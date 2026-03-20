Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Fericirii

Ziua de 20 martie marchează celebrarea Zilei Internaţionale a Fericirii, o sărbătoare instituită în 2012 printr-o rezoluţie a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Modalităţile de a măsura fericirea sunt mult mai vechi decât sărbătoarea dedicată acesteia. În 1972, al patrulea rege al Bhutanului, Jigme Singye Wangchuck, a declarat, într-o conferinţă internaţională, că „fericirea naţională brută este mult mai importantă decât produsul intern brut”. Conceptul său presupunea că dezvoltarea sustenabilă trebuie să ţină cont şi de aspectele non-economice ale bunăstării. Acesta a fost materializat prin crearea conceptului Fericirii Naţionale Brute şi impunerea a patru piloni de dezvoltare: buna guvernare, dezvoltarea socio-economică sustenabilă, conservarea şi promovarea culturii şi protecţia mediului.

Ulterior, în anul 2005, a apărut primul index global al fericirii. Acesta a fost creat de către International Institute of Management, o instituţie din SUA.

În anul 2011 a apărut Raportul Mondial al Fericirii, lansat de Organizaţia Naţiunilor Unite, dar şi a unui index al fericirii în Canada.

Cum s-a stabilit Ziua Internaţională a Fericirii

Iniţiativa de a marca o zi internaţională a fericirii a venit din partea lui Jayme Illien, un filantrop şi activist american. Acesta deţinea funcţia de consiler al Naţiunilor Unite. Illien şi-a prezentat conceptul în faţa oficialilor Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2011 şi a primit atât sprijinul Secretarului General, Ban Ki moon, cât şi cel al celor 193 de state membre.

Data de 20 martie a fost aleasă de Illien pentru că ea coincidea cu echinocţiul de primăvară. Acesta este un fenomen resimţit pe plan universal, care are loc atunci când soarele se află exact pe ecuatorul ceresc.

Sărbătoarea a devenit oficială pe 28 iunie 2012, o dată cu adoptarea rezoluţiei 66/281 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta proclama data de 20 martie ca Ziua Internaţională a Fericirii, iar modurile recomandate de a celebra această zi erau activităţile cu caracter educaţional şi de creştere a gradului de conştientizare asupra conceptului.

Iată trei moduri prin care poţi răspândi fericirea astăzi:

1. distribuie mesaje pozitive, prin a răspândi idei care promovează pacea, bunătatea şi înţelegerea, online şi în viaţa reală.

2. conectaţi-vă şi adresaţi-vă persoanelor despre care ştiţi că se află într-o situaţie de criză şi oferiţi-vă sprijinul.

3. donaţi pentru cei care lucrează în prima linie în faţa unei crize sau găsiţi o modalitate de a ajuta prin implicare personală.

Raportul Mondial privind Fericirea

Ultimul Raport Mondial privind fericirea arată că Finlanda ocupă pentru al nouălea an consecutiv primul loc în clasamentul fericirii, în timp ce România a urcat o poziție, situându-se pe locul 34 din aproape 150 de țări evaluate.

Conform studiului, scăderi semnificative ale nivelului de fericire au fost raportate în rândul tinerilor sub 25 de ani din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă, în special în cazul fetelor.

(sursa: Mediafax)