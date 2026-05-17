Marte intră în Taur: săptămâna marilor schimbări pentru toate zodiile

În același timp, influența puternică a lui Mercur favorizează comunicarea sinceră, împăcările și clarificările importante.

Luna în Leu din 21 mai aduce curaj și dorința de afirmare, iar Luna în Fecioară din weekend îi ajută pe mulți nativi să își organizeze mai bine planurile și prioritățile.

Berbec

Începutul săptămânii îți aduce inspirație și idei noi. Luna în Gemeni îți activează creativitatea și comunicarea, iar Marte te ajută să iei decizii importante legate de bani și proiecte personale.

De marți, emoțiile devin mai intense, iar relațiile de familie cer mai multă atenție. Spre finalul săptămânii, Luna în Leu te ajută să îți exprimi talentul și să atragi atenția asupra ta. Weekendul vine cu energie bună pentru colaborări și discuții productive.

Taur

Săptămâna aceasta te pune în centrul atenției. Marte intră în zodia ta și îți oferă motivație, ambiție și curaj să faci schimbări importante.

La locul de muncă sau în cercul de prieteni, vei deveni persoana la care toți apelează pentru soluții. Luna în Rac te ajută să îți organizezi planurile și să faci pași concreți spre obiectivele tale. Weekendul aduce relaxare, romantism și mai multă încredere în tine.

Gemeni

Luna din zodia ta deschide săptămâna cu multă energie și optimism. Apar oameni noi, conversații interesante și oportunități neașteptate.

Uranus continuă să aducă schimbări importante în viața ta, iar această perioadă poate marca un nou început. De marți, atenția se mută pe casă, confort și stabilitate. Spre finalul săptămânii, vei simți nevoia să socializezi și să ieși mai mult.

Rac

Ai nevoie de liniște și timp pentru tine la început de săptămână. Meditația, jurnalul sau discuțiile sincere te pot ajuta să găsești claritate.

Luna intră în zodia ta marți și îți aduce energie pozitivă, sensibilitate și apropiere de cei dragi. Relațiile devin mai armonioase, iar Venus favorizează iubirea și reconectarea emoțională. Ai grijă însă la cheltuieli impulsive spre finalul săptămânii.

Leu

Săptămâna începe cu accent pe prietenii și viața socială. Vei avea parte de întâlniri importante și de susținerea oamenilor din jur.

De marți, ai nevoie să îți protejezi energia și să stabilești limite clare. Luna ajunge în zodia ta joi și vineri și îți oferă strălucire, încredere și vizibilitate. Weekendul este excelent pentru planuri financiare și organizare.

Fecioară

Toate privirile sunt asupra ta la începutul săptămânii. Apar responsabilități noi, dar și oportunități de afirmare profesională.

Luna în Rac îți amintește cât de mult ai evoluat în ultimii ani și te motivează să continui. Spre finalul săptămânii, vei simți nevoia să te retragi puțin pentru odihnă, înainte ca Luna să intre în zodia ta și să îți redea energia.

Balanță

Ai chef de aventură, schimbare și experiențe noi. Luna în Gemeni îți stimulează dorința de a călători sau de a învăța ceva diferit.

Totuși, influența lui Uranus îți cere răbdare și decizii bine gândite. Spre weekend, trecutul poate reveni în atenția ta, însă Luna în Fecioară te ajută să privești realist lucrurile și să îți reconstruiești echilibrul.

Scorpion

Săptămâna aduce claritate emoțională și dorința de transformare. Luna în Gemeni te îndeamnă să îți asculți intuiția și să îți respecți ritmul.

Marți și miercuri sunt zile excelente pentru revelații importante și decizii mature. Spre finalul săptămânii, Luna în Leu te pune într-o lumină bună și îi face pe ceilalți să îți observe maturitatea și puterea interioară.

Săgetător

Colaborările și relațiile devin tema principală a acestei perioade. Luna în Gemeni îți aduce oameni noi în viață și oportunități interesante.

Energia acestei săptămâni te ajută să devii mai optimist și mai deschis la schimbări. Luna în Rac îți oferă putere emoțională și te ajută să finalizezi proiecte abandonate. Weekendul este perfect pentru organizare și planuri de viitor.

Capricorn

Dacă ai amânat lucruri importante, acum este momentul să te mobilizezi. Energia acestei săptămâni te ajută să îți organizezi mai bine timpul și prioritățile.

Relațiile devin mai armonioase începând de marți, iar împăcările sunt favorizate. Spre finalul săptămânii, familia și stabilitatea emoțională capătă mai multă importanță. Weekendul vine cu optimism și idei noi.

Vărsător

Iubirea, creativitatea și explorarea sunt temele tale principale în această săptămână. Luna în Gemeni îți aduce inspirație și dorința de a experimenta lucruri noi.

Luna în Rac te ajută să îți creezi rutine mai sănătoase și mai eficiente. Spre finalul săptămânii, relațiile capătă profunzime, iar comunicarea devine mai sinceră și mai empatică.

Pești

La început de săptămână, găsești echilibru în activități care îți liniștesc mintea și sufletul. Luna în Gemeni te ajută să privești lucrurile mai clar.

De marți, energia romantică se intensifică. Relațiile devin mai apropiate, iar cei singuri pot avea parte de surprize plăcute. Luna în Leu îți oferă curaj și încredere, iar weekendul aduce armonie în viața profesională și personală.