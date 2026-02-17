Luna Nouă în Vărsător: 4 zodii primesc semnale puternice din Univers pe 17 februarie 2026

Semnalele pe care le percepem acum nu sunt întâmplătoare: ele aduc informații noi, claritate și curaj. Pentru aceste zodii, Universul pare să spună clar: „Ai încredere în tine și mergi pe drumul tău”. Totul are potențial, iar energia zilei este una pozitivă și plină de promisiuni.

♒ Vărsător

Pentru tine, Vărsătorule, această zi este despre revenirea la sine. După o perioadă în care ai simțit că ți-ai pierdut direcția, Luna Nouă chiar în zodia ta îți oferă o viziune limpede asupra viitorului.

Știi exact ce trebuie să păstrezi și ce trebuie să lași în urmă. Pe măsură ce capeți mai multă încredere, Universul îți trimite răspunsuri clare. Sindromul impostorului dispare, iar tu îți asumi adevărul personal fără teamă. Este momentul tău.

♌ Leu

Leule, mesajul Universului vine printr-o conștientizare legată de relații. Fie că este vorba despre o relație de iubire sau de prietenie, îți dai seama că este timpul să-ți înmoaie inima.

Pentru prima dată, ideea de a fi mai flexibil nu te mai face defensiv. Înțelegi că, dacă renunți la rigiditate, poți primi mult mai multă iubire și sprijin. Schimbarea te ajută, nu te slăbește.

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, ziua de 17 februarie aduce un breakthrough mental. Sub influența Lunii Noi în Vărsător, realizezi că viața este prea scurtă pentru amânări.

Universul îți transmite clar: nu mai este timp doar pentru planuri și vorbe. Un eveniment sau o situație din jurul tău te trezește brusc la realitate. Prinzi curaj, faci pasul decisiv și șansa pe care ți-o asumi se dovedește extrem de benefică.

♐ Săgetător

Săgetătorule, mesajul Universului este legat de flexibilitatea ta mentală. Îți dai seama că faptul că îți schimbi des opinia nu este un defect, ci o calitate.

Luna Nouă în Vărsător îți deschide o cale alternativă de gândire, care te ajută să vezi viitorul ca pe un spațiu al creativității și al posibilităților infinite. Chiar dacă direcția se schimbă, optimismul tău rămâne constant — și acesta este marele tău avantaj.