Luna Sturionului din august 2025: Două zodii strălucesc sub influența acestei luni pline puternice

Leu: Luna Plină îți reaprinde flacăra interioară

Sezonul Leului este, în mod tradițional, momentul tău de glorie – perioada în care ești celebrat și îți exprimi personalitatea cu încredere. Însă în 2025, bucuria ta a fost ușor estompată de Mercur Retrograd, care s-a manifestat între 18 iulie și 11 august. Comunicarea dificilă, planurile date peste cap și tehnologia imprevizibilă ți-au încercat răbdarea.

Cu toate acestea, Luna Plină din 9 august te aduce din nou în lumina reflectoarelor. Soarele strălucește în semnul tău, iar Luna se află în semnul opus – Vărsătorul. Această opoziție astrală nu creează tensiune, ci o armonie surprinzătoare: aerul Vărsătorului întreține focul Leului, amplificându-ți creativitatea și încrederea în sine.

Fiind semne fixe, atât tu, cât și Vărsătorul sunteți cunoscuți pentru perseverența și stabilitatea voastră. În jurul datei de 9 august, aceste calități ating un nou nivel. Te simți încrezător, determinat și dornic să revii la rutina care ți-a fost perturbată în ultimele săptămâni. Luna Sturionului îți oferă șansa de a străluci cu adevărat – profită din plin!

Vărsător: Luna Plină în semnul tău îți oferă vizibilitatea pe care nu o cauți, dar o meriți

Pentru tine, Vărsătorule, Luna Plină din 9 august este un eveniment cu adevărat special: are loc chiar în semnul tău. Soarele se află în Leu, zodia ta opusă, ceea ce aduce în prim-plan tema echilibrului dintre individualism și colaborare, dintre rațional și pasional.

De obicei, preferi să stai în spatele cortinei, dar influența Leului te împinge ușor spre lumina reflectoarelor. Această Lună Plină este momentul ideal pentru a-ți face cunoscute ideile inovatoare și proiectele creative. Nu e vorba despre a căuta atenție, ci despre a împărtăși cu ceilalți ceea ce ai de oferit.

La fel ca Leul, ești un semn fix – adică hotărât, consecvent și uneori încăpățânat. Pe 9 august, aceste trăsături devin aliații tăi. Simți o energie interioară care te motivează să rămâi fidel valorilor tale, să-ți aperi principiile și să te bucuri de echilibrul pe care l-ai construit în viața ta de zi cu zi.

Este o perioadă de creștere personală și de afirmare – așa că lasă-te purtat de valul cosmic și permite-ți să strălucești.

Luna Sturionului: un moment de magie astrală pentru Leu și Vărsător

Această Lună Plină aduce o sinergie între două zodii aparent diferite, dar profund conectate. Dacă ești Leu sau Vărsător, sau ai Luna ori Ascendentul în aceste semne, pregătește-te pentru o doză puternică de inspirație, încredere și transformare interioară. Luna Sturionului din 2025 îți oferă o scenă astrală pe care merită să urci – cu capul sus și inima deschisă.