Scene șocante la o școală din Neamț: Un părinte ar fi amenințat cu un cuțit

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, oamenii legii au fost sesizați vineri, printr-un apel la 112. Sesizarea a fost făcută de un bărbat de 44 de ani, care a reclamat că a fost amenințat de o altă persoană.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Săvinești. Aceștia au demarat verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Ceartă între părinți

Din cercetările efectuate a reieșit că scandalul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de copiii minori ai celor doi bărbați. Anchetatorii susțin că bărbatul de 48 de ani ar fi provocat un conflict în curtea școlii. Acesta l-ar fi amenințat pe reclamant folosind un cuțit.

Potrivit poliției, comportamentul său a stârnit indignarea persoanelor aflate în zonă. De asemenea, incidentul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. După sesizare, suspectul a fost identificat la scurt timp de polițiști. El a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Bărbatul cu cuțitul a fost reținut

În urma administrării probelor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Polițiștii reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.