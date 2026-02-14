Horoscopul dragostei, 16–22 februarie 2026: Eclipsa solară în Vărsător schimbă destine

Este o perioadă de reset emoțional și de schimbare a direcției în viața personală. Deși energia este pozitivă, eclipsele pot scoate la suprafață situații neașteptate, motiv pentru care este important să rămâi echilibrat și să nu iei decizii în grabă.

În plus, conjuncția Saturn–Neptun în Berbec din 20 februarie, imediat după intrarea în sezonul Peștilor (18 februarie), este unul dintre cele mai influente aspecte astrologice ale anului 2026. Aceasta cere răbdare, claritate și alegeri făcute conștient.

♌ Leu

Eclipsa Solară din 17 februarie îți schimbă dinamica relațiilor și deschide o etapă nouă de evoluție sentimentală, cu efecte care se pot resimți până în 2028.

Dacă ești într-o relație, apar revelații care te ajută să vezi mai clar ce funcționează și ce trebuie schimbat. Dacă ești singur, pot apărea surprize sau întâlniri neașteptate care îți schimbă perspectiva asupra iubirii.

Este un moment de restart romantic, dar deciziile trebuie luate din inimă, nu din impuls.

♎ Balanță

Pentru tine, această săptămână aduce lecții importante despre maturitate emoțională. Conjuncția Saturn–Neptun îți activează zona relațiilor și poate aduce confuzie sau întrebări legate de direcția în care mergi.

Nu reacționa impulsiv. Comunicarea sinceră și exprimarea nevoilor tale sunt esențiale.

Dacă ești singur, analizează atent semnalele pe care le primești. Nu idealiza pe cineva fără să vezi realitatea. Este o perioadă de vindecare și clarificare interioară, înaintea unei relații stabile.

♍ Fecioară

Sezonul Peștilor, început pe 18 februarie, îți luminează sectorul iubirii și aduce mai multă deschidere emoțională.

Este momentul să te bucuri de relație și să lași controlul excesiv deoparte. Spre finalul lunii, anumite discuții din trecut pot reveni, dar rolul lor este să apropie, nu să creeze distanță.

Dacă ești singur, ai șanse mari să cunoști pe cineva, însă fără grabă. Lasă lucrurile să evolueze natural.

♏ Scorpion

Intrarea Soarelui în Pești aduce o perioadă de claritate și angajament în viața ta sentimentală. Accentul cade pe iubirea de durată și stabilitate.

Energia acestei perioade te învață să fii mai tolerant și să accepți imperfecțiunile partenerului. Asta poate aduce mai multă liniște și conexiune în relație.

Pentru cei singuri, apare o persoană cu potențial real. Nu respinge o oportunitate doar pentru că nu se potrivește planurilor tale inițiale.

♓ Pești

Universul îți oferă o nouă șansă în dragoste. Pe 22 februarie, Venus în Pești formează un aspect armonios cu Jupiter retrograd în Rac, amplificând magnetismul personal și dorința de apropiere.

Această energie te ajută să intri într-o relație dintr-un spațiu de echilibru, nu din nevoia de a primi validare.

Poți relua o poveste din trecut sau poți întâlni pe cineva nou care aduce profunzime emoțională. Dacă ai trecut printr-o perioadă dificilă, acum poți merge mai departe și construi ceva mai solid.