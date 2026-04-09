Marte în Berbec, 2026: Zodiile care vor străluci în această perioadă

În această perioadă, patru semne zodiacale – Berbec, Balanță, Rac și Capricorn – vor simți cel mai intens efectele tranzitului, care promite să deschidă noi drumuri și să aducă claritate în planurile lor.

Berbec: Energie personală la cote maxime

Marte în propriul semn înseamnă un boost de curaj și determinare. Aceștia vor fi inspirați să-și urmeze viziunile și să își apere ideile, chiar dacă alții le vor considera idealiste sau excepționale. Momente cheie, precum 12 aprilie și 4 mai, vor aduce claritate și impuls pentru acțiuni decisive, mai ales în plan personal.

Balanță: Relațiile sunt protejate

Balanțele simt o schimbare în modul în care gestionează relațiile. Marte le ajută să-și stabilească limite mai clare și să prioritizeze conexiunile care contează cu adevărat. În jurul datei de 19 aprilie, tranzitul planetei va accentua nevoia de echilibru și asertivitate, mai ales în relațiile apropiate.

Rac: Carieră și responsabilitate

Marte în Berbec activează sectorul profesional pentru Rac, aducând provocări și oportunități de creștere. În această perioadă, termenele limită și sarcinile mai dificile vor fi mai ușor de gestionat datorită unui val de energie și determinare. Este momentul ideal să stabilești limite sănătoase pentru a evita suprasolicitarea.

Capricorn: Familie și treburi casnice

Marte în Berbec aduce acțiune în domeniul familial și al responsabilităților casnice. Între 20 aprilie și sfârșitul lunii, conversațiile serioase cu membrii familiei sau partenerul pot aduce claritate și soluții practice. Este momentul să preiei inițiativa și să-ți folosești energia pentru a restabili armonia acasă.

Ce aduce Marte în Berbec?

Tranzitul lui Marte în Berbec este unul dintre cele mai puternice evenimente astrologice ale anului 2026. După o perioadă în Pești, în care energia sa era difuză, Marte reintră în semnul său guvernator, sporind curajul, inițiativa și claritatea în luarea deciziilor. Influentele planetare ale lui Saturn, Neptun, Pluto și Jupiter în această perioadă amplifică puterea și rezistența celor patru semne zodiacale menționate.

Patru zodii vor avea ocazia să se ridice, să-și apere viziunile și să-și reafirme locul în plan personal, profesional sau familial, potrivit parade.com.