5 tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Tendințele verii, recomandate de specialiști

Pentru femeile de peste 50 de ani, alegerea unei tunsori potrivite poate face diferența dintre un păr greu de întreținut și una care oferă volum, prospețime și eleganță.

Potrivit stilistului Zacharie Jardin, tendințele din această vară se îndepărtează de coafurile rigide și perfect finisate, în favoarea unor tunsori naturale, lejere și ușor de aranjat.

„Femeile își doresc acum forme mai delicate, care să le pună în valoare trăsăturile și să le ofere încredere”, explică specialistul.

Tunsoarea pixie modernă, ideală pentru părul fin

Una dintre cele mai recomandate opțiuni este tunsoarea pixie reinterpretată. Varianta actuală este mai texturată și mai feminină decât modelul clasic și poate crea impresia unui păr mai bogat.

Specialistul spune că această tunsoare este potrivită în special femeilor cu păr fin sau subțiat, deoarece adaugă volum și evidențiază trăsăturile feței.

În plus, este una dintre cele mai practice alegeri pentru zilele caniculare, deoarece se usucă rapid și necesită un minim de coafare.

Tunsoarea în trepte cu efect de volum

Un alt stil aflat în tendințe este tunsoarea cu straturi lejere și aerisite, care oferă mișcare și volum fără să sacrifice lungimea părului.

Această variantă este recomandată în special femeilor care observă o pierdere a densității părului odată cu înaintarea în vârstă. Straturile creează un aspect mai bogat și împiedică părul să pară lipsit de formă.

Bobul scurt rămâne o alegere sigură

Bobul scurt continuă să fie una dintre cele mai populare tunsori în rândul femeilor mature. Elegant și ușor de întreținut, acesta oferă structură și conturează armonios linia maxilarului.

Pe lângă aspectul sofisticat, bobul este apreciat și pentru confortul pe care îl oferă în sezonul cald, fiind ușor de aranjat atât pentru activitățile de zi cu zi, cât și pentru evenimente speciale.

Părul lung poate fi la fel de modern

Contrar ideii că femeile ar trebui să renunțe la părul lung după o anumită vârstă, specialiștii spun că lungimea poate rămâne o opțiune foarte elegantă.

Secretul constă în introducerea unor straturi discrete care să ofere mișcare și să evite aspectul rigid. Astfel, părul capătă un aer mai tânăr și mai dinamic, fără a pierde din lungime.

„Liftingul franțuzesc” întinerește trăsăturile

Printre tendințele momentului se află și așa-numitul „lifting franțuzesc”, o tunsoare bazată pe șuvițe care încadrează delicat fața.

Potrivit lui Zacharie Jardin, acest tip de tunsoare poate evidenția pomeții și linia maxilarului, oferind un efect subtil de întinerire fără schimbări radicale.

Avantajul principal este că respectă textura naturală a părului și necesită foarte puțin timp pentru coafare.

Greșeala pe care multe femei o fac după 50 de ani

Specialistul atrage atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea unei tunsori care nu mai corespunde texturii și densității actuale a părului.

În opinia sa, tunsorile cu mișcare și straturi discrete sunt aproape întotdeauna mai avantajoase decât stilurile rigide sau lipsite de volum.

Pentru vara aceasta, experții recomandă alegerea unei tunsori care să pună în valoare textura naturală a părului și să ofere un aspect proaspăt, modern și ușor de întreținut. Uneori, o simplă vizită la salon poate fi suficientă pentru o transformare spectaculoasă, potrivit dailymail.com.