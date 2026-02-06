Numerologie. Care este culoarea ta norocoasă, în funcție de anul nașterii?

Magia culorilor ne permite să deblocăm un nou nivel de manifestări și succes. Multe tradiții spirituale sugerează că sufletul tău a selectat anul specific în care te-ai născut pentru a se alinia cu anumite influențe cosmice. Fiecare dintre aceste influențe este asociată cu o culoare puternică care îți poate spori talentele înnăscute.

Cum să-ți calculezi numărul anului de naștere

În astrologie și numerologie, anul nașterii tale poate fi redus la o singură cifră, legată de o planetă conducătoare. Fiecare planetă este asociată cu o culoare puternică care îți poate spori darurile naturale.

Pentru a reduce anul nașterii tale la o singură cifră, pur și simplu adună cifrele individuale. De exemplu, dacă cineva s-a născut în 1964, ar trebui să adunați 1 + 9 + 6 + 4, ceea ce este egal cu 20. Deoarece 20 este un număr cu două cifre, trebuie să îl reducem și mai mult adunând aceste cifre: 2 + 0 este egal cu 2. Prin urmare, numărul anului nașterii tale este 2 și poți consulta secțiunea de mai jos pentru a găsi culoarea ta norocoasă corespunzătoare acestui an de naștere.

Culoarea puternică a anului nașterii 1: Galben

Poate că ești unul dintre cei cărora le place cu adevărat să se bucure de inima și razele Soarelui, deoarece lumina sa este forța ta călăuzitoare. Aceasta înseamnă că ești menit să joci un rol de lider într-un anumit domeniu al vieții tale. Galbenul nu numai că te ajută să ieși în evidență, dar îți activează și capacitatea naturală de a stârni idei noi prin stimularea mentală. Lucrează cu galbenul pentru a încorpora: fericirea, creativitatea și vitalitatea.

Culoarea puternică a anului nașterii 2: Argintiu

Magia anului tău este iluminată de razele Lunii. Argintiul este nuanța ta călăuzitoare ori de câte ori te conectezi la ciclurile schimbării, deoarece oferă acces direct la intuiția ta. Este o culoare excelentă de purtat sau de înconjurat atunci când meditezi, tragi cărți oracol sau onorezi Lunile Noi și Lunile Pline. Lucrează cu argintiul pentru a încorpora: flux, intuiție sporită și înțelepciune feminină.

Culoarea puternică pentru anul nașterii 3: Mov

Ești ghidat de Jupiter, o planetă care se leagă de înțelepciune și spiritualitate. Pe lângă activarea capacității tale naturale de a atrage norocul, movul încurajează creșterea spirituală. Îmbrăcarea în mov pentru evenimente sociale îți oferă, de asemenea, o aură de autoritate, inspirându-te să-ți întruchipezi puterea naturală. Lucrează cu mov pentru a încorpora: înțelepciune sporită, imaginație și spiritualitate.

Culoarea puternică pentru anul nașterii 4: Albastru electric

Cei cu un an naștere redus la 4 răspund la semnalele intermitente ale planetei Uranus. Albastrul electric este culoarea ta preferată atunci când ai nevoie de o îmbunătățire energetică sau când faci brainstorming pentru soluții inedite. Această culoare distractivă îți deschide, de asemenea, canalele intuitive, ajutându-te să te conectezi cu îngerii și ghizii tăi spirituali. Lucrează cu albastrul electric pentru a încorpora: acțiune, entuziasm și conștientizare sporită.

Culoarea puternică a anului de naștere 5: Portocaliu

Dacă te-ai născut într-un an care se reduce la 5, Mercur, un Mercur comunicativ, este ghidul tău. Deoarece Mercur este una dintre cele mai rapide și mai active planete de pe cer, portocaliul se potrivește cu energia sa plină de viață. Este identitatea

Culoare naturală de purtat pentru întâlniri sociale sau de care să te înconjori atunci când faci brainstorming sau îți activezi creativitatea. Lucrează cu portocaliu pentru a încorpora: pozitivitate, conexiune și spontaneitate.

Culoarea puternică a anului 6: Roz

Cei născuți sub un an care se reduce la 6 răspund la Venus, planeta plăcerii, iubirii și romantismului. Rozul, în numeroasele sale nuanțe diferite, îți deschide chakra inimii pentru a primi iubire, atenție și chiar complimente. Îmbrăcarea în roz sau înconjurarea lui construiește punți cu cei dragi, creând o atmosferă de armonie. Lucrează cu roz pentru a încorpora: bucurie, căldură și frumusețe feminină.

Culoarea puternică a anului 7: Albastru închis

Cei născuți într-un an care se reduce la 7 sunt sub vraja planetei mistice Neptun. Albastrul închis se aliniază cu vibrațiile nostalgice, visătoare și mistice ale acestei planete. Înconjoară-te de această culoare atunci când vrei să te împământești sau să îmblânzești energia spațiului tău, mai ales înainte de a practica meditația. Lucrează cu albastru închis pentru a încorpora: calm, relaxare și seninătate.

Culoarea puternică a anului 8: Negru

Dacă ești mai degrabă predispus la absența culorilor, anul nașterii tale ar putea fi motivul, deoarece reacționezi la puterea planetei Saturn. Adesea înțeles greșit ca o culoare negativă, negrul are de fapt și multe calități pozitive. Este culoarea cu care să te protejezi ori de câte ori intri într-o situație în care fie trebuie să te protejezi, fie să proiectezi o aură de putere sau autoritate. Lucrează cu negru pentru a încorpora: protecție, eleganță și sofisticare.

Culoarea puternică a anului 9: Roșu

Ești ghidat de energia arzătoare a lui Marte. Roșul este mai mult decât un activator. Reprezintă acțiunea și pasiunea, aprinzând curajul de a începe lucruri. Purtarea lui la evenimente importante face cu siguranță o declarație, ajutându-i pe cei născuți în acești ani să atragă atenția prin stimularea carismei lor. Lucrează cu roșu pentru a încorpora: pasiune, motivație și putere, notează parade.com.