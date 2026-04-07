Marte în Berbec aduce schimbări URIAȘE pentru aceste zodii

Marte intră în Berbec și rămâne aici până pe 18 mai, iar acest tranzit este extrem de puternic, deoarece Marte se află în zodia pe care o guvernează. Această perioadă aduce ambiție, curaj, dorința de a începe lucruri noi și de a-ți atinge obiectivele. Este o perioadă în care oamenii își analizează dorințele și apoi acționează pentru a obține ceea ce își doresc.

Totuși, spre finalul acestei săptămânii, Marte formează o conjuncție cu Neptun, un aspect astrologic care poate aduce confuzie, oboseală și situații neclare. Este important să nu crezi tot ce pare prea frumos ca să fie adevărat.

Rac

Aspectul Marte-Neptun poate aduce confuzie și neînțelegeri, așa că este foarte important să fii clar în ceea ce faci și în ceea ce spui. Evită deciziile impulsive și schimbările de dispoziție, mai ales la locul de muncă.

Săptămâna aceasta poate aduce provocări în carieră, iar acestea îți pot influența imaginea sau viitorul profesional. Este important să stabilești limite clare cu colegii și să fii atent la comunicare. De asemenea, ai nevoie de mai multă odihnă și de grijă față de tine.

Dacă gestionezi această perioadă cu răbdare și inteligență, după această săptămână viața ta începe să se îmbunătățească.

Berbec

Marte intră în zodia ta și îți aduce energie, ambiție și dorința de a face lucruri importante. Vrei să rezolvi probleme, să începi proiecte și să mergi înainte.

Totuși, ai grijă la impulsivitate și la orgoliu. Dacă întâmpini obstacole, cere ajutor. Comunicarea poate fi uneori neclară, iar acest lucru poate crea probleme în relații. Spre finalul săptămânii te poți simți obosit, așa că ai nevoie de odihnă.

După această perioadă, lucrurile încep să se așeze și viața ta devine mai bună.

Balanță

Încă resimți energia Lunii Pline din zodia ta, iar conjuncția Marte-Neptun poate aduce stres și confuzie, mai ales în relații. Există risc de neînțelegeri, așa că trebuie să fii atent cum comunici.

Marte în Berbec poate aduce tensiuni în relații sau discuții aprinse. Dacă trebuie să stabilești limite, fă-o calm. Nu lua decizii la nervi și nu spune lucruri pe care le poți regreta.

Dacă ai răbdare și acționezi cu maturitate, după această săptămână viața ta se poate îmbunătăți considerabil.