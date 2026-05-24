Luna Albastră și ziua norocoasă a fiecărei zodii între 25 și 31 mai 2026

Între 25 și 31 mai 2026, universul pregătește momente decisive, revelații și oportunități neașteptate, mai ales odată cu apariția spectaculoasei Luni Albastre în Săgetător din 31 mai.

Această Lună Albastră este un eveniment astrologic rar și aduce transformări profunde, noi începuturi și șansa de a închide capitole vechi. Iată care este cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie și ce surprize îi rezervă astrele.

Berbec – Sâmbătă, 30 mai

Pentru Berbeci, ziua de 30 mai aduce vindecare și putere interioară. Chiron, asteroidul rănilor emoționale, activează o transformare profundă și te ajută să înțelegi cât de valoros ești cu adevărat.

Este momentul să lași trecutul în urmă și să privești spre un nou început. O schimbare importantă se apropie rapid.

Taur – Marți, 26 mai

Taurii intră într-o perioadă excelentă pentru bani și carieră. O oportunitate financiară neașteptată poate apărea exact când aveai nevoie.

Universul te împinge să ieși din zona de confort și să alegi ceea ce îți aduce sens, nu doar stabilitate. Deciziile luate acum pot schimba radical următoarele luni.

Gemeni – Joi, 28 mai

Gemenii încep să înțeleagă cât de important este să aibă grijă și de ei înșiși, nu doar de ceilalți.

Ziua de 28 mai aduce echilibru emoțional și claritate. Este un moment perfect pentru a încetini ritmul și pentru a pune pe primul loc liniștea sufletească.

Rac – Marți, 26 mai

Intuiția Racilor devine extrem de puternică în această perioadă. Vei simți clar ce direcție trebuie să urmezi, chiar dacă logica spune altceva.

Ascultă-ți instinctul și ai curaj să accepți oportunitățile care apar. Destinul te conduce spre ceva important.

Leu – Duminică, 31 mai

Luna Albastră din Săgetător luminează sectorul iubirii și al fericirii pentru Lei. Este momentul să alegi ceea ce îți aduce bucurie autentică.

Unele relații se pot transforma profund, iar altele pot începe exact atunci când te aștepți mai puțin.

Fecioară – Joi, 28 mai

Fecioarele primesc șansa unei schimbări importante în carieră. Apar oportunități noi, iar munca depusă începe să fie remarcată.

Este o perioadă excelentă pentru afirmare profesională și pentru proiecte care pot avea succes pe termen lung.

Balanță – Marți, 26 mai

Balanțele sunt împinse către o nouă direcție în viață. Poate fi vorba despre o călătorie, o schimbare profesională sau chiar o poveste de iubire neașteptată.

Universul te invită să renunți la frici și să urmezi ceea ce te face fericit.

Scorpion – Joi, 28 mai

Scorpionii încep să pună pe primul loc propriile nevoi și dorințe. Comunicarea devine cheia succesului în această perioadă.

Ai curajul să spui ce simți și să ceri ceea ce meriți. Schimbările care urmează îți pot transforma viața.

Săgetător – Duminică, 31 mai

Săgetătorii sunt marii favoriți ai acestei săptămâni. Luna Albastră din semnul lor aduce un nou început spectaculos.

Este timpul să îți asumi cine ești cu adevărat și să mergi fără teamă spre visurile tale. Destinul îți oferă o șansă rară.

Capricorn – Marți, 26 mai

Capricornii înțeleg că trebuie să schimbe modul în care își construiesc viața și cariera.

Pot apărea idei noi legate de muncă, afaceri sau surse suplimentare de venit. Curajul de a încerca ceva diferit poate aduce succes neașteptat.

Vărsător – Joi, 28 mai

Pentru Vărsători, această perioadă aduce dorința de a-și redescoperi pasiunile și creativitatea.

Este momentul să te ocupi de ceea ce îți face sufletul fericit și să nu mai ignori visurile pe care le-ai abandonat.

Pești – Duminică, 31 mai

Luna Albastră deschide un nou capitol de destin pentru Pești. Munca și eforturile tale încep să fie răsplătite.

Succesul profesional și recunoașterea vin exact când începeai să îți pierzi răbdarea. Este începutul unei perioade importante din viața ta.