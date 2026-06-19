Nicușor Dan rupe tăcerea: De ce l-a ales pe Veștea fără PNL

Întrebat de ce l-a ales pe Adrian Veștea, președintele a răspuns că nu face jocuri de partid. El a precizat că mandatul său are mai multe componente. Potrivit lui Nicușor Dan, două dintre acestea sunt esențiale în contextul actual. Este vorba despre menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște.

Președintele a explicat că a avut inițial o încercare cu Tomac. El a precizat că s-a bazat pe informații repetate, obținute din dialogul cu partidele. Nicușor Dan a spus că a fost convins, pe baza acestor discuții, că varianta Tomac va trece în Parlament. Președintele a adăugat că a avut totuși parte de surprize.

Președintele a precizat că a ales, fără să intre într-un joc de partid, varianta pe care a considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament. El a explicat că niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Nicușor Dan a subliniat că au trecut șase săptămâni de la căderea guvernului.

Întrebat despre vinovăția pentru căderea guvernului, președintele a evitat să dea un răspuns direct. El a spus că fiecare are propria opinie despre acest subiect în spațiul public. Nicușor Dan a precizat că, timp de șase săptămâni, niciun partid nu a venit la președinție cu o majoritate conturată. El a adăugat că varianta Veștea este cea pe care a considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate.

Președintele a explicat că obiectivul imediat este ieșirea din criza politică actuală. El a precizat că guvernul trebuie să aibă puteri depline pentru a putea funcționa. Nicușor Dan a menționat și necesitatea închiderii procesului legat de PNRR, alături de alte priorități curente.

(sursa: Mediafax)