Lider înnăscut sau spirit de echipă? Luna nașterii îți dezvăluie stilul de conducere

Acest clasament este realizat în scop recreativ, însă cercetările despre leadership arată că liderii eficienți au, de regulă, trăsături precum încrederea în sine, inteligența emoțională, capacitatea de a lua decizii și abilități excelente de comunicare.

Iată cum arată clasamentul lunilor de naștere, de la cei mai puternici lideri până la cei care preferă să lase conducerea altora.

1. Aprilie

Persoanele născute în aprilie sunt considerate lideri înnăscuți.

Au o prezență puternică, inspiră autoritate și nu se tem să ia decizii dificile. Sunt ambițioase, competitive și au tendința de a prelua rapid controlul într-un grup.

Atunci când își stabilesc un obiectiv, rareori renunță până nu îl ating.

2. Iulie

Nativii din iulie conduc prin empatie și inteligență emoțională.

Au o capacitate remarcabilă de a înțelege oamenii și de a inspira încredere. În situații dificile, ceilalți tind să îi urmeze în mod natural datorită calmului și maturității de care dau dovadă.

3. August

Cei născuți în august emană încredere și siguranță.

Nu caută neapărat rolul de lider, însă ajung frecvent în această poziție deoarece au inițiativă și îi motivează pe cei din jur.

Carisma este unul dintre cele mai mari atuuri ale lor.

4. Octombrie

Persoanele născute în octombrie au talentul de a coordona oameni și proiecte.

Știu să identifice punctele forte ale celor din jur și să construiască echipe eficiente. Sunt diplomați și preferă strategiile inteligente în locul conflictelor directe.

5. Ianuarie

Nativii din ianuarie respectă ierarhiile și disciplina.

Pot fi lideri foarte buni atunci când ocupă funcții de responsabilitate, însă apreciază și autoritatea celor pe care îi consideră competenți.

Au un stil de conducere organizat și pragmatic.

6. Noiembrie

Persoanele născute în noiembrie nu simt nevoia să conducă permanent.

Preferă să își urmeze propriul drum și acceptă autoritatea doar atunci când aceasta este justificată. Dacă sunt provocați, pot deveni lideri foarte puternici.

7. Februarie

Nativii din februarie sunt flexibili și cooperanți.

Respectă liderii care îi tratează corect și cu respect, însă se revoltă rapid împotriva autorității abuzive.

Loialitatea lor se câștigă, nu se impune.

8. Mai

Persoanele născute în mai sunt lideri de nevoie.

Nu caută să fie în centrul atenției, dar sunt dispuse să preia conducerea atunci când nimeni altcineva nu o face.

Pun întotdeauna binele echipei înaintea interesului personal.

9. Iunie

Nativii din iunie preferă să colaboreze decât să conducă.

Intervin și preiau controlul doar în situații de urgență sau atunci când este absolut necesar.

În rest, se simt mai confortabil într-un rol de susținere.

10. Septembrie

Persoanele născute în septembrie evită responsabilitățile inutile.

Analizează foarte atent înainte de a accepta o poziție de conducere și preferă armonia în locul confruntărilor.

Nu sunt atrași de putere, ci de stabilitate.

11. Decembrie

Nativii din decembrie preferă să își facă treaba fără să fie în centrul atenției.

Se simt confortabil ca membri ai unei echipe și nu sunt motivați de funcțiile de conducere.

Pentru ei, liniștea este mai importantă decât statutul.

12. Martie

Potrivit acestui clasament, persoanele născute în martie sunt cele mai puțin interesate de rolurile de lider.

Au o fire blândă, evită conflictele și preferă să îi sprijine pe ceilalți decât să îi conducă.

Empatia și disponibilitatea de a ajuta sunt calitățile care îi definesc, chiar dacă rareori își doresc să fie în fruntea unui grup.

Leadershipul nu depinde doar de luna în care te-ai născut

Autorii clasamentului subliniază că acesta are un caracter recreativ. În realitate, un lider eficient se formează prin experiență, educație, inteligență emoțională și capacitatea de a inspira oamenii din jur. Luna nașterii poate sugera anumite tendințe de personalitate, însă succesul într-o poziție de conducere este influențat în primul rând de caracter și de modul în care fiecare persoană își dezvoltă abilitățile.