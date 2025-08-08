Luna plină în Vărsător, 9 august 2025. Influența asupra tuturor zodiilor

Luna Plină în Vărsător din 9 august va fi vedeta spectacolului deoarece evidențiază nevoia noastră de comunitate și pregătește scena pentru tranzitul lui Saturn în Pești, unde va sosi luna viitoare. Luna în Vărsător ne poate ajuta să facem munca interioară, deoarece Pluto se află deja în acest semn. Cu Soarele în opoziție, vom ști că lumina de care avem nevoie este în interiorul nostru.

Berbec

Luna plină în Vărsător îți atrage atenția asupra prieteniilor pe care le-ai fi putut neglija. Dacă ai vrut să te întorci la un prieten sau să contactezi pe cineva din trecut, s-ar putea să fii înclinat să faci acest lucru în timpul acestei mișcări retrograde a lui Mercur.

Cu toate acestea, Luna Plină te va face să te gândești dacă merită și ce valoare a adus această persoană vieții tale.

Taur

Saturn și Marte aduc fricțiuni, dar Venus și Jupiter insuflă tuturor semnelor de pământ calmul mult necesar în timpul acestei Luni pline. Cu toate acestea, Luna plină va scoate la iveală și victoriile tale, așa că, dacă ai depus efort, așteaptă-te să primești laude și aprecieri.

Continuă să muncești din greu pentru a-ți atinge obiectivele. Energia se va concentra și pe dragoste și romantism deoarece Venus, planeta ta guvernatoare, și Jupiter adaugă o atmosferă romantică. Lasă-te cuprins de entuziasm în această perioadă.

Gemeni

Ca semn de aer, această energie ar putea aduce optimism, în timp ce lupți pentru ceea ce îți dorești. Marte și Luna plină energizează semnele de aer și îți pun planurile în mișcare, pe măsură ce îți descoperi abilitățile și talentele. Îți va fi ușor să muncești în acest moment, mai ales că Marte îți oferă sprijin și încredere.

În următoarele săptămâni ai ocazia să-ți consolidezi etica muncii, chiar înainte ca Saturn să intre în Pești, luna viitoare.

Rac

Ai răbdare, deoarece Luna plină în Vărsător te-ar putea face să vrei să privești prea departe în viitor. Acest tranzit te-ar putea învăța să fii prezent. În loc să fugi de trecut, folosește-l pentru a învăța cum să construiești cu răbdare fundația viitorului tău. Conjuncția dintre Venus și Jupiter te poate ajuta să te concentrezi asupra prezentului.

Trebuie să fii conștient de pașii pe care trebuie să îi faci înainte să zbori. Pluto și Marte, acum în Balanță, te vor face să te simți supraîncărcat dar energia lui Venus te face să apreciezi progresul lent.

Leu

Există o poveste de dragoste pierdută, legată de Luna plină în Vărsător, care te anunță că inima ta va continua să se transforme în timpul acestui tranzit al lui Pluto. Acum este momentul tău să sapi adânc și să vezi ce trebuie să pui în povestea ta de iubire.

Dacă ești singur, nostalgia pe care o creează această Lună plină te-ar putea face să te conectezi cu emoțiile tale. Notează-ți durerea sau meditează, acum că Venus și Jupiter sunt aici pentru a-ți oferi energia lor vndecătoare.

Fecioară

Te simți inspirat să faci un pact cu tine însuți în timpul acestei Luni pline în Vărsător. Aceasta este o perioadă în care să-ți transformi rutinele deoarece Saturn în Pești va aduce înapoi această lecție luna viitoare pentru a realiza acest lucru.

Acest tranzit te-ar putea inspira să te conectezi mai mult cu oamenii din viața ta și chiar să-ți construiești un nou cerc de prieteni.

Balanță

O săptămână puternică te așteaptă, cu guvernatoarea ta, Venus, gata să se întâlnească cu Jupiter în Rac. Mesajul Luniipline va rezona cu impactul venusian deoarece dragostea este din nou în mintea ta.

Ești încurajat să arăți dragoste și să te conectezi cu tine însuți, înainte de a le permite altora să-ți intre în suflet. Renunță la codependența pe care ai putea-o avea față de ceilalți și îmbrățișează-ți independența.

Scorpion

În timp ce ne pregătim cu toții pentru noile lecții legate de acest ciclu de Lună plină, este nevoie să renunți la resentimente și să te pregătești să colaborezi bine cu oamenii. Este un moment de maturizare și extindere.

Conjuncția dintre Jupiter și Venus în zodia Rac te va ajuta să integrezi vindecarea, înțelegerea și răbdarea. Aceasta este timpul tău pentru reconciliere.

Săgetător

De-a lungul anului s-ar putea să te fi chinuit să-ți găsești muzele, dar Luna plină în Vărsător îți cere să eliberezi criticul interior care te blochează. În schimb, permite-ți să devii cel mai mare susținător al tăi în timpul acestui magnific sezon al Leului.

Conducătorul tău, Jupiter, va fi mai aproape de Venus, ceea ce te poate ajuta să te simți mai încrezător în ceea ce privește munca ta. Înainte ca Mercur să revină direct, fii pregătit să-ți explorezi latura imaginativă.

Capricorn

Multe schimbări au loc în această săptămână, Jupiter și Venus construind dragoste și frumusețe în cadrul parteneriatelor tale. Luna plină în Vărsător vrea să eliberezi durerea din relațiile trecute și să te pregătești pentru acest nou capitol expansiv, plin de iubire și prosperitate.

Iartă-te pe tine sau pe cei care ți-au cauzat durere. Aceasta este o energie de reînnoire. Fii pregătit să-ți scrii noua poveste fără a lăsa trecutul să te definească.

Vărsător

Cu Luna plină în semnul tău, acesta ar putea fi un moment pentru a te reconecta cu cine ești menit să fii. După tranzitul lui Saturn în zodia ta, s-ar putea să fi experimentat o schimbare, dar acum, cu Pluto aici, s-ar putea să începi să reflectezi asupra a tot ce ai învățat, și a modului în care ai evoluat în ultimii 4 ani.

Luna plină îți amintește că ești o lucrare în desfășurare și să îmbrățișezi toate realizările și succesele tale. Între timp, Venus și Jupiter adaugă energie jucăușă în viața ta de zi cu zi. Hobby-urile s-ar putea simți vindecătoare pentru tine deoarece ajută la eliberarea stresului.

Pești

Descoperirea a ceea ce ai nevoie în viața ta ar putea fi o trezire brutală legată de această lunație. Energia Vărsătorului va fi în același semn ca Pluto și totul se acumulează, înainte ca Saturn să intre în zodia ta, luna viitoare.

Ce îți dorești să realizezi? Trebuie să încorporezi mai multă disciplină? Acum este momentul să începi să crezi în ceea ce poți face cu conjuncția Jupiter și Venus care aspectează zodia ta. Aceste planete vor adăuga multă energie pozitivă relațiilor tale. Îți va fi mai ușor să te exprimi. Luna plină vrea să fii cu un pas înainte, iar cu conjuncția dintre Jupiter și Venus care se apropie, vei avea sprijinul de care ai nevoie, potrivit yourtango.com.