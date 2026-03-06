Născuți în mai: Între stabilitatea Taurilor și curiozitatea Gemenilor

Persoanele născute în luna mai sunt sociabile, comunicative și apreciază conexiunea cu ceilalți.

Poate că ești o persoană care adoră să găsească aproape orice scuză pentru a sărbători cu prietenii sau numeri zilele până când poți merge la cea mai apropiată plajă sau piscină în weekend. Poate că ești un mare fan al picnicurilor în parcul din cartier sau ești pur și simplu entuziasmat să vezi că soarele apune mai târziu. Indiferent ce îți face inima să bată cu putere, luna mai este una dintre acele luni care se simte de-a dreptul magică, prin faptul că este plină de oportunități de a te conecta cu ceilalți și de a te bucura de zile mai însorite și mai calde. Această atmosferă îți este adusă de astrologia celei de-a cincea luni a anului.

Influențe astrologice

Persoanele născute în luna mai se încadrează într-unul din cele două semne zodiacale: Taurul cu pământ (20 aprilie - 20 mai) sau Gemenii cu viață (21 mai - 20 iunie). Persoanele născute sub Taur, simbolizate de Taur, sunt practice, de încredere, caută plăceri și cu picioarele pe pământ. Fiind semnul fix de pământ, sunt hotărâte, dar s-ar putea să aibă dificultăți și în a se implica - mai ales atunci când cineva îi împinge să se miște într-un ritm mai rapid decât ritmul lent și constant pe care l-ar prefera în general. Între timp, cei născuți când soarele se mișcă prin Gemeni, simbolizați de Gemeni, sunt pricepuți la cercetare, orientați către oameni, curioși, comunicativi și dualiști. Fiind un semn de aer mutabil, sunt programați să absoarbă informații și să treacă de la un lucru la altul. Oricât de adaptabili ar fi, ar putea avea unele dificultăți în a-și duce planurile la bun sfârșit.

4 trăsături de personalitate esențiale ale celor născuți în luna mai:

1. Comunicativi și Sociabili

Născuți pe lume într-o lună cunoscută pentru găzduirea numeroaselor ocazii speciale - de la nunți la absolviri și grătare în weekendul Zilei Memoriale - persoanele născute în luna mai sunt interesate să-și creeze un grup divers de prieteni. De la vecini la foști colegi de facultate și chiar la cel mai bun prieten al lor care locuiește în cealaltă parte a țării, bebelușii din luna mai se preocupă să depună efort pentru a rămâne sincronizați cu cercul lor social. De asemenea, sunt auto-expresivi și investiți în relații în general, având în vedere că atât Taurul, cât și Gemenii sunt guvernați de două dintre cele mai orientate către oameni planete: romantica Venus și mesagerul Mercur, respectiv.

2. Iubitori de muzică

După luni de zile în care v-ați întrebat dacă vremea vă va da peste cap planurile de a ieși în aer liber, luna mai este de obicei prima lună a anului în care vă puteți vedea trupa muzicală sau festivalul preferat într-un loc sub soare sau sub stele. Și nu este nimic mai bun decât să coborâți geamurile și să puneți melodiile preferate la volum maxim într-o după-amiază însorită și caldă de mai.

Acestea fiind spuse, persoanele născute în această lună festivă sunt de obicei iubitori de muzică. Guvernate de Mercur, persoanele alimentate de Gemeni se concentrează pe versuri, în timp ce Taurii, care caută armonie și sunt guvernați de artistica Venus, adoră să exploreze sunetele și melodiile diferitelor instrumente.

3. Orientați spre familie

Când vă gândiți la lunile care oferă o mulțime de oportunități de a vă sărbători cei dragi, luna mai este cu siguranță printre primele. Așadar, este logic că, pe lângă faptul că profită de orice oportunitate de a socializa, persoanele născute în luna mai prioritizează legăturile lor cele mai apropiate. Sunt iubitori de tradiții familiale și de conversații animate cu cei dragi.

De asemenea, sunt foarte pricepuți la a pregăti scena pentru experiențe memorabile și pline de distracție cu membrii familiei, având în vedere dedicarea lor față de conexiune și adorarea celor mai simple și mai plăcute momente ale vieții.

4. Dornici să învețe

Persoanele născute în luna mai care au o puternică influență Taur ar putea prefera să se limiteze la ceea ce sunt familiarizate, dar sunt, de asemenea, capabile să își aplice natura senzuală și pragmatică pentru a explora în afara zonei lor de confort. Între timp, oricine cu o vibrație puternică a Gemenilor este condus de dorința lui Mercur de a aduna informații și de a perfecționa noi abilități.

Acestea fiind spuse, persoanele care au venit pe lume în luna mai sunt investite și înclinate să absoarbă cunoștințe într-un mod cu adevărat entuziast. Nu este de mirare că au venit pe lume într-o lună presărată cu absolviri, care sunt literalmente sărbători ale succesului academic, învățării și dezvoltării personale, potrivit parade.com.

