Rezultate LOTO 6/49 17 mai 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 17 mai 2026:

Loto 6 din 49: 39, 36, 5, 3, 25, 10

Loto 5 din 40: 40, 29, 26, 18, 16, 4

Joker: 17 + 32, 1, 8, 35, 12

Noroc: 9 5 9 2 4 3 0

Super Noroc: 8 3 6 3 5 3

Noroc Plus: 8 1 9 9 3 1

Loteria Română a anunțat că reportul la categoria I a jocului Loteria Română 6/49 a depășit pragul de 23,65 milioane de lei, echivalentul a peste 4,54 milioane de euro. Suma impresionantă va fi pusă în joc la tragerile de duminică, iar interesul românilor pentru marele premiu este în continuă creștere.

După extragerile loto organizate joi, instituția a transmis că au fost acordate nu mai puțin de 22.344 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 1,66 milioane de lei. Cu toate acestea, premiul cel mare la Loto 6/49 nu a fost câștigat, iar reportul a continuat să crească până la un nivel considerat printre cele mai atractive din acest an.

Milioane de lei și la Noroc și Joker

Pe lângă marele report de la Loto 6/49, jucătorii au șansa să câștige sume consistente și la celelalte jocuri organizate de Loteria Română. La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 6,57 milioane de lei, adică mai mult de 1,26 milioane de euro.

Și jocul Joker continuă să atragă atenția participanților, în condițiile în care la categoria I este înregistrat un report de peste 1,57 milioane de lei, echivalentul a peste 302.600 de euro. În același timp, la categoria a II-a, suma pusă în joc depășește 128.800 de lei.

La Noroc Plus, reportul la categoria I a trecut de 94.200 de lei, în timp ce la Super Noroc valoarea premiului principal este de peste 200.800 de lei.

Report important și la Loto 5/40

Nici jocul Loto 5/40 nu este lipsit de mize importante. Potrivit datelor oficiale, la categoria I se înregistrează un report de peste 367.800 de lei, echivalentul a aproximativ 70.600 de euro. În plus, la categoria a II-a, reportul depășește 39.400 de lei.