poți primi un sfat extrem de valoros de la cineva apropiat. Financiar, apar idei bune pentru perioada următoare.

Balanță

Este un weekend excelent pentru relaxare, călătorii și activități care îți fac plăcere. Te simți inspirat și mai încrezător decât de obicei. În dragoste, lucrurile se pot intensifica rapid, mai ales pentru cei singuri. Duminică aduce o energie extrem de favorabilă pentru noi începuturi.

Scorpion

Luna în semnul tău îți amplifică emoțiile și intuiția. Simți imediat cine este sincer și cine nu. Weekendul acesta poate aduce o revelație importantă legată de o relație sau de un plan personal. Ai grijă să nu reacționezi impulsiv în discuțiile tensionate.

Săgetător

Finalul lunii mai vine cu una dintre cele mai puternice energii astrale pentru tine. Luna Albastră îți aduce curaj, optimism și dorința de schimbare. Poți lua o decizie importantă legată de viitorul tău sau poți începe un nou capitol în viața personală.

Capricorn

Ai nevoie de mai mult echilibru între muncă și viața personală. Weekendul îți oferă șansa să încetinești ritmul și să te ocupi mai mult de tine. Apar discuții importante legate de familie sau de casă. Duminică vei simți că tensiunile din ultima perioadă încep să dispară.

Vărsător

Creativitatea și inspirația sunt la cote maxime. Este un weekend foarte bun pentru proiecte personale, întâlniri și activități care îți aduc bucurie. În dragoste, cineva poate face primul pas spre tine. Astrele îți recomandă să ai mai multă încredere în instinctele tale.

Pești

Weekendul vine cu emoții puternice și cu dorința de a schimba ceva important în viața ta. Ai nevoie de sinceritate și stabilitate, iar Universul pare să îți arate exact cine merită să rămână lângă tine. Duminică este o zi excelentă pentru vindecare emoțională și planuri de viitor.