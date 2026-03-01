Leacul amazonian care alungă durerile și vindecă rănile

Folosit de secole de comunitățile indigene din America de Sud, acest extract natural din rășina arborilor de copaibă (peste 70 de specii) începe să atragă atenția științei moderne. Dar cât de solide sunt dovezile?

Rășina uleioasă se extrage simplu: se face o gaură în trunchi, se introduce o țeavă și curge natural, fiind apoi distilată în ulei esențial. Tradițional, localnicii o folosesc pentru infecții (urinare, gonoree, streptococice), dureri, răni, și chiar ca afrodisiac sau contraceptiv. De asemenea, se adaugă în cosmetice, precum șampoane și loțiuni.

Cercetările recente îi confirmă potențialul, dar cu rezerve.

Antinflamator

Teste pe șoareci cu scleroză multiplă (2014) au arătat scăderi ale moleculelor inflamatoare și radicalilor liberi. Pe șobolani cu leziuni la limbă (2017) sau colită (2018), rășina a redus inflamația dar nu a prevenit problemele de colon. „E un start promițător, dar insuficient pentru tratamente complete”, notează experții.

Antibacterian

Două studii de laboator (2016) și aplicații locale arată eficiența rășinii împotriva Staphylococcus aureus – vinovat de infecțiile cutanate – și Streptococcus de pe dinți, aplicată sub formă de gel. Rezultatele sunt încurajatoare pentru uz local dar lipsesc studiile clinice.

Ameliorarea durerii

Cel mai solid semnal vine din studiile (2018) pe pacienți cu artrită. Masajul cu un mix de ulei de copaibă și Deep Blue a scăzut durerea, a crescut forța degetelor și dexteritatea, comparativ cu ulei de cocos simplu.

Speranță pentru leishmanioză

În studiile pe animale (2011), tratamentul oral sau topic cu rășină a micșorat leziunile cauzate de paraziți transmiși de mușcătura unui flebotom. Forma cutanată produce leziuni și ulcerații ale pielii.. Mecanismul? Posibila afectare a membranelor celulare ale parazitului, potrivit dcmedical.ro.