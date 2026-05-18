Marte în Taur aduce bani pentru 4 zodii, pe 18 mai 2026

Tranzitul lui Marte în Taur îi face pe oameni să își dorească mai mult de la viață și să lupte pentru stabilitate, bani și siguranță. Presiunea nu mai pare atât de greu de suportat, pentru că obiectivele devin clare și merită tot efortul. Taurul este asociat cu banii, resursele și confortul, iar anumite zodii vor ști exact cum să profite de oportunitățile care apar. Norocul vine pentru cei care sunt dispuși să facă lucrurile pe care alții le evită.

Leu

Leii sunt pregătiți să urce la următorul nivel în carieră. Odată cu intrarea lui Marte în Taur, pe 18 mai, primesc energia și motivația necesare pentru a demonstra cât de ambițioși sunt la locul de muncă.

Nu îi deranjează să muncească mai mult sau să petreacă ore suplimentare atunci când este nevoie. Din contră, simt că au ocazia perfectă să se remarce și să câștige respectul celor din jur.

Marte le oferă energie suplimentară, iar oboseala pare să dispară. Tot ceea ce văd este un viitor mai bun și mai stabil. Cei din jur admiră determinarea și forța lor interioară, iar luni toate privirile sunt îndreptate către ei din cele mai bune motive.

Săgetător

Pentru Săgetători, acest tranzit marchează sfârșitul jocurilor și începutul unei perioade în care își iau viața mult mai în serios. Abundența și norocul vin acum prin sănătate, disciplină și decizii mature.

Încep să renunțe la obiceiurile care le consumau energia sau banii și aleg un stil de viață mai echilibrat. Spun „nu” ieșirilor inutile și cheltuielilor pe care le regretau ulterior.

Totodată, devin mult mai sinceri și spun lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori este incomod. Își stabilesc limite sănătoase, iar oamenii toxici încep să dispară singuri din viața lor. Săgetătorii aleg, în sfârșit, drumul care îi apropie de obiectivele lor reale.

Pești

Peștii atrag noroc și abundență prin bunătate și sprijin oferit celor dragi. Ziua de luni scoate la suprafață latura lor protectoare și extrem de sensibilă.

Deși nu caută conflicte, sunt primii care sar în apărarea unei persoane iubite atunci când aceasta trece printr-un moment greu sau este tratată nedrept.

Marte în Taur îi face mai puternici emoțional și le oferă capacitatea de a fi sprijin real pentru oamenii importanți din viața lor. Prietenii și familia vor simți că se pot baza pe ei indiferent de situație. Peștii devin adevărate surse de încurajare și vindecare pentru cei din jur.

Vărsător

Vărsătorii sunt genul de oameni care sar imediat în ajutorul familiei atunci când este nevoie. Odată cu intrarea lui Marte în Taur, decid să muncească și mai mult pentru a oferi stabilitate unei persoane pe care o iubesc enorm.

Au trecut și ei prin momente dificile și știu cât de greu este să ai nevoie de ajutor, dar să nu ai curajul să îl ceri. Tocmai de aceea, aleg acum să fie sprijin pentru cineva apropiat.

Au observat lupta unei persoane dragi și nu mai vor să o vadă suferind. Fac tot ce pot pentru a-i ușura viața, iar gesturile lor vin direct din inimă. Sensibilitatea și generozitatea lor devin cheia prin care atrag binecuvântări și noroc în această perioadă.