Horoscopul norocului, 6-12 iulie 2026: Ziua perfectă pentru fiecare zodie

Astrologii spun că succesul nu depinde doar de destin, ci și de acțiunile pe care le facem la momentul potrivit.

În această săptămână, Neptun intră în retrograd în Berbec (7 iulie), încurajând introspecția și transformarea visurilor în planuri concrete. Luna în Ultimul Pătrar în Berbec (8 iulie) oferă curaj pentru schimbări, iar Venus intră în Fecioară (9 iulie), favorizând deciziile practice și organizarea vieții.

Berbec

Zi norocoasă: Marți, 7 iulie

Neptun retrograd îți oferă șansa unei revelații importante. Înțelegi mai bine ce îți dorești cu adevărat și începi un proces de transformare personală. Este o zi excelentă pentru reflecție și pentru stabilirea unor obiective pe termen lung.

Taur

Zi norocoasă: Sâmbătă, 11 iulie

Luna și Marte îți activează sectorul banilor și al prosperității. Poți primi o oportunitate financiară sau găsești curajul să faci un pas important spre o viață mai bună. Astrele îți cer să ai încredere în instinctele tale.

Gemeni

Zi norocoasă: Sâmbătă, 11 iulie

Conjuncția dintre Lună și Marte în semnul tău îți oferă energie, inspirație și încredere. Ideile vin rapid, iar dacă acționezi fără să te îndoiești de tine, poți face progrese importante într-un proiect sau într-un plan personal.

Rac

Zi norocoasă: Miercuri, 8 iulie

Luna în Ultimul Pătrar te îndeamnă să renunți la planurile care nu mai funcționează. În carieră se deschide o nouă direcție, însă trebuie să lași trecutul în urmă pentru a profita de oportunitățile care apar.

Leu

Zi norocoasă: Duminică, 12 iulie

Soarele și Mercur retrograd te ajută să înfrunți adevăruri pe care le-ai evitat. Acceptarea realității îți deschide drumul către un nou capitol, mult mai prosper și mai echilibrat.

Fecioară

Zi norocoasă: Sâmbătă, 11 iulie

Ambiția este punctul tău forte. Luna și Marte îți dau impulsul necesar pentru a face pași importanți spre un obiectiv profesional sau personal. Ascultă-ți intuiția, chiar dacă logica îți spune altceva.

Balanță

Zi norocoasă: Duminică, 12 iulie

Este momentul să te afirmi fără teamă. Soarele și Mercur retrograd te ajută să îți redefinești imaginea profesională și să începi un nou capitol în carieră. Autenticitatea va fi cheia succesului.

Scorpion

Zi norocoasă: Duminică, 12 iulie

O revelație importantă îți schimbă perspectiva asupra viitorului. Înțelegi ce îți dorești cu adevărat și ce direcție trebuie să urmezi. Intuiția ta este mai puternică decât oricând.

Săgetător

Zi norocoasă: Joi, 9 iulie

Venus intră în Fecioară și îți luminează sectorul carierei. Este una dintre cele mai bune zile pentru afirmare profesională, promovare sau lansarea unui proiect important. Munca depusă începe să fie remarcată.

Capricorn

Zi norocoasă: Sâmbătă, 11 iulie

Agitația pe care o simți ascunde, de fapt, dorința de schimbare. Luna și Marte te ajută să înțelegi ce trebuie modificat în viața ta. Evită deciziile impulsive, dar nu ignora semnalele pe care le primești.

Vărsător

Zi norocoasă: Duminică, 12 iulie

Astrele îți atrag atenția asupra echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Dacă locul de muncă a devenit o sursă de stres, este momentul să stabilești limite sănătoase și să îți recapeți liniștea.

Pești

Zi norocoasă: Duminică, 12 iulie

Soarele și Mercur îți confirmă că te afli pe drumul potrivit. O idee mai veche sau un proiect abandonat poate reveni în atenția ta și se poate transforma într-un succes. Creativitatea și optimismul îți aduc cele mai mari satisfacții.

Mesajul astrelor pentru săptămâna 6-12 iulie

Astrele transmit că succesul din această perioadă nu vine doar din noroc, ci și din curajul de a acționa. Neptun retrograd ajută la clarificarea obiectivelor, Luna în Ultimul Pătrar încurajează schimbările necesare, iar Venus în Fecioară favorizează deciziile practice și construirea unui viitor mai stabil. Pentru fiecare zodie există o zi în care energia Universului este de partea sa – important este să profite de ea.