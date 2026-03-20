Avertisment al spionajului american: Rusia crede că are un avantaj decisiv în războiul din Ucraina

Concluzia apare în Evaluarea Anuală a Amenințărilor pentru 2026, realizată de Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (DNI) și publicată la 18 martie, potrivit Kyiv Post.

Raportul arată că Moscova este „aproape convinsă că va prevala pe câmpul de luptă din războiul din Ucraina și va impune o soluție în termenii săi”. Deși eforturile diplomatice în curs ar putea influența evoluția conflictului, serviciile secrete americane avertizează că prelungirea războiului crește semnificativ riscul unei escaladări majore.

Documentul subliniază că extinderea conflictului ar putea duce inclusiv la o confruntare directă între Rusia și NATO, scenariu considerat „cea mai periculoasă amenințare” pentru Statele Unite ale Americii. Raportul menționează și operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei împotriva aliaților occidentali, inclusiv un incident feroviar în Polonia.

Retorica nucleară a Moscovei, desfășurarea de arme nucleare în Belarus și suspendarea participării la acorduri de control al armamentelor sporesc riscul unei escaladări regionale sau globale. Deși utilizarea armelor de distrugere în masă la scară largă este considerată puțin probabilă, DNI avertizează că normele internaționale sunt tot mai erodate.

Raportul evidențiază rolul Chinei, al cărei sprijin economic și tehnologic reduce presiunea asupra Moscovei pentru un armistițiu. Importurile chineze de energie și exporturile de bunuri cu dublă utilizare susțin economia și industria de apărare rusă. De asemenea, trupe din Coreea de Nord au participat la lupte, acumulând experiență și acces la tehnologie militară.

DNI subliniază că războiul din Ucraina redefinește războiul modern prin utilizarea masivă a dronelor, sistemelor autonome și a serviciilor spațiale comerciale. Totodată, sancțiunile occidentale au forțat Rusia să dezvolte sisteme financiare alternative, însă cu costuri economice semnificative și o dependență crescută de China.

(sursa: Mediafax)