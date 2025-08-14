Melodia care îți definește relațiile de dragoste, în funcție de luna nașterii

Ianuarie: „At Last”, Etta James

Persoanele născute în ianuarie sunt sincere și responsabile. Își iau angajamentele în serios, așa că s-ar putea să se stabilească cu un partener mai târziu în viață - vor să fie absolut sigure că se află într-o relație ce poate rezista testului timpului.

Zilele de naștere din ianuarie sunt adesea sărbătorite în singurătate. De aceea, versurile Ettei James rezonează atât de puternic cu această lună: „În sfârșit, dragostea mea a sosit. Zilele mele singuratice s-au terminat și viața este ca un cântec.”

Februarie: „All of Me”, John Legend

Persoanele născute în februarie sunt spirite libere, așa că este greu să le identifici într-o relație dedicată. Își doresc un partener dar își prețuiesc mai mult libertatea și flexibilitatea. Cu toate acestea, se îndrăgostesc profund atunci când găsesc pe cineva care le acceptă exact așa cum sunt și le oferă spațiu.

Cuvintele lui John Legend „Vă iubesc pe toți, vă iubesc provocările și toate limitările, toate imperfecțiunile perfecte”, definesc perfect atitudinea zilelor de naștere din februarie față de dragoste.

Martie: „Lovesong”, The Cure

Persoanele născute în martie sunt romantice și senzuale. Găsirea iubirii este un vis devenit realitate pentru ele; nimic altceva nu există decât partenerul lor, care se află în propria lor lume fantezistă.

De aceea, muzica visătoare și plutitoare a trupei The Cure, combinată cu versurile „Ori de câte ori sunt singur cu tine mă faci să mă simt din nou tânăr. Ori de câte ori sunt singur cu tine, mă faci să mă simt din nou distractiv”, se potrivește atât de bine oamenilor născuți în martie.

Aprilie: „Light My Fire”, The Doors

Cei născuți în aprilie sunt energici, înflăcărați, îndrăzneți și activi. Nu se tem să facă primul pas și au nevoie de un partener care să le poată ține pasul cu energia intensă. De asemenea, pot fi puțin nerăbdători, grăbindu-se în relații romantice înainte de a-și cunoaște cu adevărat partenerul.

Este ușor să-ți imaginezi o persoană născută în aprilie, apropiindu-se de cineva de care este interesată într-un bar, și strigând: „Haide, iubito, aprinde focul meu! Încearcă să dai foc nopții!”

Mai: „Somebody to Love”, Queen

Persoanele născute în mai sunt responsabile, cu picioarele pe pământ și romantice. Merită o dragoste la fel de epică ca această melodie superbă și amplă.

Versurile menționează că sunt muncitoare și „aduc acasă salariul muncit cu greu”, corespunzând eticii muncii celor născuți în luna mai. Au totul la îndemână; au nevoie doar de cineva pe care să-l iubească!

Iunie: „Everywhere”, Michelle Branch

Cei născuți în luna iunie sunt persoane cu minte deschisă, intelectuale și aventuroase. Sunt sociabile și extrovertite, preferând să fie mereu cu partenerul lor. Știu că sunt îndrăgostiți atunci când tot ce le trece prin minte este persoana iubită, precum versurile: „Ești peste tot pentru mine și, când închid ochii, te văd pe tine. Ești tot ce știu și mă face să cred că nu sunt singur.”

Iulie: „Kiss Me”, Sixpence None the Richer

Cei născuți în luna iulie sunt romantici, creativi și sensibili. Această melodie jucăușă, dar senzuală, se potrivește perfect cu sentimentele lor dulci despre dragoste.

Adoră să danseze pe aceste versuri la nunta lor: „Sărută-mă sub amurgul lăptos, condu-mă pe podeaua luminată de Lună. Ridică mâna, dă drumul la fanfară și fă licuricii să danseze. Luna argintie strălucește, așa că, sărută-mă.”

August: „Crazy in Love”, Beyoncé

Persoanele născute în august sunt îndrăznețe, dramatice și iubesc lumina reflectoarelor. Ce imn de dragoste mai bun pentru ele decât unul interpretat chiar de Queen B?

Această melodie veselă îi va face să danseze toată noaptea cu partenerul lor pe versurile: „Ce lucru amuzant pentru mine să încerc să explic cum mă simt, iar mândria mea este de vină. Pentru că știu că nu înțeleg cum poate dragostea ta să facă ceea ce nimeni altcineva nu poate.”

Septembrie: „Perfect”, Ed Sheeran

Persoanele născute în septembrie sunt foarte atente la detalii și meticuloase. Sunt perfecționiste, ceea ce face dificilă găsirea unui partener care să le îndeplinească toate cerințele.

Dar când îl găsesc pe cel potrivit, va fi perfect pentru ei, indiferent de situație. Așa cum cântă Ed Sheeran, „Când ai spus că arăți dezastruos, am spus în șoaptă, dar ai auzit: «Dragă, arăți perfect în seara asta».”

Octombrie: „Love Story”, Taylor Swift

Peersoanele născute în octombrie își doresc o dragoste direct din basme și de ce nu ar trebui să o aibă? Adoră gesturile romantice mărețe și vor ca partenerul să le trateze regeștei.

Se pierd în fanteziile lor, transformându-se în vedete ale poveștilor de dragoste, exact ca în versurile: „Romeo, du-mă undeva, unde putem fi singuri. Te voi aștepta, tot ce-ți mai rămâne de făcut este să fugi. Tu vei fi prințul și eu voi fi prințesa. E o poveste de dragoste, iubito, spune doar «Da»”.

Noiembrie: „Probleme”, Julia Michaels

Persoanele născute în noiembrie tind să fie intense, misterioase și profund pasionale. Tot ce își doresc este o conexiune cu sufletul pereche, iar când se îndrăgostesc, nimic nu ma contează. Tânjesc să cunoască totul despre partenerul lor - binele, răul și urâtul. Și merită un partener care să le accepte și defectele.

Julia Michaels, ea însăși născută în noiembrie, a spus-o perfec: „Nu, nu mă judeca, pentru că dacă ai face-o, iubitule, te-aș judeca și eu. Pentru că am probleme, dar și tu le ai. Așa că, dă-mi-le pe toate, și eu ți le voi da pe ale mele”.

Decembrie: „I Wanna Dance with Somebody”, Whitney Houston

Persoanele născute în decembrie sunt extrovertite, optimiste și puțin impulsive. Sunt la fel de predispuse să găsească dragostea în vacanță într-o țară străină, precum și la un concert.

Cu siguranță ar apuca mâna persoanei de care s-au îndrăgostit și ar trage-o pe ringul de dans, cântând: „Oh, vreau să dansez cu cineva. Vreau să simt căldura cu cineva. Da, vreau să dansez cu cineva, cu cineva care mă iubește!”