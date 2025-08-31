Noroc uriaș pentru 3 zodii între 1 și 7 septembrie 2025. Portalul Eclipsei schimbă destine

Între 1 și 7 septembrie 2025, trei zodii au parte de norocul mult așteptat. Energia cosmică a săptămânii aduce schimbări rapide, oportunități neașteptate și confirmarea faptului că universul lucrează în favoarea lor.

Săptămâna începe pe 1 septembrie, când Saturn retrograd revine în Pești, marcând ultima dată când această planetă a lecțiilor karmice vizitează acest semn în următorii 30 de ani. Finalul unui ciclu saturnian este întotdeauna un moment de recompense, în care nativii culeg roadele muncii depuse din 2023 până acum.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară, aducând claritate, logică și organizare, un contrapunct perfect pentru energia emoțională a Peștilor. Totul culminează cu Luna Plină și Eclipsa de Lună în Pești, pe 7 septembrie, când soarta acestor zodii se aliniază cu destinul lor adevărat.

Adăugând la toate acestea și retrogradarea lui Uranus în Gemeni (6 septembrie), surprizele și schimbările bruște nu pot fi excluse. Însă pentru cele trei zodii norocoase, universul are doar planuri bune.

♑ Capricorn

Oportunități de afirmare și recompense pentru munca depusă

Capricornul intră într-o perioadă de noi începuturi, în special în plan profesional și financiar. Mercur în Fecioară (2 septembrie) deschide discuții importante, negocieri și oferte care pot schimba direcția carierei.

Totuși, prezența Nodului Sud tot în Fecioară atrage atenția asupra greșelilor trecutului. Norocul vine dacă reușești să înveți din experiențele anterioare și să alegi diferit. Lunar Eclipsea în Pești (7 septembrie) îți oferă șansa să îți redescoperi autenticitatea și să mergi pe drumul sufletului tău.

Previziune: Noi contracte, posibile colaborări internaționale, dar și o perioadă de claritate asupra sensului tău profesional.

♎ Balanță

Libertatea aduce noroc și o nouă etapă în relații

Pentru Balanță, Uranus retrograd în Gemeni (6 septembrie) înseamnă eliberare de blocaje. Poate fi momentul în care spui „nu” unor relații toxice sau unor obligații care nu îți mai servesc binele.

Deși schimbările aduse de Uranus pot părea radicale, ele deschid drumul spre libertate și împlinire personală. Universul îți cere să ai curaj să alegi pentru tine.

Previziune: Posibilă mutare, schimbare de loc de muncă sau desprindere de o relație karmică. Ce pierzi acum face loc pentru ceea ce e menit să rămână.

♋ Rac

Recompense karmice și începuturi divine

Pentru Raci, săptămâna aceasta este una de răsplată și speranță. Saturn în Pești (1 septembrie – februarie 2026) aduce stabilitate și rezultate concrete după ani de muncă și încercări.

Eclipsa de Lună din 7 septembrie va lumina casa spiritualității, a călătoriilor și a visurilor mari. În sfârșit, vei simți că nimic din ce ai trăit nu a fost în zadar – fiecare pas te-a adus exact aici.

Previziune: Posibilitatea unei noi direcții de viață, oportunități de a studia, a călători sau de a începe un proiect important.