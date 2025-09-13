Intrarea lui Marte în Balanță, 13 septembrie 2025: Cum va afecta fiecare zodie

Berbec

Marte va tranzita în casa a șaptea a ta în Balanță. Datorită efectului acestui tranzit, neliniștea poate crește în mintea ta și poate exista o ruptură cu prietenii. În această perioadă s-ar putea să trebuiască să te confrunți cu obstacole în multe sarcini. Vorbind despre carieră, persoanele angajate pot simți presiunea muncii și s-ar putea gândi să-și schimbe locul de muncă în căutarea unor oportunități mai bune.

Taur

Pot exista obstacole în eforturile tale dar vei fi plin de energie. Dacă ești angajat, presiunea de la locul de muncă poate crește și va trebui să-ți planifici sarcinile în mod corespunzător. S-ar putea să trebuiască să concurezi mai mult cu colegii tăi deoarece aceștia ar putea veni cu noi idei de afaceri. Cheltuielile tale ar putea crește în acest moment, iar economiile pot rămâne normale.

Gemeni

Jupiter guvernează casele tale a șaptea și a zecea, și acum este în ascendent (casa întâi). Această perioadă ar putea marca sfârșitul problemelor financiare și începutul armoniei în viața personală. Perspectivele de căsătorie ar putea prinde avânt, iar persoanele căsătorite deja ar putea vedea o renaștere în relațiile lor. Grație lui Jupiter va aduce creștere în carieră, noi oportunități și pozitivitate în spațiul tău personal, permițându-ți să găsești un echilibru bun între cele două.

Rac

Nu veț fi complet mulțumit de viața de zi cu zi, și uneori s-ar putea să te simți lăsat în urmă. Poți obține profituri bune cu munca asiduă și vei putea oferi o concurență acerbă concurenților. În viața personală, vei putea petrece momente speciale cu soțul/soția , iar relația voastră se va îndulci și ea.

Leu

Poți planifica o călătorie lungă sau poți lua în considerare mutarea. Acest lucru îți poate spori confortul. Această perioadă va fi bună pentru tine și vei putea câștiga mai mulți bani. De asemenea, vei putea economisi. Vei fi plin de energie și încredere.

Fecioară

Tranzitul lui Marte se poate dovedi benefic pentru persoanele din zodia Fecioară. În această perioadă este posibil să obții câștiguri monetare bruște, care îți vor consolida poziția financiară. Este posibil să ai șansa de a-ți asuma noi responsabilități sau roluri la locul de muncă. Situația afacerilor poate deveni puternică.

Balanță

Tranzitul lui Marte va fi favorabil pentru persoanele din zodia Balanță. Încrederea ta va fi puternică în această perioadă. Vei obține roadele depline ale muncii voastre asidue. Prestigiul social va crește. Viața conjugală va fi mai bună decât înainte. Există semne de progres în rândul persoanelor angajate. Cei care caută un loc de muncă ar putea primi vești bune.



Scorpion

Poți planifica să schimbați locul de muncă pentru progresul ău, dar există posibilitatea să nu poți performa foarte bine în această perioadă. Nu va fi ușor să obțini mai mult profit. Există posibilitatea să nu primeși sprijin deplin din partea soțului/soției și să apară unele probleme în familie.

Săgetător

Există semne că vți obține beneficii din remediile spirituale. În această perioadă vei câștiga un venit mediu și există posibilitatea de a reuși să economisești. Vei petrece momente pline de iubire cu soțul/soția dar din cauza problemelor familiale s-ar putea să fie nevoie să faci unele compromisuri, deoarece pot exista tensiuni în relații din cauza egoului.

Capricorn

Tranzitul lui Marte în Balanță va fi de bun augur pentru Capricorni. În această perioadă este posibil să ai oportunități de a-ți arăta talentul. Persoanele în vârstă de la locul de muncă ar putea fi impresionate de munca ta. Există semne de câștig financiar pentru oamenii de afaceri. Achiziționarea de terenuri, clădiri și vehicule este posibilă. Din punct de vedere financiar, situația va fi mai bună.

Vărsător

Dacă ești angajat, vei performa foarte bine la locul de muncă. Drept urmare, veț putea să îți crezi o identitate bună în domeniul tău. Dacă ai propria afacere, vei călători în legătură cu afacerile și vei obține profituri bune.

Pești

Este posibil să te confrunți cu obstacole suplimentare în munca și eforturile tale. Pe lângă acestea, este posibil să ai și probleme legate de bani și unele dificultăți în viața personală. Este posibil să existe o creștere bruscă a cheltuielilor tale în această perioadă, ceea ce te poate îngrijora, potrivit news18.com.