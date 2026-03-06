Influența lui Mercur retrograd în Pești. 3 zodii își vor îmbunătăți viața până pe 20 martie 2026

Din fericire pentru aceste semne, Mercur retrograd în Pești este de două ori slab. Deoarece Mercur nu se descurcă de obicei bine în Pești, iar Venus este exaltată în Pești, în același timp, energia planetei iubirii copleșește o mare parte din negativitatea asociată de obicei cu Mercur retrograd.

Această energie funcționează bine pentru câteva semne zodiacale ale căror vieți se îmbunătățesc.

1. Gemeni

Deoarece Mercur este planeta ta guvernatoare, ai tendința să te simți puțin ciudat de fiecare dată când este retrograd. Însă această fază retrogradă a lui Mercur este puțin diferită de cea obișnuită. Viața devine de fapt mai bună pentru tine.

În această perioadă, s-ar putea să te trezești reflectând asupra adevăratelor tale obiective și ambiții. Nu numai că vei începe să te vezi într-o lumină nouă, dar s-ar putea să te trezești reflectând asupra experiențelor trecute. Poți începe cu adevărat să te transformi și să evoluezi în acest următor capitol al vieții tale.

Nu va fi ușor dar va merita, pe măsură ce vei deveni mai încrezător în tine și în capacitățile tale. De acum și până la sfârșitul retrogradării lui Mercur, pe 20 martie, rămâneți deschiși la oameni și experiențe noi. Dobândirea de cunoștințe și abilități noi este cea mai bună modalitate de a profita la maximum de această perioadă.

2. Vărsător

Viața devine mai bună pentru tine în timpul acestei retrogradări a lui Mercur, pe măsură ce începi să te vezi cu ochi noi. Probabil că ai început deja să te simți mai influent asupra oamenilor din jurul tău și poți simți cum încrederea în tine se transformă în bine.

Cea mai bună parte este că nu folosești doar această putere personală nou dobândită pentru a câștiga mai mult respect. Finanțele tale merg, de asemenea, în direcția corectă deoarece încrederea ta îți transformă complet mintea și atrage lucruri foarte bune în viața ta. Deși Mercur retrograd nu este de obicei un moment bun pentru a acționa, cu siguranță poți începe să folosești această energie pozitivă pentru a-ți pune în ordine planurile de viitor.

3. Balanță

În ultimul an, ai fi putut fi în centrul atenției. Chiar dacă ai depus mai mult efort în viața profesională, probabil simți că nimic nu a funcționat în favoarea ta.

Din fericire, viața ta se îmbunătățește în timpul retrogradării lui Mercur, pe măsură ce începi să reflectezi asupra rutinei tale. A descoperi cum să o adaptezi la următorul capitol este exact ceea ce ai nevoie pentru a trece de la stagnare la succes. Această fază de planificare dă roade, cu cât ne apropiem de lunile de vară și te trezești că te echilibrezi cu adevărat și obții mult succe, potrivit yourtango.com.

