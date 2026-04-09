Jupiter, Venus și Uranus aduc o perioadă magică pentru 5 zodii, până la sfârșitul lunii aprilie 2026

Potrivit astrologilor, tranzitele importante din această perioadă – inclusiv influența lui Jupiter, Venus și Uranus – aduc oportunități, succes și schimbări pozitive pe toate planurile, scrie yourtango.com

De la dragoste și bani până la carieră și dezvoltare personală, aceste zodii sunt printre cele mai norocoase în această perioadă.

♋ Rac

Racul intră într-o perioadă de creștere și oportunități.

Jupiter, planeta norocului, se află în zodia ta și îți oferă energie pozitivă, optimism și șanse reale de evoluție.

După luni dificile, lucrurile încep să se așeze.

Cariera se îmbunătățește, starea mentală devine mai bună, iar blocajele dispar treptat. Până la finalul lunii, vei simți că ai revenit pe drumul cel bun.

♓ Pești

După o perioadă tensionată, norocul îți surâde din nou.

Energia lui Jupiter îți aduce un upgrade în viața sentimentală, creativitate și exprimare personală.

Este momentul ideal să faci schimbări.

Oportunitățile apar în mod neașteptat, iar dacă profiți de ele, succesul nu va întârzia să apară.

♐ Săgetător

Săgetătorii își recapătă norocul caracteristic.

După o perioadă în care lucrurile au mers mai greu, energia se schimbă complet.

Aprilie aduce șanse în colaborări, investiții și resurse comune.

Este o perioadă excelentă pentru creștere personală și vindecare emoțională, dar și pentru câștiguri financiare.

♉ Taur

Pentru Tauri, aprilie 2026 marchează un punct de cotitură.

După ani de instabilitate, influența lui Uranus începe să se diminueze, iar Venus aduce armonie și magnetism.

Devii mai atractiv, mai vizibil și mai apreciat.

Este momentul perfect pentru networking, promovare și noi oportunități profesionale.

♊ Gemeni

Deși începutul lunii poate părea lent, finalul aduce o schimbare spectaculoasă.

Venus intră în zodia ta pe 24 aprilie, iar ulterior Uranus aduce surprize și evoluții rapide.

Totul începe să se miște în direcția dorită.

Această perioadă poate marca începutul unei transformări majore în viața ta.