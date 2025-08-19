Horoscopul dragostei pentru săptămâna 19 – 24 august 2025

Pe 18 august, începem cu o energie puternică de comunicare, deoarece Mercur și-a reluat mersul direct. Ziua cea mai intensă astrologic este 22 august, când Soarele intră în Fecioară și formează un careu cu Uranus – aspect care poate aduce schimbări neașteptate în dragoste și relații.

Pe 23 august, Luna Nouă în Fecioară vine ca un reset emoțional. Pentru unii nativi, aceasta poate aduce începuturi surprinzătoare în dragoste, pentru alții, dorința de a face lucrurile altfel. Important este să apelăm la energia practică și echilibrată a Fecioarei pentru a construi relații sănătoase.

♈ Berbec

Comunicarea cu partenerul sau cu o persoană specială se îmbunătățește. Dacă au existat tensiuni din cauza lui Mercur retrograd, acum se pot rezolva. Pe 20 august, Luna intră în casa iubirii, aducând ocazii pentru întâlniri romantice. Marte în casa parteneriatelor întărește legăturile, dar poate aduce și conflicte – ai nevoie de răbdare.

♉ Taur

Luna Nouă îți activează casa iubirii, dar aspectul cu Uranus aduce imprevizibil. Poți cunoaște pe cineva neașteptat sau relația actuală poate trece printr-un test. Totuși, comunicarea se îmbunătățește și micile gesturi de afecțiune aduc stabilitate.

♊ Gemeni

Începi săptămâna cu încredere în tine, lucru care atrage și echilibru în relații. Pe 23 august, Luna Nouă în Fecioară îți activează casa familiei și locuinței – e momentul pentru începuturi emoționale, poate chiar schimbări de perspectivă în cuplu.

♋ Rac

Cu Jupiter și Venus în semnul tău, radiezi și atragi iubirea. Este o săptămână excelentă pentru a aprofunda legăturile existente. Luna Nouă în Fecioară îți activează casa comunicării – fii atent la felul în care îți exprimi emoțiile.

♌ Leu

Săptămâna începe cu multă comunicare, dar și introspecție, căci Luna activează subconștientul. Finalul de săptămână aduce claritate în privința propriei valori și a modului în care te raportezi la iubire.

♍ Fecioară

Este săptămâna ta! Soarele intră în semnul tău și aduce un val de energie. Luna Nouă marchează un nou început în dragoste sau în felul în care te raportezi la relații. Venus poate aduce dorința de intimitate sau chiar o idilă secretă.

♎ Balanță

Comunicarea se clarifică și îți este mai ușor să repari relații. Marte îți dă energie și curaj să faci pași importanți în dragoste. Totuși, Luna Nouă activează zona subconștientului – unele lucruri din trecut trebuie lăsate în urmă.

♏ Scorpion

Ultima săptămână cu Venus într-un semn compatibil îți aduce oportunități de conexiuni la distanță sau prin comunicare online. Luna Nouă poate aduce surprize în relații, unele neașteptate dar benefice.

♐ Săgetător

Venus în casa intimității te face să-ți dorești mai multă profunzime în relații. Este o perioadă bună pentru introspecție și sinceritate emoțională. Luna Nouă de la finalul săptămânii aduce revelații în dragoste.

♑ Capricorn

Jupiter și Venus îți tranzitează casa parteneriatelor, aducând șanse excelente pentru iubire. Micile gesturi de atenție vor întări legăturile. Luna Nouă îți poate aduce ocazia unei escapade romantice sau un nou început în relație.

♒ Vărsător

Soarele intră în casa intimității tale, aducând atenție pe apropierea emoțională și transformarea relațiilor. Luna Nouă te ajută să vezi lucrurile dintr-o nouă perspectivă, inclusiv în legătură cu un partener din trecut.

♓ Pești

Cu Venus și Jupiter în casa iubirii, dragostea este la cote maxime. Poți întâlni pe cineva nou sau poți consolida relația actuală. Luna Nouă în casa parteneriatelor aduce începuturi surprinzătoare – totul este posibil în dragoste!