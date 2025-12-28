Horoscopul de tarot pentru Gemeni, 2026: Venituri mai mari, succes și evoluție personală

Planeta ta guvernatoare Mercur se află în Capricorn între 1 și 20 ianuarie. Vei munci din greu de la început, asumându-ți numeroase responsabilități. Dacă ceva pare nepotrivit repar-l, chiar dacă nu vrei sau nu-ți place munca pe care o presupune. Modul în care gestionezi fiecare sarcină determină tipul de recompensă pe care o vei câștiga.

Mercur retrograd are loc de trei ori în 2026: între 26 februarie și 1 martie, din nou între 29 iunie și 1 iulie și, în final, între 3 octombrie și 1 noiembrie. Fiecare sezon retrograd te va ajuta să revizuiești și să repari ceea ce necesită reparații sau îmbunătățiri. Nu trece cu vederea ceea ce ai de făcut. Deciziile sunt elementele de bază ale schimbării și ale succesului tău viitor în 2026.

Te-ai putea simți invizibil și subapreciat între 14 și 28 mai din cauza lui Mercur cazimi cu Soarele. Însă aceasta este o situație temporară și va trece. Lucrează în tăcere și urmărește cum integritatea, valorile și standardele personale înalte îți oferă promisiunea Șase de Baghete, cartea ta de tarot pentru anul respectiv. Inamicii tăi ascunși vor fi descoperiți. Vei ști cine este de partea ta și cine nu.

Soarele intră în zodia ta între 21 mai și 21 iunie, când eforturile tale îți aduc darurile lor. Deoarece sezonul tău solar durează 30 de zile, folosește-l pentru a reseta obiectivele tale în viață. Stabilește-ți intențiile când Luna Nouă răsare în zodia ta pe 15 iunie și planifică ceva glorios. Luna Plină anuală a zodiei tale este pe 24 noiembrie, un moment bun pentru a renunța la vechea versiune a ta. Ești gata pentru următoarea aventură până în decembrie!

Horoscop tarot Gemeni 2026

Carte de tarot ianuarie 2026 pentru Gemeni: Nouă de Spade, inversată

În ianuarie, banii și finanțele personale sunt un punct central de interes. Cartea de tarot inversată Nouă de Spade este despre îmbunătățirile economice după un capitol dificil, dar trebuie să depui efort. Începe această lună în forță. Explorează modalități de a-ți reconstrui sau îmbunătăți creditul sau caută trucuri pentru a economisi sau a câștiga mai mulți venituri.

Ai avut câteva probleme financiare în 2025? Tensiunea mentală pe care ai simțit-o va începe să se rezolve pe măsură ce încrederea îți revine. O schimbare puternică de mentalitate în ianuarie te ajută să știi ce să faci, împreună cu momentul și cum să o faci. Creează un plan de joc pentru an. Caută resurse profesionale și consilieri. Stabilește-ți un obiectiv greu de atins, cu un termen limită pentru decembrie. Ești gata să lucrezi pentru a-l atinge.

Carte de tarot februarie 2026 pentru Gemeni: Patru de Spade

Gemeni, luna aceasta, este timpul să iei o pauză și să rămâi consecvent cu planul pe care ți l-ai stabilit. Vei simți efectele eforturilor tale în ianuarie. În loc să te forțezi să accelerezi, încetinește și acordă atenție la ceea ce funcționează și ceea ce nu. Patru de Baghete este despre odihnă și recuperare. Stabilește-ți un ritm realizabil. Concentrează-te pe consecvență și rutine pe care le poți repeta cu ușurință în fiecare zi, care lucrează spre obiectivul tău.

În loc să te concentrezi exclusiv pe chestiuni financiare, folosește această lună pentru a-ți îndrepta atenția către alte domenii ale vieții tale, cum ar fi prieteniile și dragostea. Mercur retrograd începe pe 26 februarie, așa că folosește această lună pentru a reflecta, a scrie, a recapitula și a te gândi la viitor.

Carte de tarot pentru Gemeni din martie 2026: Cinci de Spade, inversat

Cinci de Spade inversat te invită să-ți cultivi încrederea în sine. Mercur retrograd se încheie pe 1 martie, așa că poți începe să te concentrezi asupra a ceea ce contează cel mai mult: calitatea relațiilor tale. Rezolvă orice probleme persistente care te împiedică să te bucuri de viață.

Natura ta competitivă te poate aduce beneficii în probleme legate de muncă, dar spiritul tău motivat ar putea cultiva parteneriate sănătoase. În martie, fii atent la cum te simți și ascultă feedback-ul pe care îl primești de la ceilalți. Când ceva te pune pe gânduri, abordează problemele de sănătate mintală care susțin bunăstarea emoțională.

Învață de la ceilalți în această lună. Întâlnește-te cu un coach de viață sau un terapeut. Încearcă meditația și interacțiunea cu universul. Solstițiul de Primăvară sosește pe 20 martie, așa că este un moment pentru o viziune reînnoită, claritate și începuturi noi.

Carte de tarot pentru Gemeni din aprilie 2026: Trei de Spade, inversat

Cartea ta de tarot pentru aprilie este Trei de Spade, inversat, care este o modalitate frumoasă de a începe primăvara. Când este inversat, Trei de Spade este despre iertare și vindecare după trădare emoțională. S-ar putea să fii real...

Realizează că un prieten sau o persoană iubită nu a fost tot ceea ce credeai că va fi. Detașarea de ceea ce îți aduce durere emoțional îți permite să-ți recâștigi sentimentul de putere și autocontrol.

Alege-ți prietenii cu înțelepciune, dar realizează și că nu toată lumea poate fi ca tine. Loialitatea și standardele înalte pentru relații pot face dificilă iertarea sau renunțarea la o ranchiună. Cu toate acestea, aceasta este luna în care să lași oamenii și situațiile în voia sorții lor, astfel încât să-ți poți descoperi destinul.

Carte de tarot mai 2026 pentru Gemeni: Șapte de Spade

Ultimele patru luni au fost despre stabilirea unei fundații, despre înțelegerea modului în care funcționează lucrurile și despre efectuarea câtorva modificări la sistemul pe care l-ai creat. Luna mai este despre strategie și vei avea câteva probleme de rezolvat. Mai ai un obstacol de urcat înainte de a vedea toate beneficiile lecțiilor de viață pe care le-ai învățat din ianuarie. Acest obstacol implică ego-ul tău.

Nu vrei să le spui toate planurile tale oamenilor care ți-ar putea sabota eforturile. Vei descoperi cine sunt prietenii tăi și pe cine să păstrezi ca cunoștință. Așa că acționează discret și concentrează-te pe ceea ce faci și cum te afectează. În jurul datei de 14 mai, s-ar putea să te simți trecut cu vederea de alții din cauza lui Mercur cazimi, Soarele. Menține cursul. În jurul datei de 28 mai, vei reintra în lumina reflectoarelor. Fii perspicace acum că știi ce și dă dovadă de înțelepciune.

Carte de tarot iunie 2026 pentru Gemeni: Nouă de Cupe, inversat

Iunie 2026, anunță o nouă eră a vieții tale. Ești cu un an mai în vârstă, iar vârsta te va face să te simți recunoscător pentru ceea ce ai, dar și conștient de cât de departe trebuie să mergi. Nouă de Cupe, inversat, este despre nemulțumirea generală față de circumstanțele tale. Vestea bună este că ceea ce nu-ți place, vei fi motivat să schimbi.

Planeta ta guvernatoare, Mercur, intră în retrograd pe 29 iunie, oferindu-ți oportunitatea de a revizui ceea ce ai încercat să schimbi, dar nu a funcționat prima dată. Este esențial să nu te autosabotezi pentru că te simți nefericit. Nu te întoarce la vechiul tipar, crezând că familiaritatea îți va oferi un sentiment de confort. În schimb, ține-te de schimbările pe care ai promis că le vei face și depășește durerea creșterii.

Carte de tarot din iulie 2026 pentru Gemeni: Șapte de Pentagrame, inversat

Iulie 2026 începe cu al doilea Mercur retrograd care se încheie pe 1 iulie. Șapte de Pentagrame, inversat, avertizează împotriva lipsei de progres. În primele două săptămâni, revizuiește ce s-a întâmplat în iunie și întreabă-te unde ți-a lipsit concentrarea. Ce ai fi putut face mai bine sau puțin diferit? Răspunsurile la aceste întrebări te vor ajuta să reduci frustrarea și să-ți readuci speranța.

S-ar putea să simți că răbdarea ta este pusă la încercare acum. O parte din tine ar putea dori să trăiască zi de zi, crezând că tot ce există este ceea ce ai în momentul prezent. Ajustează-ți abordarea în momentele de frustrare. Evită lucrurile care îți pierd timpul. Acordă mai mult timp și atenție la ceea ce construiește stabilitate pe termen lung. Treci de la vechea ta viață la cea nouă. Ai răbdare cu procesul.

Carte de tarot august 2026 pentru Gemeni: Doi de Pentagrame

Ești gata să-ți asumi noi responsabilități asociate cu identitatea pe care o creezi. Vechea versiune a ta este încetul cu încetul pusă la punct, iar o nouă versiune îmbunătățită a ta apare. Doi de Pentagrame se referă la adaptarea la schimbările pe care le faci. Schimbarea nu se întâmplă peste noapte, mai ales când o transformare este menită să dureze.

În august, reorganizează-ți programul și lista de priorități. Ce se potrivește cu noua narațiune și ce nu? Cum vei gestiona noile responsabilități din calendarul tău zilnic? Nu uita, vrei să insufli obiceiuri și rutine zilnice care să ofere consecvență. Îți construiești un viitor care îți place și care necesită atenție la detalii.

Carte de tarot din septembrie 2026 pentru Gemeni: Nouă de Pentagrame, inversat

În septembrie, Nouă de Pentagrame sugerează că încă mai ai de construit caracterul. Nouă de Pentagrame este despre o lipsă de disciplină care creează probleme în navigarea în viața de zi cu zi. Vestea bună este că Mercur este direct și nu într-o perioadă de umbră, așa că ai claritate pentru a rezolva problemele. Folosește această lună pentru a efectua autoevaluări emoționale și financiare.

Unde te afli și cât de bine funcționează bugetul tău actual pentru tine? Faci lucrurile din durere sau din nevoia de validare externă? Evaluează-ți resursele și acordă atenție vulnerabilităților, în special problemelor economice care ar putea apărea în timpul retrogradării lui Mercur de luna viitoare. Actualizează parolele. Obține reglarea mașinii și actualizarea computerului. Consolidează-ți rutinele pentru a evita riscurile inutile în avans.

Carte de tarot octombrie 2026 pentru Gemeni: Cavalerul de Cupe

În octombrie experimentezi ultimul Mercur retrograd al anului, care începe pe 3 octombrie. Este timpul să privești în interior, iar cartea ta de tarot a lunii, Cavalerul de Cupe, te invită să explorezi romantismul, dragostea și creativitatea. Este timpul să te gândești la ce ai nevoie în viața ta pentru a te simți văzut și îngrijit.

Fă viața interesantă. Vrei să te concentrezi pe hobby-uri și plăceri pe care le poți face acasă și care fac viața semnificativă. Urmează arta. Ascultă muzică dintr-un gen diferit de cel cu care ești obișnuit. Mergi la un muzeu sau susține un artist local.

Carte de tarot pentru Gemeni, noiembrie 2026: Asul de Săbii, inversat

Mercur retrograd se încheie pe 1 noiembrie, deși veți experimenta în continuare o parte din ceața care urmează unui Mercur retrograd din cauza perioadei sale de umbră. Așadar, fiți atenți luna aceasta, mai ales când aveți Asul de Săbii, inversat, care se referă la o judecată slabă.

Încercați să nu luați decizii impulsive până după mijlocul lunii noiembrie. Clarificați-vă intenția înainte de a acționa după Luna Plină în semnul vostru pe 24 noiembrie. Știți ce doriți și de ce. Faceți mișcare și susțineți-vă mintea și corpul concentrându-vă pe nutriție și interacțiuni de calitate cu ceilalți. Reduceți stresul și evitați situațiile problematice.

Carte de tarot pentru Gemeni, decembrie 2026: Nouă de Baghete, inversat

În timpul lunii decembrie, fiți atenți dacă vă simțiți obosiți. Nouă de Baghete, inversat, sugerează oboseală și epuizare. Dacă știți că acest lucru s-ar putea întâmpla dinainte, asigurați-vă că vă protejați împotriva acestui lucru. Sărbătorile pot fi deosebit de epuizante dacă te dedici prea mult diverselor activități. Păstrează-ți timpul. Dacă ai învățat ceva pe parcursul întregului an, este să faci lucruri care adaugă valoare vieții tale și nu care o diminuează, potrivit yourtango.com.

Frumusețea lunii decembrie este că anul se termină cu mai puțin stres decât a început și vei fi dobândit un control mai mare asupra timpului și finanțelor tale. Vei fi insuflat o practică artistică, vei fi îmbunătățit relațiile și poate vei fi găsit dragostea. Responsabilitățile pe care le ai sunt cele care îți aduc bucurie și fericire. Ai învățat să fii perspicace și să păstrezi lucrurile pentru tine, cu excepția cazului în care are sens să-ți dezvălui ideile. Ești gata să închei acest capitol anual și să treci la un nou an!

