Mercur intră în Pești: mai puține gânduri negre, mai multă calm și claritate

Pentru cinci zodii, această tranziție înseamnă mai puțin stres, comunicare mai clară, decizii mai inspirate și un sentiment general că lucrurile încep, în sfârșit, să curgă firesc.

Mercur este planeta comunicării, a gândirii, a negocierilor și a modului în care procesăm informația. Când se află în Pești, gândirea devine mai intuitivă, mai creativă și mai conectată la emoții. Deși această energie poate fi confuză pentru unele semne zodiacale, pentru altele este exact ce aveau nevoie.

Iată cele 5 zodii pentru care viața devine mai ușoară după 6 februarie 2026:

Pești: Claritate mentală și un nou început personal

Pentru Pești, ieșirea lui Mercur din Vărsător înseamnă ieșirea din așa-numita „casă a problemelor”, casa a 12-a. În ultimele săptămâni, gândurile au fost aglomerate, trecutul a revenit obsesiv, iar emoțiile vechi au fost greu de gestionat.

Odată cu intrarea lui Mercur chiar în zodia ta, lucrurile se limpezesc. Mintea devine mai clară, comunicarea mai directă, iar relațiile cu ceilalți se îmbunătățesc vizibil. Este un moment excelent pentru întâlniri, negocieri, interviuri sau decizii personale importante.

Taur: Relațiile și planurile de viitor intră pe un făgaș mai bun

Mercur în Vărsător a creat tensiuni pentru Tauri, mai ales în plan profesional. Comunicarea rigidă, neînțelegerile la muncă și blocajele mentale au fost frecvente.

După 6 februarie, Mercur intră în Pești, o zodie compatibilă cu Taurul, activând casa a 11-a: prieteni, colaborări, proiecte de grup și obiective pe termen lung. Devine mai ușor să comunici, să faci networking și să vezi imaginea de ansamblu. Ideile tale sunt mai bine primite, iar sprijinul vine din direcții neașteptate.

Rac: Mai puțină presiune financiară, mai multă deschidere mentală

Pentru Raci, Mercur în Vărsător a accentuat grijile legate de bani, datorii și responsabilități emoționale intense. Comunicarea a fost adesea impulsivă, tensionată.

Intrarea lui Mercur în Pești activează casa a 9-a: călătorii, studii, dezvoltare personală. Gândirea se relaxează, apare dorința de a învăța, de a explora, de a ieși din rutină. Poate fi momentul ideal pentru un curs, o călătorie sau pur și simplu pentru a-ți schimba perspectiva asupra vieții.

Scorpion: Creativitate, iubire și reconectare emoțională

Mercur în Vărsător a fost dificil pentru Scorpioni, mai ales în plan familial și emoțional. Diferența dintre detașarea mentală a Vărsătorului și intensitatea emoțională a Scorpionului a creat frustrări.

După 6 februarie, Mercur intră în Pești și activează casa a 5-a: dragoste, creativitate, copii, bucuria de a trăi. Comunicarea devine mai caldă, mai empatică. Este o perioadă excelentă pentru relații, flirt, exprimare artistică și reconectare cu plăcerile simple ale vieții.

Capricorn: Comunicare mai ușoară și decizii inspirate

Pentru Capricorni, Mercur în Vărsător a adus tensiuni legate de bani și siguranță materială. Gândirea a fost rigidă, iar dialogul – rece sau distant.

Odată cu intrarea lui Mercur în Pești, se activează casa a 3-a: comunicare, drumuri scurte, relații cu familia apropiată. Devine mai ușor să spui ce simți, să asculți și să te faci înțeles. Intuiția joacă un rol cheie în decizii, iar empatia îți aduce beneficii reale în relațiile personale și profesionale.