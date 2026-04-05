Începe o perioadă magică pentru 3 zodii. Totul se schimbă din 6 aprilie

Luna în descreștere în Săgetător ne face să reflectăm, să tragem concluzii și să adunăm înțelepciunea de care avem nevoie pentru a merge mai departe.

Acesta este începutul unei etape puternice, una care ne ajută să ne ajutăm singuri. Această fază lunară ne oferă motivația de a merge puțin mai departe decât de obicei. Știm că, dacă încercăm cu adevărat, vom reuși. Dar nu putem ajunge acolo dacă nu accelerăm și nu acționăm.

Ziua de luni aduce acestor semne zodiacale un moment de revelație, un „aha” care le pune în mișcare și le arată că este mai bine să fie curajoase decât să rămână în urmă. În această perioadă, devenim îndrăzneți și încrezători. Ne ascultăm intuiția emoțională și avem încredere că facem ceea ce trebuie.

Leu

Pe 6 aprilie, puterea vine către tine sub forma inspirației creative și a unui scop reînnoit. Te simți mai bine ca oricând și vrei să împărtășești această stare cu lumea. Modul în care faci asta este prin creativitate.

Luna în descreștere în Săgetător te face orice, numai leneș nu. Iar asta spune multe despre tine, Leule, pentru că îți poți lua liber oricând vrei. Totuși, această zi te face să te simți energizat și motivat.

Vezi un viitor frumos în fața ta și vrei să îl întâmpini sănătos și plin de speranță. Curajul și energia ta pozitivă sunt contagioase, așa că nu te mira dacă oamenii din viața ta vor fi atrași de tine și te vor urma.

Balanță

Există un moment în ziua de 6 aprilie care te umple de un sentiment de putere, Balanță. Are legătură cu modul în care gestionezi o situație din viața ta cu o persoană foarte apropiată.

Sunt momente în care nu știi ce să faci în legătură cu această persoană, dar știi în sufletul tău că nu vrei să o rănești. Luna în descreștere în Săgetător îți oferă claritatea de care ai nevoie pentru a face ceea ce trebuie față de această persoană.

Tot ceea ce îi vei spune în această perioadă poate acționa ca un balsam vindecător și poate aduce o schimbare importantă. Faci ceea ce trebuie în această zi, iar sentimentul de putere pe care îl primești în schimb este impresionant.

Capricorn

Puterea este în mintea ta, luni, Capricorn. Prin vizualizare creativă, ajungi să îți vezi visurile devenind realitate. Este dovada că optimismul funcționează cu adevărat în cazul tău.

Ai învățat lecțiile necesare pentru că ai fost atent la tot ce s-a întâmplat. Nu ești aici ca să eșuezi și, de obicei, nici nu o faci. În timpul Lunii în descreștere în Săgetător, reușești lucruri importante.

Rămânând puternic și ținând strâns de convingerile tale, reușești să îți construiești propria lume, iar totul a început în mintea ta. Aceasta este o nouă eră incredibilă și puternică, iar dacă cineva știe să profite de ea la maximum, tu ești acela.