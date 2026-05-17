Delia Velculescu, economistul FMI vehiculat ca posibil premier tehnocrat propus de Nicușor Dan

Cine este Delia Velculescu, românca de la FMI propusă pentru funcția de premier tehnocrat

Economista româncă Delia Velculescu, cunoscută pentru rolurile sale de prim-plan în cadrul Fondului Monetar Internațional, este vehiculată în spațiul public drept o posibilă propunere de premier tehnocrat din partea lui Nicușor Dan. Informația, publicată pe surse, readuce în atenție parcursul profesional al uneia dintre cele mai influente figuri românești din economia globală.

Numele economistei Delia Velculescu revine în prim-planul dezbaterilor politice din România, fiind vehiculat ca posibilă propunere pentru funcția de prim-ministru tehnocrat. Potrivit informațiilor publicate de presa românească, inclusiv surse citate de Gândul și Mediafax, aceasta ar fi fost luată în calcul în zona consultărilor politice asociate lui Nicușor Dan.

Deși nu există o confirmare oficială, scenariul readuce în atenție profilul unei specialiste cu o carieră solidă în finanțele internaționale, departe de scena politică internă, dar extrem de prezentă în arhitectura deciziilor economice globale.

Parcursul academic și formarea internațională

Delia Velculescu s-a născut în 1975 și a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Ulterior, a obținut o bursă de studii în Statele Unite, unde și-a construit întreaga carieră academică și profesională.

Ea a urmat studii de economie la Wilson College din Pennsylvania, după care a continuat cu un master și un doctorat în economie la prestigioasa Universitate Johns Hopkins. Formarea sa academică a fost completată de o integrare rapidă în mediul instituțional internațional, odată cu intrarea în cadrul Fondului Monetar Internațional în anii 2000.

Această pregătire a reprezentat baza unei cariere care avea să o plaseze în centrul unor crize economice majore din Europa.

Carieră în FMI și implicarea în crize economice majore

În cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI), Delia Velculescu a ocupat poziții de responsabilitate în gestionarea unor programe economice complexe. A fost implicată în misiuni importante în Islanda, Cipru și Grecia, devenind cunoscută pentru rolul său în perioada crizei datoriilor suverane europene.

Una dintre cele mai vizibile etape ale carierei sale a fost implicarea în programul economic al Greciei, în 2015, când a condus echipele FMI în negocierile tehnice cu autoritățile elene și instituțiile europene. Presa internațională a descris-o la acel moment ca pe un negociator ferm, cu o abordare riguroasă, dar pragmatică.

Anterior, în Cipru, a fost asociată cu procese de restructurare bancară și reforme financiare dificile, inclusiv gestionarea creditelor neperformante și programe de privatizare. În spațiul public internațional, inclusiv în relatări ale The Guardian, a fost descrisă drept o figură „serioasă și dedicată”, cu reputația de „iron lady” în negocierile economice.

Roluri recente și poziții de conducere în FMI

După implicarea în crizele europene, Delia Velculescu a continuat să ocupe funcții importante în cadrul FMI. Ea a fost desemnată șefa misiunii pentru Africa de Sud, consolidându-și poziția ca unul dintre experții de top ai instituției în domeniul stabilității financiare.

Activitatea sa a fost asociată constant cu evaluări macroeconomice, programe de reformă structurală și monitorizarea politicilor fiscale în state aflate în dezechilibru economic.

Discuții despre o posibilă implicare politică în România

În spațiul public din România, numele Deliei Velculescu a mai fost vehiculat și în 2025, în contextul unor discuții informale privind posibili premieri tehnocrați. Deși aceste scenarii nu s-au concretizat, apariția sa din nou în dezbaterea publică sugerează interesul pentru un profil tehnocrat cu experiență internațională.

În acest moment, nu există o confirmare oficială privind vreo implicare politică sau acceptarea unei funcții guvernamentale.

Viața personală și conexiunea cu mediul academic internațional

Delia Velculescu este căsătorită cu Victor Velculescu, medic și cercetător român stabilit în Statele Unite, profesor la Universitatea Johns Hopkins. Acesta este cunoscut pentru cercetările sale în oncologie și genetică, fiind considerat unul dintre experții importanți în domeniul testelor genetice pentru detectarea cancerului.

Un profil tehnocrat cu influență globală

Parcursul profesional al Deliei Velculescu conturează profilul unui economist cu impact global, format în mediul academic american și validat în instituții financiare internaționale de top. De la crizele din Cipru și Grecia până la programe economice din Africa de Sud, activitatea sa a fost asociată cu decizii economice dificile și reforme structurale majore.

Mediafax