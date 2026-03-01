De ce organismul se recuperează mai greu după 40 de ani? Motivul pentru care ne simțim obosiți

Specialiștii explică această diferență prin reducerea eliberării de celule stem, care scade reziliența organismului și capacitatea sa naturală de reparare.

Celulele stem: indicatori ai sănătății

Celulele stem nu sunt doar fundamentale pentru sănătatea prezentă, ci și ai rezilienței organismului pe termen lung. Numărul lor în sânge poate prezice sănătatea în următorii 10–20 de ani. Atunci când nivelul scade sub o celulă stem pe microlitru de sânge, capacitatea de recuperare scade, iar sub 0,5 celule stem pe microlitru riscul de boală crește semnificativ.

Până la vârsta de 30 de ani, oamenii pierd aproximativ 70% din măduva osoasă roșie, țesutul responsabil de producerea celulelor stem, ceea ce corespunde unei scăderi de 90% a celulelor stem circulante. Organismul continuă să se repare, dar cu resurse reduse.

Eficiența celulelor stem nu depinde doar de numărul lor, ci și de mediul în care trebuie să acționeze. Inflamația, circulația deficitară sau stresul cronic pot împiedica celulele să ajungă acolo unde sunt necesare. Aceasta explică și de ce terapiile cu celule stem dau rezultate variabile: unii pacienți observă îmbunătățiri spectaculoase, alții moderate.

Obiceiuri simple care susțin celulele stem

Îngrijirea celulelor stem poate fi surprinzător de simplă. Exercițiile fizice intense cresc temporar eliberarea lor, postul ajută la curățarea celulară, iar meditația și evitarea stresului, a fumatului și a consumului excesiv de alcool le protejează funcția.

„Până la urmă, tot ce ți-a spus mama că e bine pentru tine… e bine și pentru celulele tale stem”, explică specialiștii, potrivit longevitymagazine.ro.

Nu suntem pregătiți să trăim mult

Oamenii moderni trăiesc mult peste speranța de viață pentru care sistemul nostru de reparare a fost optimizat. Aceasta este explicația pentru care, după 40 de ani, îmbătrânirea se simte mai greu: nu pentru că ceva nu funcționează, ci pentru că organismul trebuie să opereze dincolo de limitele biologice inițiale.

Menținerea stilului de viață sănătos — somn adecvat, mișcare, alimentație echilibrată și gestionarea stresului — rămâne cheia pentru a sprijini celulele stem și, implicit, vitalitatea organismului pe termen lung.