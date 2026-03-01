Între știință și spectacol: Australia devine centrul mondial al florilor cadavru

Peste o duzină de exemplare au înflorit în grădini botanice din întreaga țară în 2025, atrăgând zeci de mii de turiști dornici să simtă faimosul miros de carne în descompunere.

De la Sydney la Canberra și din Adelaide până în nordul tropical, plantele cu porecle precum Putricia, Smellanie sau Morpheus au devenit adevărate vedete locale. Evenimentele de înflorire – rare și imprevizibile – sunt tratate ca spectacole publice, cu cozi nterminabile de vizitatori, transmisiuni live și o efervescență comparabilă cu marile competiții sportive.

Adelaide găzduiește 250 de plante neobișnuite

Potrivit horticultorilor australieni, țara se află în prezent în topul mondial al înfloririlor acestei specii originare din pădurile tropicale din Sumatra, Indonezia. Un rol esențial îl au Grădinile Botanice din Australia de Sud, unde se află una dintre cele mai mari colecții de titan arum din lume.

Aici, planta supranumită Smellanie – cultivată din semințe obținute în 2006 – a înregistrat deja a doua înflorire. Cu o înălțime de peste doi metri și o nuanță purpurie intensă, floarea a impresionat nu doar prin dimensiuni, ci și printr-un miros descris de vizitatori ca fiind similar cu „varză fermentată”, „brânză albastră foarte tare” sau „șosete vechi”.

Colecția din Adelaide numără în prezent peste 250 de plante din generații diferite, rezultat al propagării prin butași și polenizare controlată.

Înfloriri imprevizibile

Floarea cadavru este notoriu de capricioasă. Prima înflorire poate apărea abia după 10–12 ani, iar ulterior la intervale de trei până la cinci ani, dar nu se șie precis. Planta trebuie să acumuleze suficientă energie într-un tubercul subteran care poate ajunge la 75 de kilograme.

Mai mult, până când mugurele nu atinge 10–15 centimetri, horticultorii nu știu dacă urmează să apară o frunză sau o floare. Chiar și în faze avansate, există riscul ca floarea să nu se deschidă dacă planta nu are suficiente resurse.

Record de vizitatori la Sydney

La Grădina Botanică Regală din Sydney, trei exemplare au înflorit anul trecut iar circa 27.000 de oameni au venit să simtă aroma lor intensă. Atmosfera a fost descrisă drept asemănătoare cu revenirea Jocurilor Olimpice în oraș.

Interesul publicului este alimentat și de personalizarea plantelor, fiecare primind un nume și o identitat” proprie. Ostrategie care, spun specialiștii, ajută la combaterea așa-numitei „orbiri față de plante”, adică tendința oamenilor de a ignora importanța lumii vegetale.

De ce miros atât de puternic?

Mirosul puternic nu este întâmplător. Potrivit specialiștilor de la grădinile botanice australiene, aroma de putrefacție este o strategie evolutivă sofisticată menită să atragă polenizatori, precum muștele și gândacii, care prerferă în mod natural materia organică în descompunere.

Australia găzduiește și specii native cu mecanisme similare, inclusiv așa-numitul „yam elefant”, care, deși mai mic, prezintă aceeași structură caracteristică – cu spadix central și miros distinct.

Un viitor plin de înfloriri

Specialiștii estimează că numeroase plante cultivate în ultimele două decenii au ajuns acum la maturitate, ceea ce înseamnă că evenimentele de înflorire vor deveni mai frecvente.

Când va înflori următoarea floare cadavru? Răspunsul, spun horticultorii, ține de „puțină știință, puțin instinct și mult noroc”. Cert este că Australia și-a câștigat deja reputația de destinație globală pentru unul dintre cele mai spectaculoase și mirositoare fenomene botanice din lume, notează theguardian.com.