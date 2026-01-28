Horoscopul lunii februarie 2026: Vei descoperi că ești unic și îi vei lăsa pe ceilalți să te vadă cu adevărat

Lună Plină în Leu, pe 1 februarie, te ajută să fii fără scuze sinele tău autentic. Apoi, pe măsură ce Uranus intră direct în Taur pe 3 februarie, ești realiniat divin cu cât de valoros este punctul tău de vedere, și simți presiunea de a rămâne ferm în el. Conjuncția cu Saturn și Neptun în energia Berbecului, pe 13 februarie, insistă că este datoria ta divină să faci acest lucr, deoarece le va arăta și altora cum să-ți urmeze exemplul în trăirea visului.

În timpul eclipsei de Lună Nouă în Vărsător, pe 17 februarie (când este Anul Nou Chinezesc și Mardi Gras), vezi cum a fi fidel ție însuți te binecuvântează cu un nou început care reflectă ceea ce ți-ai imaginat pentru tine la începutul lunii. Când Luna în primul pătrar strălucește în Gemeni pe 24, acțiunile și deciziile tale se bazează pe conexiunile pe care le-ai făcut, conversațiile pe care le-ai avut și cât de inovator poți fi. Testarea creativității tale va fi utilă în jurul datei de 26, când Mercur intră în retrograd în Pești, și începi să te întrebi dacă această idee în care ți-ai pus atâta încredere este realistă sau doar o născocire a imaginației tale.

Berbec

În timp ce găsești noi motive să fii recunoscător pentru căldura pe care o aduci între 10 și 11, înveți să renunți la orice animozitate care te alimenta în timpul lunii în al treilea pătrar în Scorpion, pe 9 februarie.

Deoarece ești conștient de influența ta semnificativă asupra celorlalți, stabilește-ți un obiectiv în jurul datei de 22 sau 23 de a conduce cu grijă și respect. Acest lucru îți va da un ton până la sfârșitul lunii, care te va ajuta să începi luna martie într-o notă pozitivă.

Taur

Ești atât de concentrat pe a face lucrurile să se întâmple în februarie. Luarea unor decizii sensibile cu privire la cine se potrivește cu ciudatul tău și ce situație scoate la iveală ce e mai bun din tine este steaua polară a busolei tale personale în această lună, datorită fazei lunii de la giboasă plină la giboasă în descreștere în energia Leului și Fecioară din 3 până în 5.

Ești și ai fost întotdeauna cineva pe care oamenii se pot baza, dar în această lună ești dispus să recunoști că îți dorești genul de reasigurare pe care o oferi altora. Odată ce ierți sau uiți cine ți-a pierdut timpul sau s-a reprezentat greșit în timpul lunii în al treilea pătrar în Scorpion pe 9, simți în sfârșit o ușurare în jurul datei de 22.

Gemeni

Creativitatea ta se vede luna aceasta și pe bună dreptate. Februarie te ajută să deschizi o nouă cale pe care nimeni nu o știa posibilă, inclusiv tu.

Deși perioada 16-23 este o săptămână plină de energie pentru tine, eclipsa solară de lună nouă în Vărsător din 17 te ridică într-o poziție unică pe care numai tu o poți gestiona.

Când sezonul Peștilor începe pe 18, pui mai mult entuziasm în speranțele și visele tale, ceea ce te determină să preiei controlul asupra destinului tău în jurul datei de 20.

Rac

Februarie te încurajează să te exprimi, mai ales în timpul primului pătrar de lună în Gemeni pe 24.

Nu ești neapărat cunoscut pentru curajul tău îndrăzneț, cu excepția cazului în care vine vorba de a-ți exprima sentimentele. Dar, datorită lui Saturn și Neptun care se află împreună în energia Berbecului pe 20, în timpul unei semilune în creștere în același semn, ocupi spațiu fără să-ți ceri scuze.

Chiar dacă faci pas cu pas, vei simți înclinația să vorbești în numele tău și să arăți cine ești cu adevărat până la sfârșitul lunii.

Leu

În februarie te simți în sfârșit suficient de confortabil pentru a te menține ferm nu doar în ceea ce ești cu adevărat sub suprafață, ci și în ceea ce reprezinți. O lună plină care începe luna în semnul tău ajută cu siguranță la asta.

Știi că strălucești mai tare atunci când rămâi fidel cu cine ești. Deși nu ești în misiunea de a te micșora, sentimentul tău sporit de conștientizare de sine din această lună ar putea provoca o oarecare ezitare din partea ta înainte de a face mișcări.

Aproape în fiecare zi a acestei luni, mai ales când Saturn intră în Berbec pe 13 și când Saturn și Neptun sunt în conjuncție în Berbec pe 20, ți se reamintește să fii tu însuți în întregime, nu versiunea mai digerabilă.

Fecioară

Februarie îți aduce conversații intense și edificatoare, care vor duce la surprize de neuitat.

Luna în al treilea pătrar în Scorpion pe 9 îți permite să mergi mai departe cu discernământ și cunoașterea momentului în care să intervii, să te apropii sau să te retragi.

În jurul lunii în primul pătrar în Gemeni pe 24, vei fi surprins de cât de departe te duce onestitatea și cât de confortabil te simți cu rezultatul.

Balanță

Februarie te deschide mintea pentru a putea primi cu brațele deschise toate posibilitățile și oportunitățile care îți vor fi disponibile în această lună.

Universul îți oferă câteva indicii că nu îți trăiești la maximum potențialul în timpul sferturilor de lună din Scorpion și Gemeni, pe 9 și 24. Simți un imbold suplimentar pentru a încerca în jurul datei de 11 și un imbold suplimentar pentru a merge mai departe în jurul datei de 19.

Scorpion

Februarie aduce un nivel de intensitate care te intrigă. Simți acest val suplimentar de energie pe 9, în timpul lunii în al treilea pătrar în semnul tău, pe 13, când Saturn intră în Berbec, în timpul unei semiluni în descreștere în Capricorn, și pe 20, când Saturn și Neptun sunt în conjuncție în Berbec.

Orice îți atrage atenția, orice ești tentat să încerci, vei face. De asemenea, orice îți pierde interesul, nu vei ezita să renunți. În tot ceea ce faci luna aceasta, asigură-te că rămâi sincer, atât cu tine însuți, cât și cu ceilalți.

Săgetător

Ești interesat să te adâncești în ceea ce te alimentează luna aceasta. În mod firesc, ești un studiant al vieții și îți place să explorezi fiecare aspect al ei, dar februarie te pregătește să explorezi fiecare aspect al tău și al vieții tale în mod specific.

Vărsătorul este un semn al autodescoperirii, așa că este firesc să simți acest impuls suplimentar pentru a descoperi mai multe despre tine în timpul sezonului Vărsător. Deși acest sezon durează până pe 17, această energie îți influențează în special intriga atunci când Eros intră în Vărsător pe 11 și începutul săptămânii de cuspidă Vărsător-Pești pe 15.

Capricorn

Februarie îți aduce un sentiment de împlinire, fie în plenitudine, fie în finalitate. Începerea lunii cu o lună plină în Leu aplică presiunea suplimentară pentru a încheia ceva sau pentru a vedea că ai deja tot ce îți dorești și ai nevoie.

Între 14 și 17, când Eros și eclipsa solară de lună nouă se află în energia Vărsătorului, găsești brusc claritate. Orice te-a confuz anterior, orice părea o ghicitoare pentru care implorai un indiciu pentru a o rezolva, acum are mult sens.

Cu această nouă perspectivă, simți că ți se extinde raza de acțiune și știi că de aici încolo lucrurile nu pot decât să se îmbunătățească.

Vărsător

La mulți ani! Februarie îți aduce respectul pe care l-ai câștigat și pe care îl ești

Merită pe bună dreptate. O eclipsă solară de lună nouă în zodia ta pe 17 este o modalitate uimitoare de a încheia sezonul zilelor tale de naștere și de a te face cunoscut oricui s-a îndoit de influența ta.

Deși nu te interesează deloc cine te place și nu ești interesat să câștigi vreun concurs de popularitate, mai ales în timpul lunii în al treilea pătrar în Scorpion pe 9, îți pasă să primești ceea ce ți se cuvine. Până pe 26, nu numai că primești ceea ce meriți, dar nu mai există nicio îndoială cu privire la importanța sau poziția ta.

Pești

Februarie îți oferă un plus de energie. Datorită influenței Berbecului pe 13 și 20, te simți trezit și incredibil de alert!

Este important să ai încredere în intuiția ta, pe măsură ce intri în sezonul nașterii tale pe 18. Când Mercur intră în retrogradare în semnul tău pe 26, va trebui cu adevărat să te menții ferm și să-ți păstrezi credința, astfel încât să nu permiți influențelor externe să te facă să pui la îndoială ceea ce știi deja, notează yourtango.com.

